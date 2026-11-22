El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de inundación para una franja de 320 kilómetros en la costa este de Florida (AFP)

Guardar

El río San Johns, el más largo de Florida, superó el jueves un récord histórico de nivel —fijado en 1953— cerca de la ciudad de Cocoa, mientras las tormentas que cubrieron de agua la costa atlántica del estado con inundaciones históricas avanzan hacia el norte y amenazan nuevas comunidades a lo largo de unos 320 kilómetros de costa.

Las advertencias de inundación del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) abarcan una franja de alrededor de 320 kilómetros desde el sur de Melbourne hasta el área de Jacksonville.

PUBLICIDAD

Desde el martes 17 de noviembre, sectores de la costa este ya registraron más de 43 centímetros de lluvia, según totales preliminares del NWS. Varios lugares alcanzaron ya su noviembre más lluvioso desde que hay registros.

La ciudad de Rockledge instó a los residentes del sector oeste a evacuar ante la llegada de agua hacia los afluentes (Florida Fish and Wildlife via AP)

El San Johns marcó un nuevo récord y seguirá desbordado

El río alcanzó los 5,7 metros en el medidor ubicado al oeste de Cocoa, más de 30 centímetros por encima del récord anterior de 5,36 metros establecido en octubre de 1953. El NWS proyecta que el cauce se mantendrá al menos 60 centímetros por encima del nivel de desbordamiento hasta comienzos de la semana próxima.

“Estamos muy preocupados por el San Johns. Es una cantidad increíble de agua que hará que el río siga subiendo durante los próximos días”, afirmó Will Ulrich, meteorólogo de coordinación de alertas del NWS en Melbourne, en declaraciones recogidas por Associated Press.

PUBLICIDAD

La ciudad de Rockledge instó a los residentes del sector oeste —zona propensa a inundaciones— a prepararse para evacuar mientras aún sea seguro hacerlo. Miles de personas en esa área podrían verse afectadas a medida que el agua de días de lluvias intensas drena hacia el río y sus lagos.

El río San Johns alcanzó los 5,7 metros cerca de Cocoa y superó la marca histórica establecida en 1953 (REUTERS/Marco Bello)

Registraron más de 200 rescates en el condado de Brevard

Los operativos de emergencia se extendieron por toda la costa. En el barrio Florida Shores de Edgewater, efectivos policiales avanzaron con el agua hasta las rodillas arrastrando una pequeña embarcación para trasladar a personas a terreno seco.

En el condado de Brevard, al sur, las autoridades recorrieron calles anegadas con aerodeslizadores luego de completar casi 100 rescates en agua de alto nivel el día anterior. En total, el condado acumula más de 200 operaciones de rescate desde que comenzó el fenómeno.

PUBLICIDAD

Cerca de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Florida con 50 vehículos de alto calado fueron desplegados a lo largo de la costa, según informó la División de Gestión de Emergencias del estado. Otras agencias, entre ellas la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), aportaron alrededor de 235 agentes adicionales.

El sheriff del condado de Brevard, Wayne Ivey, señaló que el agua tardará semanas en drenar por completo. “La dificultad es que, mientras el San Johns alcanza su cresta, el nivel del agua no irá a ningún lado por un tiempo”, advirtió Ivey en declaraciones a WESH.

PUBLICIDAD

Los equipos de emergencia completaron más de 200 operaciones de rescate en zonas anegadas del condado de Brevard (Florida Fish and Wildlife via AP)

El Día de Acción de Gracias encuentra a miles de familias afuera de casa

La crisis irrumpió en uno de los períodos de mayor actividad familiar del año. Sara Hernández, residente de Cocoa, había decorado su casa y comprado los víveres para la celebración cuando el jueves por la mañana el agua comenzó a llegar a sus puertas. Para el viernes, ya tenía varios centímetros de agua dentro de la vivienda.

“Nunca, en los 25 años que llevo en Florida, había visto tanta agua. Nunca se había inundado aquí”, dijo Hernández en declaraciones para AP. La mujer, dueña de un negocio de limpieza, señaló que no tiene dinero para reponer los electrodomésticos dañados y que desconoce dónde pasará el Día de Acción de Gracias este próximo jueves con sus cuatro hijos.

PUBLICIDAD

El sistema de baja presión avanzará por otros estados

El sistema de baja presión responsable de las lluvias en Florida se desplazará hacia el noreste durante el fin de semana e impactará las costas de Georgia y las Carolinas, según Scott Kleebauer, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo del NWS en Maryland.

Un segundo sistema atlántico podría sumarse entre el domingo y el lunes, llevando lluvias desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra.

Ese segundo frente podría convertirse en tormenta subtropical o tropical, con vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras. Los pronosticadores también monitorean un tercer sistema costero para mediados de semana. “Ese parece tener posibilidades de ser un sistema algo más potente. Podría tener impactos especialmente el miércoles y el Día de Acción de Gracias”, advirtió Kleebauer en declaraciones recogidas por AP.

PUBLICIDAD

El sistema de baja presión se desplazará hacia el noreste con posibles impactos en las costas de Georgia y las Carolinas (Englewood Area Fire Control District/REUTERS)

El Niño mantendrá el riesgo de inundaciones a lo largo del San Johns hasta 2027

Las tormentas de esta semana fueron impulsadas por una combinación de alta presión persistente sobre Virginia y un sistema de baja presión con un frente estacionario asociado en el Golfo, que juntos generaron un flujo costero continuo sobre la Península de Florida. Ambos son derivados de El Niño, el calentamiento natural del Pacífico ecuatorial que altera los patrones climáticos en todo el mundo.

La lentitud del flujo del San Johns prolonga el riesgo para las comunidades ribereñas. Las condiciones de El Niño se prevén hasta la primavera del hemisferio norte, lo que lleva a los expertos a proyectar efectos de larga duración.

PUBLICIDAD

“Hemos saturado efectivamente los suelos justo antes de lo que se supone que es nuestra temporada seca. Anticipamos impactos de inundaciones a lo largo del río hacia el año nuevo, hacia 2027, aunque parezca increíble”, advirtió Ulrich en diálogo con AP.

El fenómeno de El Niño prolongará la saturación de los suelos y el riesgo de inundaciones a lo largo del cauce fluvial (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El evento se produjo menos de tres semanas después de que el condado de Brevard fuera golpeado por otra lluvia histórica —catalogada como un evento de probabilidad de ocurrencia una vez cada mil años— ocurrida entre el 1 y el 2 de noviembre, que dejó dos muertos y daños mayores en el sur del condado.