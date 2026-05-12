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Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Un inmueble sobre el antiguo camino a Villas de García, en Santa Catarina, escondía algo más que bodegas y tractocamiones

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Así es el interior del túnel de huachicol. Crédito: FGR
Así es el interior del túnel de huachicol. Crédito: FGR

Luego del golpe al crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos en el norte del país, llama la atención la infraestructura que una red construyó para conectarse directamente a un poliducto de 18 pulgadas de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León.

En el sitio, un túnel clandestino que unía un inmueble privado con el ducto, equipo especializado de extracción y un contenedor metálico marítimo colocado para ocultar el acceso a la excavación.

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La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, personal de Petróleos Mexicanos y la Policía Estatal de Nuevo León, desmantelaron la operación tras labores de inteligencia y trabajo de campo.

Operativo conjunto contra el huachicol en Nuevo León. Crédito: FGR
Operativo conjunto contra el huachicol en Nuevo León. Crédito: FGR

El resultado fueron 205 mil 418 litros de hidrocarburo asegurados, 23 tractocamiones, 10 autotanques y el cierre de un centro de operaciones con oficinas, zonas de almacenamiento y vehículos listos para distribuir el combustible robado.

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Niple soldado, válvula de cierre rápido y manguera de alta presión

El túnel fue localizado dentro de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Santa Catarina. Las inspecciones iniciales confirmaron que la excavación conectaba las instalaciones de la terminal con un inmueble contiguo ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García, en el mismo municipio.

Dentro de la excavación, los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR encontraron el equipo con el que se extraía el combustible directamente del ducto.

Entrada del túnel huachicolero. Crédito: FGR
Entrada del túnel huachicolero. Crédito: FGR

El mecanismo consistía en un niple soldado al poliducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión, elementos suficientes para extraer y conducir el hidrocarburo desde el interior del ducto hacia el inmueble. En términos simples: perforaron el ducto, le instalaron una llave para abrir y cerrar el flujo a voluntad y conectaron una manguera para jalar el combustible directo hacia el predio.

El acceso al túnel estaba deliberadamente oculto dentro de un contenedor metálico marítimo ubicado en el predio.

Entrada fachada para ocultar el túnel. Crédito: FGR
Entrada fachada para ocultar el túnel. Crédito: FGR

Fue la Policía Federal Ministerial de la FGR quienes el contenedor y confirmó la conexión entre el inmueble cateado y las instalaciones de Pemex Santa Catarina.

Lo que aseguraron en el inmueble

El inmueble cateado contaba con oficinas, áreas comunes y zonas de almacenamiento, lo que apuntaba a que el predio funcionaba como un centro de operaciones para concentrar y distribuir el combustible robado. Además de los 23 tractocamiones y 10 autotanques, los efectivos federales aseguraron una grúa, siete cajas secas y tres vehículos.

Aseguran tunel de huachicol en Nuevo León: aseguran más de 200 mil litros de hidrocarburo
Sitio de operaciones de huachicoleo. (FGR)

Entre los bienes incautados también figuraron un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones y diversos costales de arena. Se aseguró además herramienta de construcción, documentación diversa y un teléfono celular, elementos que formaban parte de la infraestructura con la que operaba la red.

El huachicol en Nuevo León: un problema que persiste

El operativo en Santa Catarina no fue un caso aislado en el estado. En junio de 2025, fuerzas de la SSPC realizaron un cateo en el municipio de Allende, Nuevo León, que derivó en el aseguramiento de 1 millón 200 mil litros de hidrocarburo, junto con vehículos tipo pipa y contenedores presuntamente usados para actividades ilícitas, en uno de los mayores decomisos registrados en la entidad.

Omar García Harfuch es el actual secretario de Seguridad Ciudadana.
El anuncio fue hecho en las redes sociales del secretario de Seguridad Ciudadana. Crédito: X @OHarfuch

Una señal recurrente que alerta a las autoridades sobre el robo en ductos es la disminución de presión en las tuberías subterráneas.

Aseguran más de un millón de litros de huachicol tras dos cateos en Tabasco
En uno de los cateos fue descubierto el hidrocarburo (X/@OHarfuch)

En junio de 2025, Pemex y autoridades federales desplegaron operativos en 15 estados, entre ellos Nuevo León, tras detectar anomalías en la presión, lo que derivó en el hallazgo de alrededor de 100 tomas clandestinas y el aseguramiento de 50 mil litros de huachicol.

Golpes recientes al huachicol: de Tamaulipas a Nuevo León

El operativo en Santa Catarina se sumó a una serie de acciones federales contra el robo de hidrocarburo en el norte del país. El pasado 25 de abril de 2026, la Marina y la FGR catearon un predio en el Ejido Progreso Agrario, municipio de Matamoros, Tamaulipas, ligado a la facción “Los Escorpiones” del Cártel del Golfo, con una afectación económica estimada en 8 millones de pesos para la organización.

En el operativo participaron elementos de diversas instituciones federales. Crédito: Especial
En el operativo participaron elementos de diversas instituciones federales. Crédito: Especial

En ese operativo se aseguraron 13 contenedores tipo frac tank, ocho motobombas de extracción, cinco tanques, dos pipas y una caja seca. Dos personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación.

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