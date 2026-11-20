El hallazgo constituye el primer registro de la familia Dalodesmidae en un territorio con precipitaciones anuales de entre 400 y 500 milímetros. (Imagen de Ben Parslow, SAMA)

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Un milpiés recolectado en 1936 en la península de Yorke, en Australia del Sur, acaba de recibir su primera descripción científica formal. Colobothrix deckeri pasó nueve décadas sin identificar en las colecciones del Museo de Australia del Sur.

La identificación importa por su historia y por el sitio donde apareció. La especie pertenece a una familia de milpiés asociada a ambientes húmedos, pero constituye el primer registro de Dalodesmidae en una zona australiana de baja lluvia, con precipitaciones de entre 400 y 500 milímetros al año.

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La descripción se publicó en la revista ZooKeys. El caso muestra cómo las colecciones de museos pueden conservar especímenes que la ciencia aún no logró clasificar y que, décadas después, ayudan a completar el mapa de la biodiversidad.

Un ejemplar de 1936 abrió la investigación

El investigador Peter Decker identificó la singularidad del espécimen de 1936 en el Museo de Australia del Sur durante su tesis doctoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer individuo conocido fue recolectado en 1936 y quedó en el Museo de Australia del Sur, conocido por la sigla SAMA. En 2015, Peter Decker, investigador alemán especializado en miriápodos, el grupo que reúne a ciempiés y milpiés, examinó materiales prestados por el museo para su tesis doctoral. Advirtió que el animal pertenecía a Dalodesmidae y envió imágenes de sus rasgos vistos al microscopio a Robert Mesibov, especialista australiano en esa familia.

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La primera pista no bastó para localizar nuevos ejemplares, según detalla el comunicado de Pensoft. Mesibov viajó a la península de Yorke en 2016 y 2017, aunque ambas búsquedas terminaron sin encontrar ejemplares de la especie. La pregunta sobre si todavía vive en esa zona, más seca que otros puntos de su distribución conocida, sigue abierta.

Mientras tanto, había otras muestras conservadas. En 2010, los especialistas en arañas Michael Rix y Danilo Harms recolectaron varios milpiés que nadie había identificado en el noroeste de la isla Canguro, a unos 50 kilómetros de la localidad de 1936. Depositaron el material en el Museo de Australia Occidental, identificado como WAM.

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Los registros de la isla Canguro permitieron confirmar la especie

El investigador Peter Decker identificó la singularidad del espécimen de 1936 en el Museo de Australia del Sur durante su tesis doctoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los incendios de 2020 afectaron el lugar donde se habían recogido los milpiés en 2010. La inquietud inicial se concentró en una araña asesina hallada en el mismo sitio, porque se temía que el fuego hubiera reducido aún más su población.

En 2021, Jessica Marsh, especialista en arañas, volvió a la isla para buscar esa especie y encontró ejemplares en lugares ubicados a varios kilómetros de distancia del punto original. Entre las muestras recogidas aparecieron, otra vez, milpiés que todavía carecían de nombre científico.

A comienzos de 2026, Mesibov encontró en internet el registro de esos materiales del WAM y contactó a su curador, Mark Harvey. Las fotografías confirmaron la coincidencia entre los ejemplares de isla Canguro y el animal colectado en la península de Yorke en 1936. Más tarde, Mesibov volvió a hallar ejemplares vivos cerca de los sitios registrados en 2010 y 2021, y recolectó algunos para completar la descripción y conservar muestras destinadas a futuros análisis genéticos.

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Un rasgo de las patas distingue al nuevo género

La estructura de cerdas cortas y romas en las patas de los machos motivó el nombre científico del nuevo género Colobothrix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especie presenta una característica poco habitual en los machos adultos. Posee esferotriquios, pequeñas estructuras redondeadas ubicadas en las patas. En la mayoría de los integrantes de Dalodesmidae, de cada una sobresale una cerda larga y puntiaguda. En C. deckeri, esa cerda forma un bastón corto y romo.

Ese detalle dio origen al nombre del nuevo género, Colobothrix, que alude a un “pelo atrofiado”. El comunicado de Pensoft indica que el rasgo permite distinguir a la especie dentro de su familia.

Aún no se sabe si C. deckeri persiste en la península de Yorke. “Me pregunto si la especie sobrevive en pequeños huecos de esa roca, como un relicto de períodos más húmedos del pasado de Australia del Sur”, afirmó Robert Mesibov, especialista australiano en Dalodesmidae, según el comunicado. Los ejemplares recolectados en 1936, 2021 y 2026 se encuentran actualmente en el SAMA.

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