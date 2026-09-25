Un hombre perdió la consciencia y murió sobre la avenida General Paz: hay reducción de carril

La víctima fue asistida por personal de salud pero falleció en el lugar (Gentileza: TN)

Guardar

Un hombre de 45 años murió este viernes tras ser hallado inconsciente en una intersección de la avenida General Paz, en dirección al Río de la Plata. El hecho ocurrió en el cruce con Juan Bautista Alberdi, luego de que un llamado al 911 alertara que no reaccionaba.

Tras el alerta emitido, dos ambulancias acudieron al lugar y le practicaron RCP, pero el hombre falleció en el lugar. Según trascendió, la víctima es un camionero que conducía el vehículo que permaneció sobre la avenida.

PUBLICIDAD

Los equipos de salud permanecieron en la zona para asistir a los familiares de la víctima. Mientras tanto, los peritos permanecieron trabajando en el lugar.

Hay una reducción de circulación en el carril rápido de la avenida General Paz, hacia el Río de la Plata.

Nota en desarrollo