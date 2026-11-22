Christian Chávez se niega a hablar de una reconciliación con Anahí: por qué su amistad terminó (Foto: Instagram/@christianchavezreal)

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Christian Chávez confirmó el pasado jueves 19 de noviembre de 2026 que ya no hablaba con Anahí, su compañera en RBD, y evitó anticipar una reconciliación al asegurar que el distanciamiento respondía a asuntos personales que no quería exponer ante las cámaras.

La ruptura tomó fuerza después de las diferencias surgidas por la auditoría de la gira Soy Rebelde Tour y por los señalamientos que involucraron a Manuel Velasco, esposo de la cantante.

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El intérprete fue cuestionado por reporteros sobre la relación que mantenía con los demás integrantes de RBD. Chávez afirmó que seguía en contacto con sus excompañeros, aunque hizo una excepción al hablar de Anahí.

“Obviamente, ustedes saben que tengo contacto con todos, de una forma u otra. Con Anahí, no. Pero, bueno, son cosas que pasan en la vida”, dijo el cantante.

La declaración confirmó el alejamiento entre dos de los integrantes que durante años mostraron una relación cercana dentro y fuera de la agrupación. Ambos compartieron el éxito de la telenovela Rebelde, lanzada en 2004, y después formaron parte de RBD.

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Christian Chávez evitó hablar de una reconciliación con Anahí

Los reporteros también preguntaron a Christian Chávez si contemplaba retomar la amistad con Anahí. El cantante no respondió si existía algún acercamiento o una conversación pendiente entre ambos.

“Esas ya son cosas muy personales. Son asuntos y procesos que no se viven ni se conversan frente a las cámaras”, respondió.

Christian Chávez evitó hablar de una reconciliación con Anahí (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Chávez no atribuyó el distanciamiento a un episodio concreto. Tampoco detalló desde cuándo dejó de comunicarse con la intérprete de Mía Colucci ni si la falta de contacto afectó sus vínculos con los demás exintegrantes de RBD.

Sus palabras llegaron luego de meses de especulaciones entre seguidores de la agrupación. El conflicto se hizo público durante 2024, cuando Anahí respondió a una declaración de Chávez relacionada con los rumores sobre un presunto desfalco tras la gira de reencuentro.

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La auditoría de Soy Rebelde Tour señaló cerca de 1 millón de dólares

Las diferencias entre los integrantes de RBD aparecieron tras el cierre de Soy Rebelde Tour, la serie de conciertos que reunió a la agrupación en 2023 después de varios años sin presentaciones conjuntas.

En 2024, los miembros del grupo informaron que se realizaba una auditoría sobre las finanzas de la gira. El análisis reportó alrededor de 1 millón de dólares sin la debida contabilización, de acuerdo con la información compartida entonces por los artistas.

La revisión se enfocó en T6H Entertainment, empresa vinculada con Guillermo Rosas, quien había sido representante del grupo. Rosas negó las acusaciones de fraude y de uso indebido de recursos.

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La falta de claridad sobre los recursos abrió una disputa pública entre los integrantes de RBD y su antiguo equipo. También surgieron versiones que relacionaron a Anahí y a Manuel Velasco con el caso, aunque la cantante rechazó cualquier participación de ella o de su esposo.

Manuel Velasco fue gobernador de Chiapas y mantuvo una relación pública con Anahí desde antes de la gira. Los rumores sobre su presunta intervención en las finanzas del proyecto aumentaron la tensión entre los seguidores de RBD.

Anahí cuestionó la respuesta de Christian Chávez en junio de 2024

Anahí le manda un contundente mensaje a Christian Chávez que confirmaría fin de su amistad: “Se va perdiendo la memoria” (Foto: X)

El 10 de junio de 2024, Christian Chávez fue interrogado en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre las versiones que involucraban a Anahí y a Manuel Velasco en el presunto desfalco. El cantante calificó esos señalamientos como “chismes”.

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La respuesta fue considerada insuficiente por parte de usuarios en redes sociales. Horas después, Anahí publicó un mensaje en X en el que rechazó las versiones y cuestionó la postura de quien había sido uno de sus amigos más cercanos dentro del grupo.

“No solamente son chismes. Es ABSOLUTAMENTE FALSO. Respuesta poco clara. Tristemente, se va perdiendo la memoria”, escribió la cantante.

El mensaje fue interpretado como una referencia directa a Chávez. Anahí sostuvo que las acusaciones contra ella y Manuel Velasco no tenían sustento y expresó molestia porque el cantante no hubiera rechazado los rumores de forma directa.

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La publicación expuso una diferencia que hasta ese momento había sido tratada como especulación. La relación entre ambos había sido una de las más cercanas entre los integrantes de RBD, incluso después de que el grupo se separó por primera vez.

Anahí recordó el apoyo que dio a Christian Chávez

La respuesta de Anahí también reavivó conversaciones sobre la historia personal que compartió con Christian Chávez. El cantante había hablado en otras ocasiones sobre el respaldo que recibió de ella durante momentos difíciles de su vida.

De acuerdo con lo que Chávez había contado previamente, Anahí fue una de las personas que lo acompañó después de la primera separación de RBD. La cantante también fue mencionada por el intérprete como alguien que estuvo cerca de él durante una crisis personal.

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El reclamo de Anahí en 2024 fue leído por seguidores de la agrupación como una ruptura con un amigo al que había apoyado durante años. La cantante no explicó públicamente si la diferencia se limitó a la postura de Chávez ante los rumores sobre Velasco o si existían otros desacuerdos.

“¿Qué está pasando entre Anahí y Christian Chávez?”: cantante le envía sensible mensaje al RBD (Fotos: Instagram/@anahi)

Christian Chávez tampoco abundó en ese episodio durante su encuentro con la prensa este 19 de noviembre. El cantante sólo confirmó que no mantenía comunicación con Anahí y sostuvo que los procesos entre ambos debían permanecer fuera de las cámaras.