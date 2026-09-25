El Climate Week NYC 2026 reúne más de 1.000 actividades gratuitas en los cinco distritos hasta el 27 de septiembre

La programación se extiende hasta el 27 de septiembre con propuestas gratuitas o de bajo costo en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

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Climate Week NYC 2026 transforma Nueva York hasta el 27 de septiembre con más de 1.000 eventos distribuidos en los cinco distritos, desde caminatas por parques y costas hasta cine, ciencia comunitaria y actividades sobre inundaciones. La mayoría de las propuestas son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa, según Climate Group, la organización del encuentro que cada año convoca a más de 100.000 asistentes.

El programa se aleja de las conferencias empresariales e institucionales para ocupar senderos, áreas verdes y espacios culturales de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Varias actividades están disponibles en español o de forma bilingüe, una opción para quienes quieran acercarse a la naturaleza urbana sin conocimientos especializados.

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Monarch Watch permitirá observar la migración de estos polinizadores y conocer los desafíos que enfrentan durante sus desplazamientos.

Mariposas, agua y biodiversidad en los parques de la ciudad

Las mariposas monarca serán protagonistas el domingo 27 de septiembre, de 9:00 a 10:30, en Marine Park, Brooklyn. La actividad Monarch Watch permitirá seguir el paso de estos insectos durante su migración y conocer las presiones que enfrentan los polinizadores.

Mike Feller, ex naturalista jefe de NYC Parks, dirigirá la experiencia, que incluye una instancia de ciencia comunitaria. Los participantes podrán colaborar con el marcado de mariposas, cuyas observaciones se incorporan a un esfuerzo nacional destinado a estudiar sus desplazamientos y poblaciones.

Los participantes podrán conocer el proceso de marcado de mariposas y cómo las observaciones ayudan a estudiar sus rutas y poblaciones.

La sesión prevista inicialmente para el 20 de septiembre fue cancelada por las condiciones meteorológicas. El calendario mantiene la convocatoria del día 27.

La relación entre lluvias intensas, ecología e infraestructura será el eje de WaterWays//Sitting with Trees, un encuentro virtual programado para el martes 22 de septiembre, de 12:00 a 13:00. Artistas, científicos y especialistas analizarán cómo la ciudad puede prepararse para precipitaciones capaces de inundar viviendas, afectar servicios y contaminar ríos y puertos.

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Los Urban Park Rangers encabezarán una caminata para explorar la flora, la fauna y las áreas boscosas del parque.

La conversación abordará la infraestructura denominada cloudburst, diseñada para manejar grandes volúmenes de agua durante tormentas fuertes. El debate parte de una experiencia habitual para los neoyorquinos: las calles y estaciones que se anegan tras lluvias torrenciales.

Otra alternativa es This Must Be the Place, un proyecto compuesto por siete caminatas autoguiadas junto a distintos cursos de agua de la ciudad. Cada recorrido dura cerca de una hora, puede realizarse hasta el 27 de septiembre y propone historias vinculadas con la adaptación ante fenómenos climáticos.

Una caminata para principiantes propone observar aves mientras se incorporan ejercicios de escritura personal y meditación.

Las rutas están disponibles en inglés y español. No tienen un horario fijo ni exigen asistir a una conferencia, por lo que permiten recorrer los cinco distritos a ritmo propio.

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El sábado 26 de septiembre, los Urban Park Rangers realizarán una caminata por Inwood Hill Park, en el norte de Manhattan, para explorar su flora y fauna. El parque conserva zonas boscosas que muestran una geografía muy distinta de Midtown y Lower Manhattan.

Los Urban Park Rangers ofrecerán una salida para identificar las flores de otoño y los insectos que dependen de ellas en el waterfront de Brooklyn.

Natural Areas Conservancy incluyó ese recorrido entre las actividades de naturaleza recomendadas durante la semana, junto con programas enfocados en bosques urbanos, biodiversidad y capacidad de respuesta frente a cambios ambientales. El domingo 27, de 13:00 a 14:00, los guardaparques también ofrecerán una salida en Bushwick Inlet Park, Brooklyn, para identificar flores silvestres de otoño y los polinizadores asociados a ellas.

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Aves, escritura y cine ambiental

Central Park reunirá escritura personal, meditación y observación de aves el domingo 27 de septiembre, de 11:00 a 12:30. La actividad Journal, Meditation + Bird Walk está dirigida a principiantes y no exige experiencia previa en ninguna de las tres prácticas.

Climate Week incluye conversaciones sobre infraestructura “cloudburst” y otras soluciones destinadas a manejar grandes volúmenes de agua durante tormentas.

El encuentro contempla unos 30 minutos de escritura guiada, otros 30 de meditación centrada en las aves y una caminata pausada para observarlas. La propuesta también figura en inglés y español dentro de la programación oficial.

El cine amplía el recorrido cultural con la tercera edición del Climate Film Fest, que presenta 52 películas, incluidas 33 estrenos. La agenda combina proyecciones, conversaciones con realizadores, experiencias inmersivas y actividades públicas, aunque las condiciones de acceso pueden variar según cada función.

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This Must Be the Place propone recorridos autoguiados, disponibles también en español, para conocer historias de adaptación y resiliencia junto a cursos de agua urbanos.

Governors Island formó parte de la apertura de la semana con el EcoArts Festival del Climate Imaginarium, una jornada gratuita que combinó exposiciones, actuaciones y talleres sobre ecosistemas, reciclaje y futuros ambientales. La actividad se realizó el 20 de septiembre y recomendaba reserva previa.