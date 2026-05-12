Alex B revela que Daniel Bisogno no quería a su ex, Cristina Riva Palacio, ni en el hospital: “No la toleraba”

El enfrentamiento por la herencia de Daniel Bisogno involucra a su exesposa Cristina Riva Palacio y a su hermano Alex Bisogno en una disputa mediática y legal (Instagram)

Daniel Bisogno y su exesposa Cristina Riva Palacio permanecen al centro de una disputa familiar tras la muerte del conductor en febrero de 2025, pues el conflicto por la herencia y los bienes ha intensificado los desacuerdos entre Alex Bisogno y su excuñada, quienes sostienen versiones opuestas sobre los últimos deseos del presentador y el destino de su fortuna, mientras continúa el proceso legal para definir a la heredera.

Según cifras que circulan en internet, la herencia de Daniel Bisogno podría alcanzar los USD 17 millones, equivalentes a cerca de 300 millones de pesos. Aunque estos montos no han sido confirmados oficialmente, el dato ha influido en la magnitud del enfrentamiento mediático y legal.

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Alex Bisogno afirma que la relación entre Daniel y Cristina era distante y acusa intento de apropiación de la herencia

El exconductor de ‘Al Extremo’, Alex Bisogno, acusó públicamente a Cristina Riva Palacio de cortar la relación con la familia Bisogno y cambiar la chapa de la casa de Daniel poco después del deceso.

Cristina Riva Palacio inició el juicio para declarar intestada la herencia, asegurando que su hija es la única beneficiaria legítima de los bienes de Daniel (YT: Ventaneando // Matilde Obregón)

Además, habría restringido el acceso de la familia a las cenizas del conductor. Estas declaraciones fueron difundidas en una entrevista adelantada por el periodista Hugo Maldonado.

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En ese adelanto, Alex señala que Cristina inició un juicio de intestado, con lo que será la autoridad la que determine la distribución de los bienes. Riva Palacio sostiene que la única beneficiaria legítima es su hija, argumento que fundamenta en la presunta voluntad de Daniel.

Alex coincide en que la niña debe ser la heredera, pero enfatiza que el presentador también habría querido incluir a su padre en las disposiciones.

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Hasta ahora, las páginas especializadas en derecho civil indican que, en México, ante la ausencia de un testamento, los hijos son reconocidos como herederos universales. En este caso, la hija menor de Daniel ocupa esa posición y Cristina Riva Palacio actuaría como administradora de los bienes, salvo que un juez decida otra cosa.

Alex Bisogno acusa a Cristina Riva Palacio de apropiarse de la herencia e impedir el acceso de la familia a la casa y las cenizas de Daniel tras su muerte (Especial Infobae: Jovani Pérez)

En la entrevista, Alex Bisogno calificó a su excuñada como “avorazada” y aseguró que ella pretendía adueñarse de la herencia. Entre los fragmentos más reveladores, Bisogno aseguró:

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“Ella, por quererse avorazar con lo económico, porque eso fue lo que sucedió, nos cambió las chapas para que no fuera a salir absolutamente nada de esa casa porque creía que le pertenecía a ella y a su hija, a su hija sí, a ella no”.

A las acusaciones de robo, tanto por parte de Cristina Riva Palacio como de Pati Chapoy, Alex respondió que la casa está equipada con circuito cerrado de seguridad, lo que haría prácticamente imposible algún hurto en esas circunstancias.

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Alex Bisogno sostiene que su hermano Daniel no deseaba que Cristina Riva Palacio tuviera acceso a la herencia destinada a su hija menor (Instagram: crisrpb88)

Alex Bisogno asegura que Daniel no soportaba a Cristina y expone supuestas peticiones del presentador

En los extractos de la conversación con Hugo Maldonado, Alex Bisogno ofreció una versión donde la relación entre Daniel y Cristina habría sido tensa. “Daniel no quería. En vida lo dijo muchas veces: que ella no tocara la herencia de su hija. Sí, es importante que aclaremos que ella trabajaba para él. No la soportaba; esa es la realidad”.

Bisogno relató que Daniel se encontraba incómodo cuando Cristina lo visitaba en el hospital. “Lo iba a visitar al hospital y Daniel decía: ‘ay, no, ya que se vaya’. Yo me peleaba con ella por esas goleadas.”

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Cristina Riva Palacio ejercerá como administradora de los bienes de Daniel Bisogno hasta que una decisión judicial determine lo contrario (Ventaneando // IG: @bisognodaniel)

Según Alex, Cristina ya habría manifestado su intención de vender ciertos bienes. ”Daniel pidió antes de morir que no se vendiera nada hasta que la niña fuera mayor de edad”, sentenció el hermano del conductor.

Hasta el momento, Cristina Riva Palacio no ha hecho comentarios directos sobre las nuevas declaraciones de Alex. El debate público, sin embargo, continúa alimentándose de versiones opuestas.

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