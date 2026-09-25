Crimen y Justicia

Un hombre perdió la consciencia y murió sobre la avenida General Paz: hay reducción de carril

El hecho ocurrió este viernes en el cruce con Juan Bautista Alberdi, rumbo al Río de la Plata, luego de que una comunicación al 911 alertara que la víctima no respondía

La víctima fue asistida por personal de salud pero falleció en el lugar (Gentileza: TN)
La víctima fue asistida por personal de salud pero falleció en el lugar (Gentileza: TN)
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Un hombre de 45 años murió este viernes tras ser hallado inconsciente en una intersección de la avenida General Paz, en dirección al Río de la Plata. El hecho ocurrió en el cruce con Juan Bautista Alberdi, luego de que un llamado al 911 alertara que no reaccionaba.

Tras el alerta emitido, dos ambulancias acudieron al lugar y le practicaron RCP, pero el hombre falleció en el lugar. Según trascendió, la víctima es un camionero que conducía el vehículo que permaneció sobre la avenida.

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Los equipos de salud permanecieron en la zona para asistir a los familiares de la víctima. Mientras tanto, los peritos permanecieron trabajando en el lugar.

Hay una reducción de circulación en el carril rápido de la avenida General Paz, hacia el Río de la Plata.

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