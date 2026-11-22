Universidad del Rosario pidió reforzar la vigilancia en los Cerros Orientales tras el robo a sus estudiantes en el sendero Las Delicias. - crédito Eaab y Universidad del Rosario

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La Universidad del Rosario anunció medidas de acompañamiento para las estudiantes de Comunicación y Periodismo Digital que fueron víctimas de un robo mientras realizaban una actividad académica en el sendero Las Delicias, en los Cerros Orientales de Bogotá. En un comunicado, la institución también pidió a las autoridades distritales fortalecer la vigilancia en este sector.

Como primera medida, la universidad informó que activó la ruta institucional de apoyo emocional y psicosocial para brindar atención a las jóvenes. Además, señaló que adelanta las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de los elementos sustraídos.

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La institución expresó su solidaridad con las estudiantes y manifestó que su integridad y bienestar son una prioridad. También aseguró que cuentan con el respaldo de sus profesores, del programa académico y de la comunidad universitaria.

Universidad del Rosario solicita reforzar la seguridad en Las Delicias

En el pronunciamiento, la institución hizo un llamado a las autoridades distritales para fortalecer las medidas de vigilancia y protección en los Cerros Orientales, especialmente en los espacios y horarios destinados a actividades recreativas, culturales y académicas.

La solicitud se refiere al sendero Las Delicias, ubicado en la localidad de Chapinero, donde las estudiantes adelantaban una investigación cuando fueron abordadas por varios hombres.

La universidad no especificó la implementación de medidas adicionales propias ni anunció acuerdos concretos con las autoridades para reforzar la seguridad en el recorrido.

El Rosario anunció acompañamiento psicosocial para las estudiantes y gestiones ante las autoridades para recuperar los equipos hurtados. - crédito Universidad del Rosario

¿Cómo ocurrió el robo a las estudiantes en los Cerros Orientales?

El hurto fue denunciado por las jóvenes, quienes señalaron que varios hombres las intimidaron con armas blancas para quitarles los equipos audiovisuales que utilizaban durante su trabajo académico.

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Naomí Solís, una de las afectadas, relató a Noticias RCN que los asaltantes portaban un cuchillo y un machete. “Aparecieron con armas blancas, un cuchillo y un machete, y nos quitaron equipo de video avaluado, aproximadamente, en 60 millones de pesos”, afirmó.

Entre los elementos hurtados se encontraban tres cámaras Canon, de las referencias EOS Rebel T5, Vixia G40 y XF105, además de accesorios para producción audiovisual. Los implementos pertenecían a la Universidad del Rosario y habían sido prestados para la investigación.

Entre los elementos hurtados se encontraban tres cámaras Canon, de las referencias EOS Rebel T5, Vixia G40 y XF105 - crédito (Imagen ilustrativa/ VisualesIA Infobae)

Estudiantes aseguran tener información sobre uno de los presuntos responsables

Después del asalto, las jóvenes conversaron con habitantes de la zona que, según su versión, habrían observado a los responsables. A partir de esa información, aseguraron contar con datos que podrían contribuir a la identificación de los involucrados.

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Solís manifestó que tienen el nombre y el número de cédula de uno de los presuntos implicados, así como información sobre su lugar de residencia.

“Ya las personas están identificadas. Tenemos el nombre y la cédula de uno de los presuntos implicados. Sabemos dónde vive”, declaró al medio.

La estudiante también indicó que las afectadas interpusieron la denuncia y esperan que las autoridades verifiquen los datos recibidos de los residentes. Hasta el momento, no se han conocido resultados oficiales sobre la identificación de los responsables ni sobre la recuperación de los equipos.

Al menos diez mujeres sufrieron la pérdida de computadores portátiles, tabletas, teléfonos celulares y dinero (@CapGusXMan/X)

Otro hurto en la Universidad Javeriana dejó pérdidas superiores a $60 millones

En noviembre también se denunció un robo en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. El caso ocurrió la noche del 4 de noviembre, cuando siete estudiantes de la Facultad de Relaciones Internacionales participaban en una práctica de fútbol y dejaron sus pertenencias en el vestidor de mujeres.

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Al terminar la actividad, encontraron que sus maletas habían sido revisadas y que faltaban computadores MacBook, tabletas iPad, teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo. Las pérdidas preliminares superaban los $60 millones.

Las afectadas cuestionaron los controles de acceso a los escenarios deportivos. Una de ellas aseguró que no se estaba solicitando el carné universitario a quienes ingresaban a la institución: “No estaban pidiendo carnés”, afirmó a El Ojo de la Noche.