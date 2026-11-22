El Guadalajara y la Máquina se enfrentan esta tarde en la Perla Tapatía con la misión de ubicarse en lo más alto de la tabla general. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Después de la derrota de América frente a Tigres este sábado por la noche, Chivas y Cruz Azul se estarán disputando esta tarde el liderato de la Liga Mx cuando se enfrentan a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.

Terminar en el primer lugar de la tabla general, les garantizaría tener la posibilidad de cerrar en casa durante toda la liguilla, por lo que es de suma importancia en su objetivo hacia el título.

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Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para terminar como líderes

Estas son las combinaciones que necesitan ambos equipos para ser primer lugar de la tabla general. (X / Chivas)

La derrota del América ante Tigres simplificó el escenario para Chivas y Cruz Azul en la disputa por el liderato general del Apertura 2026. El resultado dejó a ambos equipos con la posibilidad de cerrar la fase regular en la cima de la tabla.

Cruz Azul llega con mayor margen de maniobra al partido frente a Guadalajara. La Máquina conservaría el primer lugar incluso con un empate o una victoria, de acuerdo con las combinaciones que deja la caída de las Águilas.

Chivas, en cambio, necesita ganar en el Estadio Akron para aspirar a terminar como líder general. El Guadalajara está obligado a sumar los tres puntos si busca superar a los celestes y cerrar la jornada en la primera posición.

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El resultado también puede modificar el sitio del América. Si Chivas empata o gana, el conjunto azulcrema descendería hasta el tercer puesto de la clasificación, luego de perder ante Tigres.

Una victoria de Cruz Azul mantendría al América en el segundo lugar pese a su derrota. El cierre de la Jornada 17 definirá el orden de los primeros puestos y los posibles cruces rumbo a la Liguilla.

Posibles rivales de Chivas y Cruz Azul en los cuartos de final

Estos son los posibles rivales de Chivas y Cruz Azul en liguilla. (X@Chivas)

El partido entre Chivas y Cruz Azul, programado para este domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron, definirá la posición final de ambos clubes y sus posibles adversarios en los cuartos de final del Apertura 2026.

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Los ocho equipos clasificados ya están definidos. Los cruces de Liguilla se forman de acuerdo con la tabla general: primero contra octavo, segundo ante séptimo, tercero frente a sexto y cuarto contra quinto.

Chivas

El Guadalajara llega a la última jornada en el tercer sitio, con 30 puntos. Su rival en cuartos de final cambiará según el resultado ante Cruz Azul:

Si Chivas gana: terminaría en una posición que lo enfrentaría con Pachuca, ubicado en el octavo lugar con 25 unidades.

Si Chivas empata: se mediría con León, que ocupa el séptimo puesto con 26 puntos.

Si Chivas pierde: jugaría ante Monterrey, sexto de la clasificación con 27 unidades.

Cruz Azul

Cruz Azul inicia la jornada como líder general con 32 puntos y tiene la posibilidad de mantenerse en los primeros lugares aun sin ganar en Guadalajara.

Si Cruz Azul gana o empata: enfrentaría a Pachuca, octavo de la tabla general.

Si Cruz Azul pierde: su posible rival sería León, que se encuentra en el séptimo sitio de la clasificación.

Con esto, esas son todas las combinaciones que pueden darse para terminar el rival de ambos equipos.