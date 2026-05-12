Carolyn Adams acusa clasismo y acoso tras fotos de José Ramón López Beltrán en boutique Cartier en Cancún

La nuera del expresidente López Obrador defendió a su familia en redes sociales. (IG carolyn121212)

Luego de que salieran a la luz fotografías de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams dentro de una boutique Cartier en Cancún, la empresaria salió en defensa de su esposo y anunció que consultará con abogados por la difusión de las imágenes, tomadas al interior del establecimiento sin su consentimiento.

A través de sus historias de Instagram, Adams acusó “clasismo”, “acoso” y campañas de odio contra su familia, además de rechazar las versiones sobre el origen de su patrimonio.

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Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán. (Instagram)

Las imágenes, replicadas masivamente en redes sociales, mostraron a la pareja frente al mostrador de la tienda mientras empleados de la firma francesa les presentaban piezas de joyería de alta gama.

Según los reportes, López Beltrán habría salido del establecimiento con al menos cuatro bolsas de compras, pagadas con tarjeta y efectivo. Fue el creador de contenido Vampipe quien difundió primero las fotografías en X con el mensaje: “Para celebrar el América-Pumas ¿Qué tal visitar el Cartier Cancún? Así la paso esta tarde José Ramón López Beltrán, gastando como siempre”.

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Carolyn Adams responde a acusaciones

En sus historias de Instagram, Adams fue directa: “Consultaré con abogados este asunto. Honestamente, no me parece normal que dentro de una boutique privada se fotografíe a clientes para después exponerlos públicamente y usar esas imágenes para alimentar ataques, odio y narrativas falsas”.

(Instagram: Carolyn Adams)

La empresaria también rechazó las insinuaciones sobre el origen del dinero de la pareja. “Nuestro dinero no pertenece a los impuestos de nadie. José Ramón cumple con sus obligaciones fiscales conforme a la ley, incluyendo en Estados Unidos, y nuestras finanzas no se definen por rumores, titulares tendenciosos ni comentarios de personas que claramente no tienen información real", escribió.

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Adams distinguió entre crítica y difamación: “Opinar es un derecho. Difamar e imputar delitos sin una sola prueba NO lo es”.

(Instagram: Carolyn Adams)

Adams describió el episodio como parte de un patrón que se repite desde hace años. “Lo irónico es que esto ya parece un ciclo repetitivo: si no es un hotel, es una tienda… mañana será un restaurante o simplemente caminar por un aeropuerto y repeat. Siempre es lo mismo. Una foto, un lugar, una salida familiar, cualquier cosa cotidiana… y automáticamente empiezan los ataques, las teorías inventadas y el escándalo artificial de siempre”.

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“Mentalidad clasista”

(Instagram: Carolyn Adams)

La empresaria atribuyó el escrutinio a una motivación clasista. “Parece que para ciertos sectores, algunas personas sí tienen derecho a viajar, entrar a lugares bonitos, comprar cosas o disfrutar su vida… otras no. Y honestamente, esa mentalidad clasista, resentida y obsesionada con fiscalizar vidas ajenas dice muchísimo más de ellos que de nosotros”, escribió en sus historias.

El episodio también generó reacciones en el ámbito político. El diputado morenistas Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de José Ramón López Beltrán: “Son chingaderas que lo estén acosando”, declaró.

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José Ramón López Beltrán de compras en Houston. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

No es la primera vez que la pareja es captada en establecimientos de lujo. En diciembre de 2025, López Beltrán fue fotografiado a la salida de la tienda Loro Piana en Houston, Texas, con una bolsa de Hermès en la mano. Antes de la visita a Cartier en Cancún, también fue visto en el Hotel Presidente de Cozumel, en Quintana Roo.

El contexto político de la familia López Beltrán añade otra dimensión al debate. Morena Tabasco abrió recientemente la puerta a que José Ramón López Beltrán busque una candidatura local en ese estado, lo que mantiene su nombre en la esfera pública más allá de su vida privada.

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