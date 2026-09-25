Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Sofía Gonet recibió custodia policial permanente tras denunciar a un acosador que la persigue desde hace una década (Video: Instagram)

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Sofía Gonet, conocida como La Reini, reveló el nivel de custodia policial que recibe desde hace varios días luego de denunciar a un hombre que la acosa desde hace una década. La influencer relató la situación junto a su padre, quien también se convirtió en una suerte de guardaespaldas improvisado durante este período.

“Tengo guardaespaldas que me está siguiendo hace cuatro días. Mi papá. Estoy siendo totalmente custodiada”, contó, entre risas, al describir el operativo de seguridad que la acompaña en su rutina diaria.

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La joven detalló el alcance de esa vigilancia con un ejemplo que grafica la magnitud de la protección recibida. “Tengo policías hasta, voy al baño y hay un policía, o sea, a ese nivel”, expresó, y agregó que la custodia se extiende a todos los ámbitos de su vida cotidiana. “Vengo a Telefe, tengo no sé cuánta seguridad. Voy a mi casa, tengo al policía en la puerta, al policía en la terraza, al policía en la puerta”, enumeró, entre bromas dirigidas a su padre, a quien llamó “patovica” por su rol de acompañante permanente desde el lunes.

La situación de Gonet escaló luego de que su expareja, Homero Pettinato, denunciara amenazas tras la aparición de un hombre en la puerta del estudio de OLGA. A partir de ese episodio, la influencer decidió hacer pública una historia de acoso que, según relató en un video difundido en TikTok, comenzó hace diez años, cuando todavía no era una figura conocida. “Este hombre me acosa de manera virtual hace ya diez años. Todo arrancó cuando yo no era conocida, tenía otra pareja, me descubrió por redes sociales y desde ahí no la cortó”, contó la influencer en esa publicación.

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Gonet detalló en redes sociales que el hostigamiento incluyó rituales con fotografías, velas y mensajes dirigidos a su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su relato, el comportamiento del acosador escaló con el paso del tiempo hasta adquirir formas cada vez más perturbadoras. La joven describió rituales con fotos suyas, velas y sales de colores que el hombre le enviaba, además de tatuajes vinculados a su imagen. También contó que había logrado contactar a su familia directa. “Obviamente, también él logró identificar y contactarse con toda mi familia, con mi mamá, con mi papá”, precisó.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la denuncia fue radicada en la comisaría 14B, donde se dispuso la entrega de un botón antipánico y una consigna de seguridad para la influencer. “La Reini hizo la denuncia en la 14B y le pidieron que le den un botón y hasta ahora no se habían podido comunicar con ella y le pusieron una consigna, sí”, señalaron a ese medio. El periodista Augusto Telias amplió la información en el ciclo Cortá por Lozano, donde identificó al acusado como Claudio Hernán Di Carlo, conocido en redes sociales bajo el nombre Hernán Bloquero.

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De acuerdo con Telias, el hombre fue imputado por amenazas simples y citado a indagatoria por la Justicia porteña, luego de que se presentara personalmente en la puerta de OLGA e hiciera un gesto amenazante sobre el cuello dirigido hacia Pettinato. La causa quedó a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6, y la citación al acusado se realizó vía telefónica después de que la Policía intentara ubicarlo en la ciudad de Junín, su lugar de origen.

La influencer hace 10 años que es acosada por un hombre llamado Hernán (Video: TikTok)

Pettinato también se refirió públicamente a las consecuencias del episodio y remarcó que su principal preocupación pasa por la seguridad de Gonet. “Ver rojo y amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando stories todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso”, sostuvo el conductor en diálogo con Primicias Ya, donde confirmó además que solicitó su propio botón antipánico.

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El conductor manifestó también su inquietud de cara a una presentación en vivo prevista para los días siguientes, dado el nivel de exposición que implica ese formato. “Mi paranoia es el show del viernes porque en un show estás muy expuesto”, señaló, y relató un episodio que reflejó el impacto emocional que le generó la situación. “En un momento se fueron todos y quedé solo. Escuché dos ruidos y dije, me voy a la miércoles, acá estoy reloco”, contó.

Gonet, por su parte, había reconocido en su relato inicial que nunca antes había denunciado formalmente el acoso, pese a la persistencia del hostigamiento a lo largo de los años. “La verdad es que nunca lo denuncié porque medio que me acostumbré a vivir con esta situación”, admitió en el video difundido en TikTok, donde también expresó su deseo de que la Justicia diera con el paradero del acusado. “Espero que realmente lo encuentren y no vuelva a pasar más”, cerró la influencer en aquella publicación, previa a formalizar la denuncia que hoy la mantiene bajo custodia policial permanente.

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