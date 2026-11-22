Casi 10.000 eventos climáticos extremos causaron más de 916.000 muertes y pérdidas por 4,7 billones de dólares entre 1996 y 2025 según Germanwatch. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre 1996 y 2025, casi 10.000 eventos climáticos extremos dejaron más de 916.000 víctimas fatales en todo el mundo, afectaron a 5.500 millones de personas y generaron pérdidas económicas directas superiores a los USD 4,7 billones (cifra ajustada por inflación), según el Índice de Riesgo Climático 2027 (CRI 2027) publicado por Germanwatch, ONG alemana de investigación y análisis ambiental. El índice analiza 178 países a través de dos marcos temporales: el año inmediatamente anterior a su publicación (en este caso, 2025) y el acumulado de las tres décadas anteriores.

El CRI es un índice que mide cuánto sufre cada país a causa de eventos climáticos extremos como inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías e incendios forestales. Para construir ese puntaje, el informe combina seis indicadores: la cantidad total de muertes, las muertes por cada 100.000 habitantes, el total de personas afectadas, las personas afectadas por cada 100.000 habitantes, las pérdidas económicas absolutas y esas pérdidas en relación con el producto interno bruto (PIB) (es decir, la riqueza total que produce un país en un año).

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Los valores relativos tienen el doble de peso en el cálculo, lo que permite que países con economías más débiles o poblaciones más pequeñas, donde un solo desastre puede representar una fracción enorme del PIB o de los habitantes, figuren entre los más afectados aunque los daños absolutos sean menores que los de naciones con mayor capacidad económica.

Dominica, Myanmar y Honduras encabezan tres décadas de devastación climática

Dominica, Myanmar y Honduras encabezan la lista histórica de tres décadas del Índice de Riesgo Climático de Germanwatch, donde las pérdidas en relación con el producto interno bruto definen los primeros puestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mirada de largo plazo, el CRI 2027 coloca a Dominica en el primer puesto del período 1996–2025, seguida de Myanmar y Honduras. Las posiciones cuatro, cinco y seis corresponden a Libia, Haití y Granada. Cierran el top 10 Filipinas, Nicaragua, Las Bahamas e India.

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Dominica lidera por las pérdidas económicas descomunales que sufrió en relación con su tamaño. El huracán María, en 2017, dejó USD 1.900 millones en daños, el equivalente al 270% del PIB de la pequeña isla. En total, entre 1996 y 2025, el país soportó cinco ciclones tropicales que causaron casi 100 muertes, afectaron a más de 100.000 personas y acumularon pérdidas que superan los USD 2.500 millones.

Myanmar ocupa el segundo lugar por el peso de un único evento: el ciclón Nargis, en 2008, que mató a casi 140.000 personas (más del 98% de todas las muertes registradas en el país durante los 30 años analizados) y causó USD 6.000 millones en pérdidas.

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Dominica encabeza el registro histórico de tres décadas porque el huracán María representó daños equivalentes al 270% de su producto interno bruto. (AFP PHOTO / NOAA/RAMMB / Jose ROMERO)

El motivo por el que Dominica supera a Myanmar, que registró pérdidas absolutas mayores en vidas y dinero, está en la metodología del índice: los indicadores relativos tienen el doble de peso que los absolutos. Esto significa que un país cuyas pérdidas representan una porción enorme de su PIB o de su población puntúa más alto que uno con daños absolutos mayores pero con una economía o una población suficientemente grandes como para absorberlos en términos relativos.

Honduras, tercera en el ranking, carga con la memoria del huracán Mitch de 1998: más de 14.000 muertos, USD 7.500 millones en daños y la destrucción del 70% de sus cultivos e infraestructura. Entre 1996 y 2025, el país acumuló 61 eventos extremos, que afectaron a más de 12,5 millones de personas.

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Jamaica, Sri Lanka y España fueron los países más golpeados en 2025

Para el año 2025 en particular, el CRI 2027 identificó a Jamaica como el país más afectado, seguido de Sri Lanka y España. El top 10 del año se completa con Tailandia, Filipinas, Pakistán, Indonesia, Bolivia, Mozambique y Vietnam.

