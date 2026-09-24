Alemania anunció que abandonará los combustibles fósiles antes de 2045

La hoja de ruta gubernamental amplía los compromisos previos de neutralidad climática e incorpora objetivos para la generación renovable y la disminución de ese gas contaminante (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alemania se comprometió, por primera vez en su historia, a eliminar gradualmente los combustibles fósiles antes de 2045, un giro respecto a sus compromisos previos, que se limitaban a la neutralidad de carbono. El plan elaborado por el gobierno alemán incluye metas concretas en energía renovable y reducción de emisiones de metano, según informó el periódico británico The Guardian.

El documento convierte al país en la tercera gran economía desarrollada en publicar un plan de este tipo, tras Francia y los Países Bajos, luego de una conferencia internacional celebrada en Colombia en abril que funcionó como un foro de diálogo e intercambio de propuestas voluntarias para guiar la transición justa.

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La medida se conoció en una semana en que líderes mundiales debatieron en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, la necesidad de ampliar los esfuerzos climáticos, que los organismos internacionales consideran todavía insuficientes.

El país fija metas de renovables y recortes de metano para 2030

Una estrategia energética en Alemania fija el abandono gradual del carbón, el petróleo y el gas para 2045 con metas intermedias de descarbonización hacia 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan detalla una ampliación de la energía renovable del 55% al 80% de la generación eléctrica para 2030, junto con la incorporación de 12 gigavatios adicionales de energía eólica terrestre. La meta para la energía solar asciende a 215 gigavatios ese mismo año, según detalló el medio británico.

El texto también reafirma el objetivo de abandonar el carbón en 2038, con posibilidad de adelantar ese plazo a 2035. Además, el país se comprometió a reducir las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono, en un 30% antes de 2030, en línea con el acuerdo global sobre metano firmado en 2021.

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Activistas valoran el avance, pero advierten sobre la presión interna del sector del gas

La publicación del programa sitúa a Berlín detrás de Francia y los Países Bajos, que ya habían divulgado planes similares tras el encuentro internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andreas Sieber, experto internacional en política climática, calificó el plan como un “cambio notable” al convertir la salida de los fósiles en un objetivo de política explícito. Sin embargo, advirtió que el Ministerio de Asuntos Económicos y Energía impulsa con fuerza una mayor utilización del gas.

“El Ministerio de Economía sigue saboteando la transición para alejarse de los combustibles fósiles”, afirmó Sieber en declaraciones recogidas por The Guardian. Según el activista, la dependencia energética de los fósiles “expone a hogares y empresas en Alemania y en todo el mundo a shocks de precios, volatilidad e inseguridad geopolítica”.

Por su parte, la exenviada climática alemana Jennifer Morgan sostuvo que el gobierno debe poner más empeño en la electrificación del transporte y la calefacción. “Acelerar el alejamiento del carbón, el petróleo y el gas hacia las energías limpias fortalecerá la independencia energética y protegerá a los consumidores de shocks de precios en un momento crítico”, señaló al diario.

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En paralelo, aclaró que “una hoja de ruta es solo la línea de partida” y subrayó que la estrategia debe ir acompañada de un despliegue más rápido y deliberado de la electrificación verde.

Las bombas de calor ganan terreno pese a los obstáculos regulatorios

La estrategia prevé sumar 12 gigavatios de capacidad eólica terrestre y alcanzar 215 gigavatios solares al final de la década (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de tecnologías de calefacción limpia atravesó un proceso accidentado en el país. En 2023 se aprobó una ley que buscaba prohibir la instalación de la mayoría de los sistemas de calefacción a gas y petróleo, pero la normativa generó resistencia y sus exigencias originales se suavizaron a principios de 2026. Pese a ese recorrido irregular, las bombas de calor representan actualmente cerca de la mitad de todos los nuevos sistemas de calefacción doméstica instalados.

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El dato refleja que la demanda de tecnologías eficientes creció con independencia del debate normativo, y ubica al país entre los mercados europeos con mayor salida de este tipo de equipos. La industria proyecta que esa proporción seguirá en aumento a medida que los costos de instalación desciendan y los incentivos gubernamentales se consoliden.