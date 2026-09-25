El daño invisible del cambio climático: expertos alertan por su impacto en la salud mental, las tradiciones y las comunidades

Las comunidades costeras de Kenia pierden ingresos pesqueros, rituales ancestrales y sentido de pertenencia por los efectos climáticos. (REUTERS/James Keyi)

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Cuando se habla de los daños del cambio climático, la conversación suele girar en torno a cifras: metros cuadrados destruidos, hectáreas quemadas, millones de dólares en pérdidas materiales. Sin embargo, la crisis climática también erosiona identidades culturales, tradiciones comunitarias y salud mental. Aunque el problema no es nuevo, la proximidad de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se llevará a cabo en noviembre próximo en Antalya, Turquía, intensifica la urgencia.

La psicóloga clínica e investigadora de salud pública Manasi Kumar, en un artículo publicado en la revista científica Nature, describe lo que escuchó en comunidades costeras de Kenia: pescadores que no solo perdían ingresos por la caída en las capturas de peces, sino también rituales ancestrales, conocimientos transmitidos de generación en generación y el sentido de pertenencia a un modo de vida.

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“Lo que temían perder no era solo el ingreso, sino también la estabilidad, la pertenencia y la esperanza en el futuro”, señala Kumar. Ese mismo patrón, añade, lo observó entre trabajadoras de las salinas del estado indio de Gujarat, donde las temperaturas superan los 50 °C durante las olas de calor y la precariedad económica se combina con el estrés crónico.

El cambio climático amenaza obras, museos y tradiciones que no se pueden recuperar

El daño no se limita a comunidades rurales o costeras. Según un artículo publicado en The Conversation y firmado por Anthony Schrapffer, director científico del EDHEC Climate Institute, y Camille Angué, directora del mismo instituto, el 43% de los sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Europa presenta una alta exposición a fenómenos climáticos extremos, inundaciones y aumento del nivel del mar.

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El 35% de los directores de museos de arte de Estados Unidos reportó daños climáticos y el Louvre trasladó 250.000 obras por riesgo de inundación. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La amenaza es concreta y ya produce efectos. Una encuesta de museos de arte de Estados Unidos citada por Schrapffer y Angué indica que el 35% de sus directores informó haber sufrido daños relacionados con el clima y el 50% adoptó planes específicos para enfrentarlos. En Francia, el Museo del Louvre transfirió alrededor de 250.000 obras a su Centro de Conservación de Liévin, en Pas-de-Calais, para protegerlas del riesgo de inundación.

El impacto alcanza también al patrimonio musical. Los autores señalan que la madera de abeto de tono del Val di Fiemme, en los Dolomitas italianos, usada históricamente en los violines Stradivarius, está bajo amenaza por el aumento de temperaturas y la proliferación de plagas. Las maderas para arcos e instrumentos de cuerda, a su vez, se vuelven más escasas por el estrés hídrico y la deforestación.

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El clima impacta en la salud mental de jóvenes y comunidades vulnerables

En paralelo al daño sobre los bienes culturales, la crisis climática produce efectos psicológicos documentados y crecientes. Un estudio publicado en la revista Atención Primaria sistematiza esos impactos en cinco categorías: eco-ansiedad, estrés postraumático (TEPT), duelo ecológico, depresión climática y ansiedad por desplazamiento.

La eco-ansiedad es la ansiedad crónica y persistente ante la crisis climática y sus consecuencias. El estrés postraumático se refiere al trastorno que surge tras vivir desastres naturales como incendios, huracanes o inundaciones. El duelo ecológico describe la tristeza ante la destrucción de ecosistemas y especies, y afecta con especial intensidad a pueblos indígenas y comunidades rurales.

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El cambio climático se asocia con ecoansiedad, estrés postraumático, duelo ecológico, depresión climática y ansiedad por desplazamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión climática se asocia a la percepción de un futuro deteriorado por la inacción política. Y la ansiedad por desplazamiento golpea a quienes abandonan sus territorios por fenómenos extremos, con pérdidas de identidad, desarraigo y aislamiento social.

