Sandra Cuevas pide desde Madrid a Claudia Sheinbaum frenar los rumores sobre la presunta salida de Omar García Harfuch. (X(@SandraCuevas_))

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Desde Madrid, España, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que termine con los rumores que han tomado relevancia este fin de semana en medios de comunicación acerca de la salida del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de un video publicado en su cuenta oficial en X, Cuevas se dirige a Sheinbaum: “Presidenta (...) deben aclararse estos rumores y dar certeza a los mexicanos de un México más seguro”. La exfuncionaria sostuvo que García Harfuch no puede ser removido de su cargo porque él “será el próximo presidente”, afirmó la empresaria.

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Cuevas cuestionó que siquiera se plantee la idea de la salida del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de sus funciones, y sostuvo a la presidenta que la seguridad del país “debe de estar por encima de cualquier disputa política”. La exedil también subrayó las acciones de Omar García Harfuch: “ha encabezado las operaciones más relevantes contra el crimen organizado”, afirmó que la nación requiere de instituciones fuertes y continuidad en la estrategia de seguridad que presentó al inicio de su administración; de nuevo se dirigió a Sheinbaum:

Sandra Cuevas emite un pronunciamiento en video dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a versiones sobre Omar García Harfuch en el gabinete de seguridad federal. Grabada al aire libre frente a una escultura de león, la política aborda la continuidad de la estrategia de seguridad y la coordinación contra el crimen organizado en el país.

“Usted necesita al secretario más brillante y leal que tiene en su gabinete”, aseguró la empresaria, que añadió: “yo diría que es el único que moriría en la raya con usted, que lo da todo por usted y por los mexicanos y las mexicanas”.

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El 18 de noviembre, Omar García Harfuch dijo que “todos tenemos un tiempo, nuestras posiciones son sumamente temporales, debemos de aprovechar nuestro tiempo para dejar fortalecida nuestra institución para el próximo que venga”, asimismo expresó sus expectativas para que la persona que le suceda en el cargo,sea alguien que haya sido secretario de seguridad estatal en alguna de las 32 entidades de México; esto durante su participación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

Cuevas califica a Omar García Harfuch como el integrante más leal del gabinete de Claudia Sheinbaum. (REUTERS/Henry Romero/File Photo/File Photo)

Dichas declaraciones despertaron una especulación en diferentes esferas sociales, tanto especialistas como ciudadanía lo tomaron como una señal sobre el futuro de Harfuch en la política mexicana. Sin embargo, el secretario ha manifestado que no busca la candidatura presidencial en 2030 y subrayó que su prioridad es liderar la estrategia de seguridad siempre que Claudia Sheinbaum lo considere apropiado.

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