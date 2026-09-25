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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 25 de septiembre: SMN prevé lluvias intensas por Polo

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06:09 hsHoy

El pronóstico del clima en México para este viernes 25 de septiembre contempla lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en distintas regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El huracán Polo continuará frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Su circulación mantendrá lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima y Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes en Nayarit y fuertes en Guerrero.

En las costas de Michoacán se prevé oleaje de 5 a 7 metros, mientras Jalisco, Colima y Guerrero tendrán oleaje de 3 a 5 metros. También se esperan rachas de hasta 70 km/h.

Lluvias intensas en el sur y sureste

Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán lluvias puntuales intensas. Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo registrarán precipitaciones muy fuertes, mientras Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Yucatán tendrán lluvias fuertes.

La combinación de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guatemala reforzará las condiciones de lluvia.

Monzón mexicano mantiene lluvias en el noroeste

El monzón mexicano y una vaguada en altura favorecerán lluvias muy fuertes en Chihuahua, además de precipitaciones fuertes en Sinaloa y Durango. Baja California, Baja California Sur y Sonora tendrán chubascos.

Para el sábado 26, el SMN prevé que Polo se desplace al suroeste de las costas de Jalisco, aunque su circulación todavía favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes, oleaje elevado y rachas de viento en el noroeste y occidente.

Además, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco podrían registrar lluvias puntuales intensas, mientras una circulación anticiclónica mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y noreste.

Personas caminan el pasado martes en el malecón de Puerto Vallarta (México). EFE/ Arturo Montero
Personas caminan el pasado martes en el malecón de Puerto Vallarta (México). EFE/ Arturo Montero

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