Un estudio realizado en 2021 en jóvenes de 10 países mostró que el 59% de los encuestados se sentía “muy” o “extremadamente” preocupado por el cambio climático, con efectos negativos en su vida cotidiana. Los autores concluyeron que “la ansiedad climática no solo es un fenómeno individual, sino que también refleja una falla en la acción colectiva”.

Otro concepto relevante que aclaran los autores es la solastalgia: “La solastalgia es el sentimiento de angustia cuando tu hogar se destruye a causa de cambios ambientales que no puedes controlar”. Este sufrimiento psicológico es frecuente en comunidades rurales afectadas por la minería o la deforestación.

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Las investigadoras del artículo publicado en Atención Primaria señalan también efectos indirectos: las altas temperaturas incrementan la irritabilidad, alteran el sueño e incluso la ideación suicida. La exposición combinada al calor y a contaminantes atmosféricos como las partículas finas (PM2,5) eleva, además, el riesgo de parto prematuro, con las consiguientes complicaciones neurológicas y cognitivas en los recién nacidos.

La preocupación por el clima puede convertirse en acción, pero solo con políticas concretas de apoyo

La COP31 se realizará en noviembre en Antalya, Turquía, en un contexto de urgencia por los daños del cambio climático. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Kumar advierte que cuando las políticas climáticas reconocen la salud mental, lo hacen casi exclusivamente desde la adaptación: programas de preparación, primeros auxilios psicológicos y fortalecimiento de los sistemas de salud. Ese enfoque, señala, es necesario pero insuficiente. Hay comunidades que no pueden adaptarse porque su modo de vida ya no es viable, y la respuesta institucional no contempla ese escenario.

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Por eso propone que la salud mental no puede seguir como un elemento secundario: los gobiernos deben invertir en ella, los daños deben medirse y las instituciones deben rendir cuentas. Al mismo tiempo, advierte sobre el riesgo de reducir el sufrimiento psicológico a un número: “No todo lo que importa puede reducirse a un precio”. Los efectos emocionales del cambio climático están anclados en relaciones, identidades, historias y lugares, y su valor excede cualquier sistema de contabilidad.

Frente a ese panorama, hay señales alentadoras. Fabian Lenhard, investigador del Departamento de Neurociencia Clínica del Instituto Karolinska de Suecia, publicó en The Conversation un artículo que distingue tres tipos de efectos del cambio climático sobre la salud mental: directos (por exposición a fenómenos extremos), indirectos (por pérdida de ingresos, hogares o redes sociales) y psicológicos (por la preocupación sostenida ante el futuro).

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La salud mental y el patrimonio cultural deben integrarse en los marcos de pérdidas y daños climáticos, la financiación internacional y las políticas de salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el último punto, aporta una perspectiva que contrasta con las narrativas más pesimistas: las personas que se preocupan por el cambio climático tienden a actuar más a favor del medioambiente, siempre que tengan acceso a soluciones concretas. “Cuando las personas pueden ver maneras reales y prácticas de marcar una diferencia, su preocupación puede convertirse en acción positiva”, indica el experto.

Las investigadoras de Atención Primaria van en la misma dirección al proponer el acceso a espacios naturales como intervención terapéutica. Un estudio realizado en Australia con más de 46.000 adultos mayores de 45 años, citado en esa publicación, halló que la exposición a un dosel arbóreo de al menos el 30% se asoció con un 31% menos de probabilidades de sufrir angustia psicológica.

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La conclusión es consistente: la salud mental y el patrimonio cultural deben integrarse de forma explícita en los marcos de pérdidas y daños climáticos, en los criterios de financiación internacional y en las políticas de salud pública. Kumar plantea el dilema de fondo: “Cuando compensamos pérdidas, ¿estamos protegiendo solo los activos materiales, o estamos protegiendo las condiciones que hacen posible una vida con sentido?”.