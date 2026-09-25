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Francisco Cerúndolo cayó en su debut en la Laver Cup: los particulares consejos de Carlos Alcaraz a su rival

El argentino perdió ante Casper Ruud en el super tie break. Durante el partido, el español, compañero del noruego en el Team Europe, se acercó al banco y le dio indicaciones sobre cómo jugarle a Fran

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El español le dio indicaciones a su compañero de equipo en medio del partido ante el argentino

Francisco Cerúndolo estuvo muy cerca de darle al Team World el primer punto de la Laver Cup 2026, pero finalmente Casper Ruud se quedó con el duelo inaugural en el O2 Arena de Londres. El noruego remontó y se impuso por 6-7 (4), 6-4 y 10-8 en el super tie-break, después de dos horas y nueve minutos de partido, para poner en ventaja al Team Europe en el arranque de la competencia.

El partido tuvo además una particularidad: mientras Cerúndolo y Ruud protagonizaban un encuentro muy parejo, Carlos Alcaraz intervino desde el banco europeo para darle indicaciones a su compañero. El español, que integra el equipo capitaneado por Yannick Noah, le explicó al noruego qué golpes utilizar para incomodar al argentino.

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“Juega a su derecha”, le señaló Alcaraz a Ruud en el descanso, cuando el actual 17° del mundo estaba 4-3 arriba en el primer set y Cerúndolo se disponía a sacar. Enseguida, Carlitos profundizó sobre la estrategia: “Intenta jugar algunos reveses paralelos, porque no es tan peligroso cuando juega la derecha desde ese lado”.

Los consejos del actual número 3 del mundo no terminaron allí. Alcaraz también le pidió a Ruud que utilizara drop shots para cambiar el ritmo y obligar a Cerúndolo a desplazarse hacia adelante. “Alguna dejada o algo así. Tienen que ser muy buenas, bien cerca de la red”, le explicó, y fue más allá: “Cuando sube a la red, no es su fuerte”, le dijo Alcaraz.

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A Francisco Cerúndolo se le escapó por poco el partido ante Casper Ruud en la Laver Cup (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)
A Francisco Cerúndolo se le escapó por poco el partido ante Casper Ruud en la Laver Cup (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)

A Cerúndolo se le escapó en el final

El argentino, número 22 del ranking ATP, exhibió un mayor oportunismo en el tie break del set inicial y sacó la primera ventaja en un partido muy equilibrado.

Ruud reaccionó en el segundo parcial. El noruego logró imponer condiciones y se quedó con el set por 6-4, lo que llevó la definición al super tie-break a 10 puntos, el formato utilizado por la Laver Cup cuando un partido llega igualado a un set por lado.

En el desempate decisivo, Cerúndolo llegó a estar en posición de llevarse el encuentro, pero Ruud se hizo fuerte en los momentos clave y terminó imponiéndose 10-8.

El triunfo significó además el primer punto de la Laver Cup 2026 para Europa. Cada victoria del viernes otorga una unidad al equipo ganador; el sábado los triunfos valdrán dos y el domingo, tres. El primer equipo que llegue a 13 puntos se quedará con el trofeo.

Ruud y Cerúndolo ya habían protagonizado el partido inaugural de la Laver Cup 2024, en Berlín. En aquella oportunidad, en su debut en la competencia, el argentino se impuso en sets corridos, con parciales de 6-4 y 6-4.

Para Cerúndolo es su cuarta participación consecutiva en la Laver Cup: había sido parte de los equipos del Team World que conquistaron las ediciones de Vancouver 2023 y San Francisco 2025, y llegaba a Londres con un récord de 3-1 a favor en singles. Esta vez, sin embargo, Fran se quedó con las ganas. Ruud estuvo más certero en la definición y se llevó el triunfo.

Francisco Cerúndolo y Casper Ruud se saludan luego del partido (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)
Francisco Cerúndolo y Casper Ruud se saludan luego del partido (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)

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