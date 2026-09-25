Sequía extrema asfixia las cosechas de maíz en la zona paracentral de El Salvador

La Red de Observación Climática Comunitaria reportó daños en Hoja de Sal, Santiago Nonualco, y advirtió que las lluvias escasas e irregulares comprometen la alimentación, el agua y los medios de vida familiares (Cortesía: @oscardomsv).

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La Red de Observación Climática Comunitaria (ROCC), red de monitoreo ambiental, reportó pérdidas de cultivos en la comunidad Hoja de Sal, del distrito paracentral de Santiago Nonualco, departamento de La Paz por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. El informe, difundido hace seis horas, advierte que las lluvias escasas e irregulares ponen en riesgo la alimentación, el agua y los medios de vida de las familias.

Durante julio se acumularon 64,4 milímetros de lluvia y en agosto, 79,6 milímetros. La precipitación se concentró de forma irregular y estuvo seguida por períodos prolongados sin lluvias.

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El maíz, uno de los cultivos afectados, es fundamental para la alimentación y la subsistencia de numerosas familias. La red comunitaria indicó que continuará monitoreando e informando sobre las condiciones climáticas en los territorios de Centroamérica.

Menor siembra en el oriente y una producción aún expuesta

Los productores salvadoreños sembraron sobre todo frijol de seda y sorgo durante la postrera. Luis Terminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), indicó que las tres o cuatro lluvias o tormentas registradas en septiembre permitieron reanudar parcialmente la actividad, ya que ambos cultivos requieren menos tiempo para completar su ciclo.

Los reportes de campo registraron apenas sesenta y cuatro milímetros acumulados en julio, provocando una irregularidad hídrica crítica que golpea duramente a la producción agrícola tradicional del municipio de Hoja de Sal. Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La cobertura de siembra ronda el 50% en la zona oriental, después de un agosto sin lluvias en esa región. San Miguel registró una caída de entre 30% y 40% en el área cultivada, mientras que La Unión y Morazán tuvieron reducciones cercanas al 30%.

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Teminio advirtió que la producción recién establecida sigue condicionada por el clima: “Todavía sigue en riesgo, porque si deja de llover prácticamente se pierde”. Quienes decidieron no sembrar aún no habían realizado inversiones en los cultivos, por lo que la gremial no contabilizó esas decisiones como pérdidas de la postrera.

La disminución de la producción golpea con mayor fuerza a las familias campesinas que dependen de su propia cosecha para alimentarse. Cuando el maíz no alcanza, deben comprarlo pese a que sus ingresos también provienen de actividades afectadas por la falta de agua.

La Red de Observación Climática Comunitaria reporta pérdidas de maíz y lluvias irregulares por la sequía de El Niño en la comunidad Hoja de Sal de Santiago Nonualco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una aldea del municipio guatemalteco de Cunén, la líder indígena Elvira Pasá anticipó que la producción local de maíz se perdería por completo. Sus vecinos ya pagan el grano un 50% más caro que en períodos habituales.

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Guatemala enfrenta además problemas de desnutrición infantil, una situación que puede agravarse por la menor disponibilidad de alimentos. Ochoa describió esa restricción desde Honduras: “Comemos con una tortilla y no volvemos a comer más porque todo está carísimo”.

Los gobiernos de la región declararon estados de emergencia por los efectos de la sequía, aunque la asistencia no alcanza a cubrir todas las necesidades de las comunidades. Parte de la población depende de organizaciones no gubernamentales para recibir alimentos y acceder al agua.

En San Lorenzo, el agricultor y ganadero Francisco Molina, de 48 años, observó cómo los campos que debían tener maíz quedaron convertidos en suelo seco. La sequía provocó la muerte de animales y llevó a otros productores a venderlos a bajo precio en la zona.

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