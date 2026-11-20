La disminución de la productividad primaria bruta redujo el alimento disponible y afectó la supervivencia de la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de investigadores documentó que una sequía extrema provocó la desaparición local de una población de degús tras analizar registros reunidos entre 2009 y 2020 en Rinconada de Maipú, en la Región Metropolitana de Chile. El estudio determinó que la falta casi total de lluvias en 2019 redujo la vegetación disponible y afectó la supervivencia y el ingreso de nuevos animales al grupo.

La investigación, publicada en la revista Ecology, siguió a los degús comunes (Octodon degus), roedores endémicos que viven en ambientes semiáridos, forman grupos sociales y dependen de las plantas para alimentarse. Durante gran parte de una megasequía que se extendió por casi una década, la población mantuvo un crecimiento positivo pese a la menor cantidad de precipitaciones.

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Sin embargo, el escenario cambió durante 2019: las lluvias alcanzaron niveles excepcionalmente bajos y la producción vegetal cayó hasta un punto que dejó sin recursos suficientes a los animales. En 2020 ya no se registraron ejemplares durante las capturas, marcados y recapturas, una situación que continuó en los muestreos de 2021.

La falta de vegetación redujo la supervivencia y los nacimientos

La incorporación de nuevos ejemplares a la población disminuyó en una especie donde los adultos no superan el segundo año de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Phys.org, el trabajo identificó a la productividad primaria bruta como el factor ambiental que mejor explicó las variaciones en la supervivencia y el reclutamiento. Este indicador mide la materia vegetal que producen las plantas mediante la fotosíntesis, por lo que permite estimar la disponibilidad de alimento en el entorno.

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Cuando esa producción disminuye, los adultos tienen menos posibilidades de sobrevivir y se reduce el reclutamiento, es decir, la incorporación de individuos a una población por nacimientos o por la llegada de animales desde otros grupos. En esta especie, el aporte de nuevos ejemplares resulta necesario porque la mayoría de los adultos no supera el segundo año de vida.

“Lo que ocurrió en 2019 fue que prácticamente no llovió durante todo el año”, explicó Annemarie van der Marel, investigadora postdoctoral del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). Según la científica, incluso en años secos suele haber lluvias invernales que permiten la aparición de plantas, pero esa vez “prácticamente no hubo comida”.

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La reproducción del degú depende de la disponibilidad de vegetación durante el invierno austral. Las hembras tienen una gestación cercana a tres meses y las crías nacen entre fines de agosto y comienzos de septiembre, cuando normalmente aumenta la oferta de plantas. “Las hembras tienen un período de gestación de casi tres meses, lo cual es muy largo para un roedor”, señaló.

La población resistió años de sequía antes de alcanzar un límite

Las hembras de degú tienen un período de gestación de tres meses que depende del crecimiento de plantas durante el invierno austral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos mostraron que el descenso no fue gradual: la población soportó durante años las condiciones vinculadas con la megasequía, pero el episodio de 2019 redujo los recursos hasta un nivel crítico. El hallazgo plantea que la resistencia acumulada frente a un fenómeno prolongado no asegura que una especie pueda recuperarse tras un evento de intensidad excepcional.

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Los investigadores describieron este proceso como un posible punto de inflexión ecológico. El término se refiere a un umbral a partir del cual una variación ambiental desencadena un cambio abrupto en un ecosistema o en una población. En este caso, la disminución de la vegetación precedió al colapso del grupo estudiado.

El seguimiento fue posible gracias a 15 años de registros obtenidos en la Estación Experimental Germán Greve Silva. La información había comenzado a reunirse para estudiar la organización social de los animales, incluidos sus cuidados comunitarios de las crías, y luego fue utilizada para examinar los cambios demográficos relacionados con la sequía.

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Otra población cercana abrió preguntas sobre el hábitat

Los investigadores definieron el fin de la colonia como un punto de inflexión ecológico originado por la falta de lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición observada no implica la extinción de la especie ni representa necesariamente la respuesta de todos los grupos de degús. Tras dejar de encontrar individuos en el área inicial, el equipo localizó otra población a menos de 10 kilómetros del lugar de estudio.

“Encontramos una nueva población a menos de 10 kilómetros del lugar donde se produjo la extinción local”, afirmó van der Marel. La investigadora planteó que las características particulares de cada ecosistema pueden explicar por qué un grupo persistió y otro desapareció bajo condiciones climáticas similares.

En el nuevo sitio se observaron árboles y arbustos, mientras que el área donde se perdió la población tenía una cobertura arbustiva limitada, de alrededor del 14%. Esa vegetación podría ofrecer alimentos alternativos, sombra y protección frente a depredadores durante los períodos de escasez.

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Estos individuos pueden ampliar su área de búsqueda en verano, incorporar hojas, semillas y partes de arbustos a su dieta, ajustar sus horarios y refugiarse en madrigueras. También conservan agua y energía, y practican la coprofagia, que consiste en reingerir heces para reutilizar nutrientes. El estudio concluyó que esas adaptaciones resultaron insuficientes cuando los recursos vegetales se redujeron de forma drástica.