Jamaica encabeza la lista principalmente por el huracán Melissa, una tormenta de categoría 5 que tocó tierra el 28 de octubre con vientos de más de 300 km/h. El evento causó 62 muertes, afectó a 1,9 millones de personas y generó pérdidas económicas de USD 12.000 millones, más de la mitad del PIB del país en 2025. El 90% de las viviendas en la localidad de Black River perdió el techo o quedó completamente destruida. Los daños fueron tan graves que activaron el pago total de un bono catastrófico del Banco Mundial por USD 150 millones, y la OMM retiró el nombre Melissa de su lista oficial de huracanes.

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Argentina ocupa la posición 14 en la tabla global de 2025 debido al impacto combinado del calor extremo en el norte del país y las inundaciones de Bahía Blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Sri Lanka, el ciclón Ditwah golpeó el 27 de noviembre, provocó 823 muertes, afectó a 1,7 millones de personas y causó pérdidas de USD 4.100 millones. Fue el peor desastre por inundaciones en ese país en 20 años. España, por su parte, atravesó el verano más caluroso de su historia hasta ese momento, con olas de calor que alcanzaron los 46 °C entre abril y septiembre. Esos eventos provocaron casi 3.900 muertes. La temperatura en su punto máximo mostró una anomalía de 4,6 °C respecto a los valores históricos, según la Agencia Estatal de Meteorología española (AEMET). Además, los incendios forestales vinculados al calor quemaron 380.000 hectáreas.

Argentina se ubica en el puesto 14 del ranking anual 2025

Argentina aparece en el puesto 14 del ranking de países más afectados en 2025, según el CRI 2027. En el índice de largo plazo, que cubre el período 1996–2025, el país ocupa la posición 89.

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El informe menciona a la Argentina de forma directa en el capítulo sobre atribución científica, es decir, el estudio que determina qué parte de un desastre se explica por el cambio climático de origen humano. A comienzos de marzo de 2025, alertas por calor extremo se activaron en 15 provincias argentinas, con temperaturas récord en el norte del país.

En Buenos Aires, el pico de demanda energética provocó cortes de luz y alteraciones en el tránsito. Según el estudio de atribución elaborado por el grupo científico World Weather Attribution (WWA), ese episodio de calor extremo habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático provocado por el ser humano: en un mundo 1,3 °C más cálido, ese evento se esperaría apenas una vez cada 50 a 100 años.

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Argentina ocupó el puesto 14 del ranking anual tras registrar episodios sin precedentes de calor extremo y precipitaciones récord en Bahía Blanca. (Gustavo Gavotti)

Días después, el 7 de marzo, la ciudad de Bahía Blanca registró más de 300 mm de lluvia en apenas ocho horas, casi la mitad de su promedio anual de precipitaciones. La inundación resultante afectó a más de 235.900 personas y causó alrededor de 18 muertes. Las 35 estaciones meteorológicas disponibles en la zona indicaron un aumento en la intensidad de las lluvias vinculado al calentamiento global de 1,3 °C, aunque los investigadores señalaron que la influencia del cambio climático sobre este evento en particular aún no es concluyente. Argentina también figura en el puesto 18 del ranking corregido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 2025, una versión ajustada del CRI que incorpora un factor corrector para compensar las brechas en la calidad de los datos en países del Sur Global.

Olas de calor y tormentas concentran el mayor daño humano y financiero en el mundo

El informe destaca que las olas de calor concentraron, por lejos, la mayor cantidad de muertes en 2025: casi el 70% del total de víctimas fatales por desastres climáticos, con más de 24.000 fallecidos. En los 30 años analizados, representan el 40% de todas las muertes registradas.

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Las tormentas, en cambio, explican el mayor daño económico: el 58% de las pérdidas totales del período 1996–2025 y el 41% de las del año 2025. El CRI 2027 advierte que nueve de los diez países más afectados en el período largo pertenecen a grupos de ingresos bajos o medios, y que son los que menos responsabilidad histórica tienen en las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.