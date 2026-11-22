Falcon, una ballena jorobada identificada como CRC-13514, fue liberada de una cuerda de pesca el 11 de noviembre

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Cuando el sol ya dejaba poca luz sobre el agua, Falcon volvió a salir a la superficie. Estaba a unos 90 metros de la embarcación de rescate y arrastraba una cuerda de pesca que llevaba enredada en la cola. Habían fallado dos intentos. Quedaban cerca de 20 minutos antes de que anocheciera. El tercero alcanzó la línea sumergida y, tras unos segundos de tensión e incertidumbre, la ballena jorobada quedó libre de los casi 30 metros de cuerda de pesca que limitaban sus movimientos.

Falcon, identificada por los investigadores como CRC-13514, pudo continuar su nado luego de una operación realizada el 11 de noviembre. El rescate reunió a naturalistas, científicos, tripulaciones de avistamiento y equipos autorizados para intervenir ante el enmallamiento de grandes cetáceos.

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El cetáceo arrastraba cerca de 30 metros de línea de pesca enredada en su aleta caudal (cascadiaresearch.org)

Durante semanas, la ballena había sido una presencia conocida en esas aguas. Quienes salían a observar cetáceos la habían visto cerca de Tacoma, Gig Harbor y Carr Inlet. Su silueta, el soplido al emerger y el movimiento de su cola formaban parte de las jornadas de varias embarcaciones. Hasta que una tripulación advirtió algo distinto: una cuerda rodeaba su aleta caudal.

El aviso que activó el rescate de la ballena jorobada

La tarde de ese miércoles, la tripulación de Puget Sound Express, integrante de la Pacific Whale Watch Association, encontró a Falcon al norte de Seattle. Tomaron fotografías, documentaron el enredo y alertaron de inmediato a la línea de emergencia de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

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La señal de alarma movilizó al Cascadia Research Collective (CRC) y a SeaLife Response, Rehabilitation, and Research (SR3), dos organizaciones con personal entrenado y autorizado para responder ante este tipo de situaciones.

La operación de rescate se realizó al norte de Seattle, antes del anochecer (cascadiaresearch.org)

El tiempo era el principal obstáculo. Los equipos de rescate se encontraban a más de una hora de navegación. La luz comenzaba a caer y la cuerda que seguía a la ballena estaba bajo el agua, fuera de la vista de quienes navegaban hacia ella.

Mientras tanto, científicos del Center for Whale Research (CWR) y del Orca Behavior Institute (OBI) realizaban estudios sobre orcas en el área. Dejaron de lado esa tarea y se sumaron al operativo. Lograron ubicar nuevamente a Falcon, tomaron imágenes con un dron y siguieron sus desplazamientos para guiar a quienes iban en camino.

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Las imágenes confirmaron el problema: una cuerda estaba enrollada en el lado derecho de la cola y se extendía unos 30 metros detrás del animal. La aleta caudal es la parte del cuerpo que permite a las ballenas avanzar y ganar velocidad en el agua. Una línea adherida allí puede rozar la piel, provocar cortes, dificultar el desplazamiento y apretarse cada vez más.

La tripulación de Puget Sound Express detectó la cuerda alrededor de la cola de Falcon y alertó a NOAA (cascadiaresearch.org)

Falcon avanzaba mientras el día se apagaba

La ballena se desplazaba hacia el sur. Ese movimiento, que podía haber alejado al animal de los rescatistas, terminó por acercarlo a las embarcaciones que iban en su búsqueda. Personal de SR3 llegó primero y asumió la vigilancia. Poco después arribó el barco del CRC, con dos rescatistas de SR3 a bordo.

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La primera meta no era retirar de inmediato todo el aparejo. El plan consistía en enganchar la cuerda que Falcon arrastraba y sujetarle una boya de telemetría. Esa boya sirve para rastrear al animal si la intervención debe detenerse y continuar al día siguiente con luz natural.

Investigadores del Center for Whale Research y del Orca Behavior Institute ayudaron a localizar a la ballena (cascadiaresearch.org)

Doug Sandilands, rescatista principal del CRC, explicó que el trabajo comienza mucho antes del contacto con una ballena. “Un desenmalle exitoso suele comenzar mucho antes de que los rescatistas lleguen a la ballena”, afirmó.

