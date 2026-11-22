El aumento en la talla del pez contrasta con los estudios que asocian el calentamiento del agua con una reducción del tamaño corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un equipo de investigadores documentó que los gobios negros actuales crecen más rápido y alcanzan tamaños mayores que los de hace miles de años en el norte del mar Adriático, tras comparar durante 2026 huesos del oído fósiles y modernos de esta especie para reconstruir su evolución a lo largo de 8.000 años.

El trabajo fue realizado por especialistas del Departamento de Paleontología de la Universidad de Viena y publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. El análisis se centró en el gobio negro (Gobius niger), un pez pequeño que habita en zonas costeras.

PUBLICIDAD

La investigación aporta un resultado que contrasta con trabajos previos sobre cambio climático, que habían asociado el aumento de la temperatura con una reducción del tamaño corporal en numerosas especies de peces. En este caso, los ejemplares contemporáneos presentan un crecimiento más acelerado que sus antepasados del Holoceno.

Los cambios del ecosistema influyen en el tamaño de los peces

La disminución de peces de mayor porte por la pesca intensiva redujo los depredadores y la competencia para el gobio negro (Gentileza, estudio: Los otolitos del Holoceno revelan un reciente aumento del tamaño corporal en una especie de pez no comercial, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences)

La primera autora del estudio, Isabella Leonhard, sostuvo que el calentamiento del agua no explica por sí solo las variaciones observadas. “El gobio negro es un buen ejemplo de por qué el calentamiento del agua es solo una pequeña parte de la historia”, afirmó la investigadora.

Durante los últimos milenios cambiaron los hábitats, las redes tróficas (las relaciones alimentarias entre los organismos), la presencia de depredadores y la disponibilidad de comida en el norte del Adriático. Esas transformaciones forman parte del contexto que evaluaron los investigadores para interpretar el aumento reciente de tamaño.

PUBLICIDAD

La experta indicó que varios peces de mayor porte disminuyeron a causa de los cambios ambientales y la pesca intensiva. Sin embargo, describió al gobio negro como una especie pequeña y adaptable que podría verse favorecida por una menor cantidad de depredadores, menos competencia por los recursos o una mayor disponibilidad de alimento.

Los otolitos permitieron reconstruir 8.000 años de crecimiento

El análisis de los otolitos permitió calcular la edad y reconstruir las tasas de crecimiento del pez a lo largo de 8.000 años (Gentileza, estudio: Los otolitos del Holoceno revelan un reciente aumento del tamaño corporal en una especie de pez no comercial, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences)

Para estudiar esta transformación, el grupo comparó otolitos fósiles con piezas extraídas de peces que viven actualmente en el norte del Adriático.

Los otolitos son estructuras calcificadas y diminutas ubicadas en el oído interno de los ejemplares óseos. Estas piezas crecen durante toda la vida del animal y forman marcas diarias y anuales, de un modo comparable a los anillos de un árbol. A partir de esos incrementos, los especialistas pueden calcular la edad de cada ejemplar y estimar cómo cambió su tamaño en cada etapa de vida.

PUBLICIDAD

Los científicos dataron de forma individual cada material antiguo mediante radiocarbono y midieron las distancias entre las marcas anuales: ese procedimiento permitió determinar que, durante el Holoceno, el tamaño corporal de la población se mantuvo relativamente estable, mientras que los peces actuales exhiben una modificación en su ritmo de crecimiento y en su talla final.

El registro fósil amplía la mirada sobre los cambios actuales

La datación por radiocarbono determinó que el tamaño de esta población marina se mantuvo estable durante el Holoceno (Gentileza, estudio: Los otolitos del Holoceno revelan un reciente aumento del tamaño corporal en una especie de pez no comercial, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences)

Los registros de observación modernos suelen abarcar apenas algunas décadas. Por esa razón, un ecosistema que ya atravesó modificaciones importantes puede ser percibido como normal por falta de una referencia temporal más extensa.

“Si nos fijamos solo en el presente, vemos una instantánea”, explicó Leonhard. La científica añadió que los restos fósiles ofrecen “la memoria a largo plazo de los ecosistemas y las poblaciones de peces”, al permitir contrastar la situación actual con períodos remotos.

PUBLICIDAD

Según la información publicada por Phys.org, esa comparación es necesaria para distinguir si una variación forma parte de los rangos naturales de una especie o si constituye una alteración poco habitual. El estudio también plantea que los otolitos pueden aportar datos individuales sobre el crecimiento, además de identificar qué especies vivieron en ecosistemas del pasado.

Los investigadores aún no conocen los límites de la adaptación

El registro fósil aporta un marco temporal extenso para distinguir alteraciones anómalas de las fluctuaciones naturales de un ecosistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo no pudo establecer con certeza qué factores causan el mayor tamaño corporal de los gobios negros modernos ni si la tendencia continuará. El norte del Adriático mantiene transformaciones ambientales profundas, según advirtió Martin Zuschin, jefe del Departamento de Paleontología de la Universidad de Viena.

PUBLICIDAD

“Todavía desconocemos cuáles son los límites, incluso para especies generalistas y adaptables como el gobio negro”, señaló Zuschin. Una especie generalista es aquella capaz de aprovechar distintos recursos y vivir en condiciones ambientales variadas.

Las futuras investigaciones deberán analizar hasta qué punto estas especies pueden responder al calentamiento global, la reducción del oxígeno y otras presiones ambientales. El enfoque también podría aplicarse a peces pequeños sin relevancia comercial, que han recibido menos atención, para observar cómo cambian comunidades enteras a medida que se transforma el Adriático.