Las imágenes desde el espacio revelan cómo la erupción de un volcán cambió una isla en un mes y dejó en alerta a Indonesia

La presencia de nubes volcánicas obligó al cierre temporal de ocho aeropuertos y afectó a miles de vuelos en Indonesia.

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La vegetación de la isla indonesia de Sertung dejó paso, en apenas un mes, a extensas superficies grises y marrones tras la erupción de Anak Krakatau. Las imágenes del satélite Sentinel-2 muestran que la ceniza volcánica transformó la cobertura de una isla del estrecho de Sonda en cuestión de semanas, una alteración visible desde cientos de kilómetros sobre la Tierra.

El cambio ocurrió después de la actividad eruptiva registrada a comienzos de septiembre en Anak Krakatau, el volcán situado entre las islas principales de Java y Sumatra, en Indonesia. La comparación de fotografías satelitales permite dimensionar el impacto territorial de una erupción cuyos efectos incluyeron columnas de ceniza en la atmósfera, problemas de calidad del aire y trastornos en la actividad aérea regional.

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El 8 de agosto de 2026, gran parte de Sertung aparecía cubierta por una vegetación densa. Un nuevo paso del Sentinel-2, realizado el 8 de septiembre, mostró otro escenario: la señal verde había retrocedido en buena parte de la isla y había sido reemplazada por tonos grises y ocres. El contraste refleja la acumulación de cenizas y otros materiales expulsados durante el episodio volcánico.

Las imágenes satelitales muestran el retroceso de la cobertura vegetal

Sertung está al oeste de Anak Krakatau y forma parte del archipiélago de Krakatau. Por su cercanía al volcán, recibió partículas de ceniza que el viento llevó hasta la isla. Las imágenes tomadas desde el espacio permiten distinguir las zonas con vegetación de aquellas que quedaron cubiertas por ceniza.

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Las imágenes del satélite Sentinel-2 muestran que la ceniza del volcán Anak Krakatau cubrió la vegetación de la isla de Sertung.

Entre el 8 de agosto y el 8 de septiembre, la mayor parte de la señal vegetal visible en Sertung desapareció en las imágenes satelitales. El dato no implica, por sí solo, que toda la vegetación haya muerto de forma permanente. Sin embargo, ilustra la magnitud inmediata de la alteración ambiental: las hojas, el suelo y la superficie de la isla quedaron ocultos o afectados por depósitos volcánicos.

La ceniza puede modificar el funcionamiento de un ecosistema de distintas maneras. Cuando se acumula sobre las plantas, bloquea la luz necesaria para la fotosíntesis, añade peso a las ramas y hojas y puede afectar el intercambio de gases. También altera temporalmente la superficie del suelo, aunque sus efectos posteriores dependen del espesor de los depósitos, la composición química del material, las lluvias y la capacidad de recuperación de cada especie.

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Las imágenes de Sentinel-2 permiten seguir estos cambios sin que equipos de tierra tengan que ingresar de inmediato en zonas que aún pueden ser peligrosas. Sus sensores distinguen diferentes tipos de superficie y ayudan a detectar cambios en la vegetación, las costas y los depósitos de sedimentos.

La erupción tuvo consecuencias más allá de las islas cercanas

La transformación observada en Sertung se produjo en un contexto de actividad intensa de Anak Krakatau. La erupción de septiembre lanzó ceniza y gases a gran altura y afectó regiones situadas a considerable distancia del volcán. Las autoridades indonesias mantuvieron el alerta en el segundo nivel más alto de su escala mientras seguían la evolución del sistema.

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La caída de ceniza llegó a zonas pobladas como Yakarta, donde las autoridades recomendaron medidas de protección respiratoria.

De acuerdo con información divulgada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), las columnas de ceniza alcanzaron hasta 6.000 metros hacia el este y 15.000 metros hacia el oeste el 6 de septiembre. La presencia de partículas en la atmósfera llevó al cierre temporal de ocho aeropuertos de Java y Sumatra y afectó cerca de 3.000 vuelos.

Las cenizas alcanzaron hasta 15.000 metros de altitud y provocaron interrupciones en el transporte aéreo de Indonesia. El riesgo para la aviación se explica porque las partículas volcánicas pueden reducir la visibilidad, dañar componentes de las aeronaves e ingresar en los motores. Por ese motivo, los avisos sobre nubes de ceniza suelen llevar a restricciones preventivas incluso cuando el volcán está lejos de una terminal aérea.

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La caída de ceniza también llegó a áreas pobladas, entre ellas sectores de Yakarta y Java Occidental. Este material puede irritar las vías respiratorias, los ojos y la piel, por lo que las autoridades recomendaron medidas de protección y siguieron el desplazamiento de la nube de ceniza.

El volcán siguió con explosiones aisladas que expulsaban ceniza y material volcánico. En estas erupciones, los gases acumulados dentro del volcán impulsan fragmentos de lava y ceniza fuera del cráter a intervalos. Su intensidad puede cambiar con rapidez y las autoridades no pueden anticipar con certeza si habrá una erupción mayor. Para evaluar el riesgo, analizan los sismos, los cambios en la forma del terreno, los gases liberados y las observaciones tomadas desde tierra y por satélite.

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Anak Krakatau conserva un historial de cambios rápidos y peligros asociados

El nombre Anak Krakatau significa “hijo de Krakatau” en indonesio. El volcán se formó dentro de la caldera creada tras la erupción de Krakatau de 1883, uno de los eventos volcánicos más destructivos de la historia moderna. Aquella explosión provocó tsunamis que devastaron zonas costeras y tuvo consecuencias atmosféricas que se sintieron fuera de Indonesia.

El colapso de la estructura del volcán en 2018 generó un tsunami que dejó más de cuatrocientos muertos en el estrecho de Sonda.

La actividad de Krakatau volvió a tener impacto global en diciembre de 2018, cuando el colapso de parte de la estructura de Anak Krakatau generó un tsunami en el estrecho de Sonda. El desastre dejó al menos 430 muertos en las costas de Java y Sumatra. Desde entonces, el volcán reconstruyó parte de su cono mediante nuevas emisiones de material.

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La erupción y el colapso de 2018 redujeron de forma marcada el tamaño del volcán y desencadenaron un tsunami mortal. Ese antecedente explica la atención sobre sus cambios físicos y la vigilancia de las islas del entorno. Las erupciones no afectan únicamente el área más próxima al cráter: las cenizas pueden desplazarse a grandes distancias y las modificaciones súbitas de la estructura volcánica pueden generar peligros adicionales.

El caso de Sertung aporta una dimensión ambiental a esa vigilancia. La observación desde satélite permite seguir la extensión de la capa de ceniza, medir cómo cambian las áreas verdes y comparar la evolución de las islas antes y después de una erupción. En territorios pequeños, donde la vegetación ocupa una gran parte de la superficie, una alteración de este tipo se vuelve especialmente visible.

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La recuperación dependerá ahora de las condiciones locales y de la continuidad de la actividad volcánica. Las lluvias pueden retirar o redistribuir parte de los depósitos; al mismo tiempo, nuevas erupciones podrían extender la cobertura de ceniza o modificar otra vez el relieve del archipiélago. Con el volcán aún activo, las imágenes de los próximos meses permitirán establecer cuánto de la vegetación de Sertung logra reaparecer y qué zonas permanecen alteradas.