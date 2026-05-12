México

Detienen por extorsión agravada y tentativa de homicidio a Regino Gallardo, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca

La Fiscalía del estado lo vinculó con un grupo armado que irrumpió en un domicilio para cobrar “pago de piso” y atentar contra sus residentes

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Regino es identificad en reportes oficiales bajo el apodo de "El R". Crédito: FGEO
Regino es identificad en reportes oficiales bajo el apodo de "El R". Crédito: FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión contra Regino Gallardo González, presidente municipal de Santa María Chilchotla, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y tentativa de homicidio.

La detención se registró este lunes 11 de mayo de 2026 y el imputado quedó en estatus de traslado, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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La causa penal 39/2026 documenta que los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando un grupo de personas armadas irrumpió en un domicilio del municipio para cobrar “pago de piso” y atentar contra la integridad de los residentes. Las investigaciones especializadas de la FGEO permitieron acreditar la probable participación de Gallardo González en ambos delitos e impulsar la judicialización del caso.

Gallardo es identificado en reportes oficiales con el sobrenombre de “El R”.

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La FGEO investiga nexos de la célula con redes criminales en la frontera con Veracruz

Según los reportes oficiales de la Fiscalía oaxaqueña, mantienen abiertas líneas de investigación para determinar los alcances de la célula delictiva en la región de la Cañada y sus posibles vínculos con redes criminales que operan en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

Regino Gallardo fue detenido este 11 de mayo en Oaxaca. Crédito: RND
Regino Gallardo fue detenido este 11 de mayo en Oaxaca. Crédito: RND

Reportes previos de este medio identifican la zona como un corredor controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la Fiscalía no precisó el nombre de los grupos bajo análisis ni el número de integrantes identificados hasta el momento.

La administración municipal compartió fotos de un evento reciente donde aparece Gallardo con integrantes de la comunidad. Crédito: Gobierno Municipal de Santa Maria Chilchotla Oaxaca 2026-2028.
La administración municipal compartió fotos de un evento reciente donde aparece Gallardo con integrantes de la comunidad. Crédito: Gobierno Municipal de Santa Maria Chilchotla Oaxaca 2026-2028.

Gallardo González fue registrado en el sistema federal con el alias “El R”. La ficha del Registro Nacional de Detenciones lo describe como masculino, complexión robusta, tez morena, estatura de 1.70 metros. Al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla, camisa a cuadros azul con blanco y tenis negros.

Ser presidente municipal no lo salvó: la FGEO advierte que el cargo no es escudo contra la justicia

La Fiscalía señaló mediante un comunicado oficial que la aprehensión de Gallardo González reafirma su política de cero tolerancia ante conductas delictivas en el servicio público.

El organismo subrayó que ningún cargo puede utilizarse como escudo para la impunidad y que las víctimas tienen garantizado el acceso a la justicia.

Fotografía de Regino Gallardo tras su detención por agentes de la fiscalía estatal de Oaxaca. Crédito: FGEO
Fotografía de Regino Gallardo tras su detención por agentes de la fiscalía estatal de Oaxaca. Crédito: FGEO

La FGEO precisó que las investigaciones especializadas que derivaron en la orden de aprehensión son parte de un proceso de judicialización que siguió los protocolos establecidos para casos de extorsión agravada y tentativa de homicidio.

El expediente contra el presidente municipal permanece abierto mientras avanzan las diligencias sobre el alcance de la célula en la región.

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno municipal de Santa María Chilchotla no había emitido declaración alguna sobre la detención de Gallardo González.

No es el primer alcalde oaxaqueño detenido este 2026

La detención de Gallardo González no es un caso aislado en Oaxaca. El 2 de marzo de 2026, la FGEO detuvo a Emmanuel Peláez Peláez, presidente municipal de Santa María Ipalapa, junto con la síndica municipal y dos policías de la localidad, todos acusados de participar en el homicidio de Gerardo Leobardo Santos López, exalcalde del mismo municipio asesinado en mayo de 2025.

La detención fue realizada en coordinación con elementos federales. Crédito: FGEO
La detención fue realizada en coordinación con elementos federales. Crédito: FGEO

Las investigaciones apuntaron a una posible ejecución extrajudicial: según la FGEO, los policías municipales detuvieron a Santos López por instrucciones del presidente municipal y la síndica, y uno de los elementos le disparó hasta matarlo.

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