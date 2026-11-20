El centro turístico de Mammoth Mountain registró hasta 7.500 partículas plásticas por metro cuadrado al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de diminutos residuos sintéticos en el medioambiente ya no es un problema exclusivo del fondo de los mares ni de las grandes ciudades. Por primera vez, un equipo científico midió su alcance en las cumbres montañosas y confirmó que las tormentas de nieve depositan microplásticos en zonas remotas de la cordillera de Sierra Nevada, en el estado de California (Estados Unidos). El hallazgo revela que los fragmentos desprendidos por objetos cotidianos viajan a través de la atmósfera y caen sobre parajes de gran altitud que se creían a salvo de la contaminación fabril.

Hasta este trabajo, la comunidad científica reconocía la existencia de polímeros en la nieve del oeste de Estados Unidos, pero faltaban precisiones sobre cuánto material caía durante cada temporal. La incógnita central era comprobar si el viento transportaba estas partículas hasta cumbres deshabitadas o si la lejanía geográfica funcionaba como un escudo protector frente a la dispersión contaminante.

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Este interrogante es clave porque el manto de nieve de Sierra Nevada aporta cerca del 30 por ciento del agua dulce de California. Para medir el fenómeno, investigadores de la Universidad de California en Riverside tomaron muestras en siete sitios cordilleranos durante seis meses, según divulgaron en un estudio publicado en la revista Environmental Science and Technology. El análisis confirmó que las precipitaciones invernales constituyen una vía determinante de transporte de contaminantes hacia ecosistemas de altura.

La nieve arrastra contaminantes suspendidos en el aire hacia el suelo

Las tormentas de nieve depositan microplásticos en las cumbres de la cordillera de Sierra Nevada en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo físico responsable de esta llegada recibe el nombre de barrido atmosférico, un proceso en el cual los copos capturan los microplásticos que flotan en las corrientes a medida que caen. Dicho de otro modo, la nevada funciona como un filtro natural que absorbe las partículas suspendidas en el aire y las deposita sobre la tierra. De acuerdo con el comunicado de prensa de la universidad, este principio aclara por qué se detectaron concentraciones notablemente mayores durante las tormentas activas en comparación con los periodos secos.

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Estos fragmentos microscópicos ingresan al flujo aéreo cuando las telas sintéticas desprenden fibras o cuando los productos plásticos se desgastan por fricción. La ropa suelta filamentos diminutos durante el uso diario y a través de los conductos de ventilación de los secarropas domésticos.

Frente a esta dispersión, “estamos en un punto en que el plástico está en nuestra atmósfera, no únicamente en ríos y océanos, y desciende con las nevadas hacia sitios a los que las personas casi nunca van”, explicó Aleksandra Karapetrova, toxicóloga ambiental de la Universidad de California en Riverside, según el comunicado de prensa.

Las áreas turísticas concentran mayor volumen de residuos que los sectores vírgenes

Científicos de la Universidad de California en Riverside recolectaron muestras en siete sitios cordilleranos durante seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para registrar mediciones en las laderas más aisladas, el equipo científico debió sortear grandes dificultades geográficas de acceso. “A uno de los sitios llegué en aerosilla y tuve que esquiar hacia el resto de los puntos remotos, así de aislados se encuentran”, relató Karapetrova según el comunicado de prensa de la casa de estudios, y añadió: “Sin importar qué tan lejos estuviera el sitio, siempre encontré microplásticos allí”.

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Durante el pico de la tormenta, los parajes solitarios recibieron entre 270 y 3.200 partículas plásticas por metro cuadrado cada día. En contraste, en una estación dentro del centro invernal de Mammoth Mountain, la cifra trepó entre 2.600 y 7.500 partículas por metro cuadrado, el triple de los registros base. El comunicado institucional atribuye esta diferencia a la afluencia turística y a nevadas más copiosas. Con todo, la masa total continúa siendo reducida: a la tasa máxima estimada, una nevada sobre 0,4 hectáreas aporta 1,5 gramos diarios de polímeros.

Los análisis químicos identificaron fibras textiles y envases plásticos

A fin de determinar la composición de los restos, los científicos recurrieron a la luz infrarroja para leer la firma química de cada partícula, una técnica que permitió separar los polímeros del polvo mineral y de los residuos vegetales.

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El análisis con luz infrarroja identificó residuos de polietileno, polipropileno y tereftalato de polietileno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los componentes predominantes fueron polietileno, polipropileno y tereftalato de polietileno, esto es, los materiales habituales de los envases descartables y de la indumentaria sintética. Asimismo, el equipo halló derivados de celulosa, fibras de base vegetal tratadas químicamente para elaborar productos comerciales.

Para rastrear el origen de las partículas, los autores modelaron el avance de las masas de aire previas a cada temporal. El viento cruzó los condados de Fresno y Madera, lo que sitúa al Valle Central como un probable emisor regional, sin descartar aportes de zonas más lejanas. En cuanto al papel de las precipitaciones, “el manto de nieve sirve como reservorio para la acumulación de contaminantes”, según se detalla en el estudio publicado.

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El trabajo no evaluó las consecuencias biológicas directas de estas partículas en la fauna ni calculó qué volumen llega finalmente a las redes de agua corriente, aunque el comunicado de la institución recuerda que diversos compuestos plásticos presentan efectos comprobados como alteraciones hormonales, procesos inflamatorios y daño celular.

Sobre la magnitud del problema en la cordillera, Karapetrova advirtió: “Llegamos a una etapa en que la contaminación plástica cae del cielo todos los días en toda esta región, incluso cuando no nieva”, según el informe institucional.