Los lotes con rotación diversificada y cobertura vegetal alcanzaron cosechas hasta un 76 % superiores a la media estatal de Río Grande do Sul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las sequías y las inundaciones que se sucedieron en pocas campañas en Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, plantearon un desafío para quienes cultivan sin riego: cómo sostener la cosecha cuando falta agua o los campos quedan anegados. En fincas comerciales del estado, los sistemas que combinaron cultivos variados y plantas que cubren la tierra lograron una producción más estable que los más simples.

La duda era si ese resultado podía verse fuera de los ensayos controlados, en lotes expuestos a los mismos golpes del tiempo que el resto de la región. La respuesta importa porque las formas de cuidar el suelo suelen presentarse como una manera de adaptarse, pero su eficacia ante varios episodios extremos seguidos necesita comprobarse en condiciones reales y tiene límites.

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Un estudio publicado en la revista Agriculture, Ecosystems & Environment reunió datos de 13 ensayos agrícolas realizados en fincas comerciales durante tres campañas, entre 2022 y 2025. Encontró que los sistemas que combinaban rotaciones variadas y cultivos de cobertura guardaban más agua en el suelo y se asociaban con cosechas más estables. El trabajo evaluó esas prácticas en conjunto, no por separado.

Combinar especies ayudó a amortiguar los efectos del clima

Los sistemas agrícolas simples obtuvieron rendimientos un 8 % superiores al promedio regional y mostraron una mayor inestabilidad entre campañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores estudiaron 13 ensayos realizados por productores en campos comerciales de Río Grande do Sul. En las fincas con más variedad, los cultivos para la venta, como soja, maíz, trigo y canola, se alternaron con cultivos de cobertura. Son plantas que no se siembran para venderlas, sino para proteger y alimentar la tierra entre una cosecha y la siguiente.

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Estas mezclas reunían pastos, plantas de la familia de las legumbres y otras especies que se descomponen con rapidez. En cambio, los sistemas más simples repetían una sucesión de granos, como trigo y soja, o empleaban una única especie para cubrir el suelo. Los lotes más diversos alcanzaron rendimientos hasta un 76 % superiores al promedio estatal, según el comunicado de Agência FAPESP.

Los sistemas más simples promediaron rendimientos un 8 % superiores a la media estatal y mostraron mayores variaciones entre una campaña y otra. La comparación sugiere que combinar más especies y mantener el suelo cubierto puede reducir la inestabilidad que provocan los fenómenos meteorológicos extremos, aunque no evita todos sus efectos.

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Las raíces y los seres vivos del suelo favorecen la reserva de agua

Las raíces de las plantas de cobertura generan bioporos que favorecen el paso del agua y el crecimiento profundo de la soja y el maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo tomó 78 muestras de suelo hasta 10 centímetros de profundidad y comparó 12 características químicas, físicas y biológicas. Entre ellas figuraban la acidez, los espacios por los que circula el agua y la actividad de las enzimas, proteínas que reflejan la actividad de los organismos que viven en la tierra.

A partir de esas mediciones, el estudio evaluó la capacidad del suelo para reciclar nutrientes, sostener las plantas, guardar agua y almacenar carbono. Los sistemas más diversos aumentaron la capacidad del suelo para almacenar agua con proporciones diferentes de arcilla. Aunque la textura influye, el estudio atribuye esa mejora también a la estructura que generan las raíces y los microorganismos.

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Mauricio Roberto Cherubin, profesor de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de São Paulo y subcoordinador del Centro de Investigación del Carbono en Agricultura Tropical, explicó que las raíces profundas de los cultivos de cobertura atraviesan zonas endurecidas y dejan canales para aire y agua al descomponerse.

Esos bioporos, túneles naturales dentro de la tierra, facilitan el paso del aire y del agua. “Cuando se planta el cultivo principal, como la soja o el maíz, sus raíces encuentran caminos abiertos para crecer en profundidad sin gastar energía excesiva”, afirmó Cherubin, según el comunicado de Agência FAPESP.

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La diversidad no evitó las pérdidas durante las inundaciones de 2024

Las inundaciones de 2024 obligaron al 44 % de los agricultores con sistemas diversos a prescindir de la cobertura vegetal para sembrar trigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres campañas mostraron extremos opuestos. En los campos analizados, las precipitaciones de 2022/2023 y 2024/2025 estuvieron hasta un 54 % por debajo del promedio de los 30 años previos. En esos mismos campos, la campaña 2023/2024 tuvo un 40 % más de lluvia que ese promedio. Como todas las fincas atravesaron esas condiciones al mismo tiempo, el estudio vinculó las diferencias de rendimiento con las prácticas de cada lote.

La diversificación no volvió invulnerables a los campos. Durante las inundaciones de 2024, el 44 % de los productores que ya había incorporado estas prácticas tuvo que cambiar sus planes. El exceso de agua y el retraso de la cosecha los llevaron a prescindir de los cultivos de cobertura y a sembrar trigo para recuperar parte de las pérdidas.

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Cherubin señaló que conservar plantas vivas y una cobertura vegetal durante todo el año favorece a los organismos del suelo. “Cuando introducimos una mezcla diversa de cultivos de cobertura, es como ofrecer un menú variado y continuo al suelo”, afirmó el investigador, según el comunicado.

Esa actividad ayuda a reciclar nutrientes y a que las plantas dispongan de fósforo. También interviene en la fijación biológica de nitrógeno, un proceso en el que microorganismos transforman el nitrógeno del aire en una forma que las plantas pueden aprovechar. En las 13 fincas analizadas, los resultados dependieron del conjunto de prácticas aplicadas y no evitaron que las inundaciones alteraran los planes de producción.

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