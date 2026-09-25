El New York Film Festival abrirá con James Gray y cerrará con un documental de Ava DuVernay

Film at Lincoln Center vuelve a reunir cine internacional, grandes autores y estrenos entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre.

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El New York Film Festival comienza este viernes en Manhattan con Paper Tiger, el thriller de James Gray, y cerrará con un documental de Ava DuVernay, antes de que varios de sus títulos continúen su recorrido por salas, plataformas y la temporada de premios. La 64.ª edición se extenderá hasta el 12 de octubre y combina estrenos internacionales con películas ya reconocidas en Cannes y otros festivales.

La selección principal reúne 34 películas de 31 países, con cuatro estrenos mundiales, nueve estrenos en América del Norte y 12 presentaciones estadounidenses. Diecisiete cineastas participarán por primera vez en esta sección, de acuerdo con la programación oficial de Film at Lincoln Center.

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El director inaugura la edición con un thriller protagonizado por Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson.

El encuentro, organizado desde 1963, no concede premios ni cuenta con un jurado competitivo. Su programación busca reunir una selección internacional de películas del año, con obras de autores establecidos, nuevos realizadores, documentales y producciones de gran escala.

James Gray, Ava DuVernay y los estrenos que concentran la atención

La apertura estará a cargo de Paper Tiger, el thriller de James Gray protagonizado por Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson. El director de The Immigrant, Ad Astra y Armageddon Time sitúa la trama en torno a un hombre de familia involucrado en un negocio criminal a través de su hermano, un expolicía vinculado con delincuentes rusos.

La cineasta presentará 14th, un nuevo documental que retoma cuestiones vinculadas con la 14.ª Enmienda de Estados Unidos.

La función inaugural del 25 de septiembre se proyectará en 35 mm en Alice Tully Hall y Walter Reade Theater. La producción estadounidense dura 115 minutos y propone una historia ligada a Nueva York, ciudad con la que Gray ha construido buena parte de su filmografía.

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Ava DuVernay cerrará el ciclo con 14th, un documental que parte de la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La directora vuelve al terreno abordado en 13th, estrenado en 2016, y presentará la nueva película por primera vez ante el público el 9 de octubre, aunque el festival programó funciones posteriores.

El realizador español presenta su largometraje número 24 y participará además en una conversación con Sofia Coppola.

Pedro Almodóvar llevará Amarga Navidad (Bitter Christmas), su largometraje número 24 y una de las propuestas en español de la selección. La película sigue a una actriz que escribe un guion inspirado en las personas de su entorno, dentro de una ficción creada a su vez por otro cineasta.

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El estreno estadounidense de la obra de Almodóvar comenzará el 6 de octubre. El director participará además de una conversación con Sofia Coppola el día anterior en Walter Reade Theater; la película dura 111 minutos y fue rodada en español.

El director de Drive My Car llega con All of a Sudden, protagonizada por Virginie Efira y Tao Okamoto.

El japonés Ryûsuke Hamaguchi presentará All of a Sudden (Soudain), una coproducción de Francia, Japón, Alemania y Bélgica de 196 minutos. La historia se centra en la responsable de una residencia para adultos mayores de París, decidida a instaurar un modelo de cuidado más humano, y su vínculo con una directora teatral japonesa que atraviesa una enfermedad terminal.

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Virginie Efira y Tao Okamoto, protagonistas de la película, compartieron el premio a Mejor Actriz en Cannes 2026. La producción fue elegida para representar a Japón en la categoría de película internacional de los Oscar de 2027 y tendrá su estreno estadounidense el 1 de octubre.

Takashi Yamazaki presentará Godzilla Minus Zero dentro de la sección Spotlight el 26 de septiembre.

Hamaguchi, conocido por Drive My Car, también dará la Amos Vogel Lecture el 3 de octubre. El ciclo de conversaciones incluirá a cineastas como Martin Scorsese, Mike Leigh, Lee Chang-dong, James Gray y DuVernay.

La pantalla grande tendrá otra de sus citas con Godzilla Minus Zero, continuación de Godzilla Minus One, cuyos efectos visuales recibieron el Oscar. Takashi Yamazaki presentará la película de 135 minutos, hablada en japonés y subtitulada en inglés, como gala Spotlight el sábado 26 de septiembre.

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El actor encabeza Behemoth!, la nueva película escrita y dirigida por Tony Gilroy.

Pedro Pascal, Werner Herzog y el cruce entre cine, música y teatro

Pedro Pascal protagoniza Behemoth!, escrita y dirigida por Tony Gilroy, responsable de Michael Clayton. El actor interpreta a Alex, un violonchelista que abandona una orquesta de Chicago y vuelve a Los Ángeles para intentar reorganizar su vida.

Olivia Wilde, Eva Victor, Alexa Swinton, Hank Azaria y Will Arnett completan el reparto de la película, que dura 127 minutos y tendrá su estreno mundial en el festival. Una de las funciones se realizará en el Museum of the Moving Image, en Queens.

El cineasta presentará Bucking Fastard, protagonizada por las hermanas Kate y Rooney Mara.

Werner Herzog regresará al festival por primera vez desde la participación de Fitzcarraldo en 1982. En Bucking Fastard, Kate y Rooney Mara encarnan a dos hermanas que viven según sus propias reglas sociales y emocionales; la película tendrá su estreno neoyorquino el 30 de septiembre dentro de Spotlight.

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Jesse Eisenberg llegará con The Debut, una comedia ambientada en el ámbito teatral. Julianne Moore interpreta a una ama de casa de Nueva Jersey que consigue un papel en un musical local pese a no tener experiencia previa, y la película se estrenará en Nueva York el 7 de octubre.

La histórica sala de Lincoln Center albergará algunas de las principales funciones y presentaciones de la edición 2026.

Jonathan Glazer, director de The Zone of Interest, presentará Joy of Joys, un documental de 38 minutos rodado en Abbey Road Studios durante la grabación de un álbum benéfico de War Child Records. El cineasta trabajó junto a escolares londinenses equipados con cámaras y con la compositora Mica Levi.

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La película de Glazer tendrá su estreno mundial el 30 de septiembre y será seguida por una conversación con el realizador. El programa de Film at Lincoln Center también llevará funciones entre el 2 y el 9 de octubre a BAM, en Brooklyn, y a sedes de Queens, Staten Island y el Bronx.

BAM y otras sedes de Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx recibirán parte de la programación entre el 2 y el 9 de octubre.

BAM exhibirá títulos de la selección oficial como Joy of Joys, Misty Green, Fatherland y Double Freedom. La expansión de las sedes permitirá que parte de la programación se vea fuera de Lincoln Center.