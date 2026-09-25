México

Xalapa corre detrás del melón: así se vivió la icónica carrera que mantiene viva una tradición en Veracruz

Desde hace más de dos décadas la idea de un grupo de amigos se convirtió en una convivencia familiar en la zona centro de Xalapa, Veracruz

Personas con paraguas observan a varios participantes que lanzan melones y pelotas sobre el asfalto mojado de una calle.
Un grupo de personas hace rodar melones sobre el asfalto mojado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hace más de dos décadas, una actividad peculiar creada entre amigos se convirtió en una celebración para la gente de Xalapa, Veracruz. La original carrera de melones que anualmente reúne a cientos de familias para convivir y llenar de colores las calles de la entidad, en este mes de septiembre festejó su edición número 22 desde el Barrio Mágico de Xallitic.

La competencia de melones se realiza cada 15 de septiembre como parte de las actividades previas al Grito de la Independencia de México. La versión del 2026 fue testigo de una conmemoración colorida y llena de dulzura desde la pista conocida como el Melódromo.

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La jornada conglomeró a familias, vecinos y visitantes en el Barrio Mágico de Xallitic, en el centro de Xalapa, Veracruz. Ahí, cada participante presentó su melón decorado y lo inscribe para dos posibles concursos: la carrera cuesta abajo y el melón más guapo.

La carrera de la fruta refrescante no requiere de fuerza ni de velocidad de las personas. Cada competidora coloca su melón en el artefacto de salida y ruedan por todo el carril instalado en la pendiente de la calle Doctor Rafael Lucio,

A la cuenta de tres, los melones comienza a rodar y nadie las puede tocar, patear ni empujar para mejorar su trayecto. Un mejor resultado depende de la composición del melón, su peso, las irregularidades del pavimento y el azar.

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Carrera de melones
Crédito: X/@ciervovulnerado

Por otro lado, el concurso al melón más guapo de Veracruz confirma la creatividad de los veracruzanos al transformar en personajes animados, figuras públicas, luchadores, memes, caricaturas o referencias de la cultura popular.

Para esta ocasión vimos melones con la máscara del místico, músicos, helados, pájaros, uno que simula el cerebro de Bob Esponja, otro siendo Mort de la saga de Madagascar, Calamardo guapo, un chef y las cabezas Olmecas que no hicieron falta en esta anual convivencia.

“Porque, en el fondo, se trata de gente que sale a la calle a jugar”, dijo Manuel López Rocha, uno de los organizadores originales de la carrera de melones. “Eso es algo realmente poderoso y lo ha sido especialmente en momentos en que la ciudad atravesaba situaciones muy difíciles”, añadió.

¿Dónde se realiza la carrera de Melones en Veracruz?

Hombre con máscara plateada inclinado sobre una calle de piedra rodeado por personas que observan en la acera.
Un hombre transforma su fruta en el Rey de Plata y Oro Místico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, la actividad se volvió a concentrar en Xallitic, una zona del centro de Xalapa, Veracruz identificada por su puente, su plaza y sus calles con pendientes. El llamado Melódromo se instala sobre la calle Doctor Rafael Lucio, cerca del Mercado Jáuregui. El tramo tiene alrededor de 150 metros y permite que los melones rueden por sí solos hasta la línea de meta.

El programa de esta edición comienza alrededor de las 14:00 horas, con las inscripciones en el Puente Xallitic. De las 15:00 a las 17:00 horas se desarrolla el concurso de el melón más guapo en la Plaza Xallitic.

Posteriormente, entre las 17:00 y las 18:30 horas, inicia la carrera en el Melódromo. La premiación se realiza entre las 18:40 y las 19:00 horas en la Explanada Xallitic. La participación y el acceso para el público veracruzano siempre es gratuito.

La organización anhela que la actividad se mantenga viva incluso en ocasiones que haya presencia de lluvia. El evento también contempla cierres en calles cercanas debido a la asistencia de personas que acuden a competir o a seguir las rondas desde los costados de la pendiente.

Carrera de melones, Veracruz
Tres personas muestran su melón creado con personajes de la caricatura. Crédito: X/@Carlitospindola

La edición número 22 mantuvo el formato de fase de eliminación Los melones se agrupan en tandas y los que llegan primero a la meta avanzan hasta definir a los tres primeros lugares.

La competición veracruzana no sólo crea risas y amor entre familias, también provoca reacciones diversas en cada descenso: algunas de las frutas toman velocidad desde el principio y otras rebotan contra el pavimento, se desvían, se detienen o chocan con otros contendientes.

Parte del atractivo está en que no hay una técnica infalible. Los dueños pueden elegir con cuidado su fruta, pero una forma irregular puede alterar el rumbo en cualquier momento. La carrera de melones convierte esa incertidumbre en espectáculo.

Después de la brecha, el público continúa el recorrido de las frutas entre porras, risas y gritos para animar a su respectivo melón. La tradición es infalible que cada vez más gente se involucra en esta festividad llena de colores y mucho folclor.

Medios locales reportaron que la edición 2026 atrajo alrededor de 230 participantes, entre menores de edad y personas adultas. Esa convocatoria refleja el crecimiento de esta actividad que conserva un carácter comunitario, logrando mayor presencia en redes sociales y medios nacionales e internacionales.

Más allá de ver cuál es el melón más veloz, el objetivo no es cruzar la meta, sino recibir el reconocimiento por la creatividad y el humor de los testigos. Las categorías se dividen en infantil y general. El público participa con aplausos y reacciones, mientras los organizadores entregan premios a las decoraciones elegidas.

¿Cuándo inició la tradicional carrera de melones en Xalapa, Veracruz?

La jornada suele celebrarse el 15 de septiembre de cada año
La jornada suele celebrarse el 15 de septiembre de cada año (X / Maw )

La historia de la carrera de melones se remonta en el 2004. Un grupo de jóvenes amigos planeó grabar un falso documental sobre una supuesta tradición xalapeña. La idea era presentar como real una competencia en la que habitantes de la ciudad entrenaban melones para hacerlos rodar cuesta abajo.

Para grabar las primeras escenas, los jóvenes aprovechan que el 15 de septiembre hay cierres en las calles del centro de Xalapa por las celebraciones a nuestra patria. Ellos seleccionaron la pendiente de la calle Doctor Rafael Lucio para la inauguración de la competencia de melones siendo atrayentes para las personas que pasan por dicho lugar.

El falso documental no se concretó, pero la carrera sí generó interés de los habitantes. Los espectadores comenzaron a mirar, animar y apostar de manera espontánea por los melones que avanzaron más rápido.

Esa respuesta positiva convirtió una grabación humorística en una actividad que pasa de generación y generación, implementando nuevas ideas, reglamentos, rondas, premios y un segundo concurso para los melones mejor diseñados.

Así se integra a las actividades en la zona central de Xalapa, Veracruz cada 15 de septiembre antes de la ceremonia del Grito de Independencia. Desde entonces, Xallitic se convierte cada año en el punto donde una pendiente del centro histórico funciona como pista para frutas decoradas.

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