El especialista señaló que mantener contacto visual con el animal, registrar el tipo de aparejo y comunicar sus movimientos puede definir el resultado de un operativo. “En el caso de Falcon, la disposición del CWR y del OBI para detener sus propias actividades de investigación y ayudar cambió todo, sobre todo porque se terminaba la luz”, agregó.

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La primera maniobra falló. El gancho no logró tomar la cuerda que permanecía debajo de la superficie. El equipo volvió a acercarse. Por un instante, surgió la posibilidad de que el aparejo se hubiera desprendido solo.

Un dron permitió confirmar que la cuerda estaba enrollada en el lado derecho de la cola del animal (cascadiaresearch.org)

Pero Falcon levantó la cola por encima del agua. La cuerda seguía allí, ajustada en la aleta caudal derecha.

El segundo intento tampoco funcionó. La noche estaba cada vez más cerca y los rescatistas debían decidir si suspendían el operativo hasta el día siguiente. Hicieron un último intento.

El tercer lanzamiento liberó los 30 metros de cuerda de pesca

Falcon emergió de nuevo, a unos 90 metros del barco. Desde la embarcación lanzaron el gancho por tercera vez. Esta vez, el dispositivo tomó la línea sumergida.

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La ballena reaccionó al peso adicional y aceleró. Arrastró la cuerda de control y la boya de telemetría. Durante unos segundos, los rescatistas no supieron si el gancho había retirado el aparejo completo o si había cortado la línea y dejado un tramo alrededor de su cola.

Recuperaron la boya, revisaron las cuerdas y encontraron la respuesta: habían extraído todo el material que mantenía atrapada a Falcon.

Personal de SeaLife Response, Rehabilitation, and Research llegó primero al área para mantener contacto visual con Falcon (cascadiaresearch.org)

Poco después, la ballena salió a respirar y volvió a elevar la cola. Ya no había una cuerda alrededor de la aleta. La confirmación llegó antes de que el día terminara.

KC Scofield, rescatista de SR3, destacó que la coordinación permitió una intervención rápida. “Lo llamativo fue la colaboración y la comunicación de todos los grupos para reunir los recursos necesarios y conseguir un desenmalle tan rápido”, afirmó.

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El equipo permaneció cerca del cetáceo durante varios momentos de respiración para comprobar que no quedaran restos de aparejos. Falcon seguía su recorrido sin la línea que, horas antes, se extendía detrás de su cuerpo.

La nueva observación que confirmó que Falcon estaba libre

Dos días más tarde, la tripulación de Puget Sound Express localizó otra vez a Falcon frente a Edmonds. Esta vez pudieron observarla con luz de día. Según el CRC, no tenía cuerdas adheridas ni presentaba heridas de gravedad.

La ballena jorobada quedó en condiciones de continuar el recorrido que la lleva desde las aguas del estado de Washington hacia Hawái, donde estos animales se desplazan durante la temporada de reproducción.

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Las autoridades recomiendan no intentar liberar a un cetáceo atrapado y avisar a equipos especializados (cascadiaresearch.org)

El operativo integró la Red de Respuesta ante Enmallamientos de la Costa Oeste, que reúne a organizaciones y autoridades dedicadas a asistir a grandes ballenas atrapadas en artes de pesca, documentar los incidentes y buscar medidas de prevención.

La intervención se realizó bajo el permiso número 24359 de NOAA. Los protocolos impiden que personas sin entrenamiento intenten liberar por su cuenta a una ballena enredada. Las cuerdas tensionadas, el tamaño de los animales y sus reacciones imprevisibles convierten esas maniobras en un riesgo para todos.

Por eso, ante el avistamiento de un cetáceo atrapado, la recomendación es mantener distancia, tomar fotografías o videos si es posible y dar aviso a los equipos especializados. En el caso de Falcon, una llamada a tiempo, la vigilancia de quienes estaban en el agua y un último lanzamiento antes del anochecer fueron suficientes para que la ballena volviera a nadar libre.