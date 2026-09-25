Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: hallaron fotos de la adolescente en el celular de Claudio Barrelier

La Justicia peritó alrededor de 40 teléfonos vinculados con la causa, dos de ellos del principal acusado. En sus dispositivos encontraron material previo al crimen que, según fuentes judiciales, refuerza la hipótesis de que fue planificado

Claudio Barrelier - Agostina Vega
Claudio Barrelier está acusado de abusar y asesinar a la adolescente de 14 años
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La causa por el femicidio de Agostina Vega ya fue elevada a juicio contra seis acusados. Sin embargo, en las últimas horas trascendieron nuevos detalles de la enorme cantidad de información digital analizada durante la investigación, que permitió reconstruir los movimientos de Claudio Barrelier antes y después del asesinato de la adolescente de 14 años.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que fueron peritados alrededor de 40 teléfonos celulares, de los cuales dos pertenecían a Barrelier, el principal acusado por el crimen.

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En esos dispositivos, los investigadores hallaron fotografías de Agostina y otro material previo al femicidio que consideran relevante para reconstruir las conductas del imputado antes del asesinato. Según pudo saber este medio, esos elementos refuerzan la hipótesis de que el ataque fue planificado, dan cuenta de la “obsesión por la niña” a la que ya había hecho referencia el fiscal Raúl Garzón y apuntalan la acusación contra Barrelier como autor material del crimen.

Las mismas fuentes indicaron que parte del contenido recuperado es de extrema sensibilidad, ya que involucra a una víctima menor de edad. Por ese motivo, Infobae preservará los detalles de las imágenes cuya difusión pueda vulnerar sus derechos.

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Femicidio Agostina Vega
Los seis imputados. Arriba: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Marianela Palmero. Abajo: Soledad Andreani, Eugenia Ascarruz y Matías Córdoba

Un teléfono intervenido antes del femicidio

Según pudo establecer este medio, uno de los celulares que usaba Barrelier había sido intervenido por la Justicia antes del crimen de Agostina, aunque en el marco de una investigación completamente diferente.

La fiscal Paula Bruera, titular de la Fiscalía de la Unidad Territorial 22, explicó a Infobae que a comienzos de este año ordenó una serie de intervenciones telefónicas mientras investigaba presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir en Escuela de Tránsito.

Barrelier trabajaba allí como becario y la pesquisa apuntaba a determinar si se otorgaban carnets a cambio de dinero sin que los beneficiarios realizaran las pruebas correspondientes. En el marco de esa causa, se allanó la dependencia y se intervinieron durante aproximadamente 20 días las líneas de distintos empleados, entre ellas una utilizada por el ahora acusado de femicidio.

Según publicó Cadena 3, la intervención se extendió entre el 14 y el 29 de mayo, por lo que abarcó tanto los días previos como posteriores al asesinato de Agostina, ocurrido durante la madrugada del 24.

En la última imagen con vida de Agostina Vega se la ve ingresando a la vivienda donde fue asesinada junto a Barrelier

Bruera explicó a este medio que solo recibía aquellas comunicaciones que resultaban de interés para la investigación por las licencias. En ese material no surgió ninguna referencia expresa a Agostina ni al crimen.

Recién después del femicidio, la División de Investigación Operativa, dependiente de la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal, le informó que una de las líneas que había intervenido correspondía a Claudio Barrelier.

Aquella intervención y el posterior peritaje forense de los celulares son dos medidas diferentes. Mientras que en la causa por las licencias se analizaron las comunicaciones vinculadas con ese expediente, el examen integral de los dispositivos permitió recuperar un volumen mucho mayor de información.

Según pudo saber Infobae, entre los elementos analizados también aparecen comunicaciones entre Barrelier y su pareja, Marianela Palmero. No contienen referencias explícitas al crimen. Sin embargo, los investigadores detectaron que algunas llamadas registradas en el dispositivo del acusado no aparecen en el teléfono de Palmero, una circunstancia incorporada al análisis de la prueba digital.

Claudio Barrelier Agostina Vega
Al peritar el teléfono de Claudio Barrelier los investigadores hallaron fotos de Agostina Vega

La causa

La acusación sostiene que Barrelier aprovechó el vínculo de confianza que mantenía con Agostina por haber sido pareja de su madre, Melisa Heredia, y la convenció de ir hasta su casa.

La adolescente llegó en un remise. Barrelier la esperaba cerca de la propiedad, completó el dinero que faltaba para pagar el viaje y caminó con ella hasta el inmueble ubicado en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico. La reconstrucción judicial estableció que Agostina ingresó a las 22.55 del 23 de mayo y no volvió a salir con vida. Hay un video que resgistró esa secuencia.

Según la acusación, fue abusada sexualmente y asesinada dentro de la vivienda. Luego, su cuerpo fue desmembrado y los restos permanecieron ocultos en la propiedad hasta que Barrelier los trasladó en el Ford Ka negro que le había prestado Soledad Andreani hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

El video que muestra a Claudio Barrelier llevando el cuerpo de Agostina Vega a un descampado

La causa fue elevada a juicio el pasado 10 de septiembre contra seis imputados. Barrelier deberá responder por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género. Los otros cinco acusados son Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, todos por encubrimiento.

Además, este miércoles se conoció una nueva imputación contra Barrelier, esta vez en una causa paralela por tenencia de material de abuso sexual infantil. La investigación se abrió a partir del contenido encontrado en sus teléfonos celulares y en una computadora que Palmero entregó durante su indagatoria y cuya clave de acceso proporcionó voluntariamente.

El expediente quedó a cargo de Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno. Tras analizar el material, el fiscal imputó a Barrelier por tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Está previsto que sea indagado por esta nueva acusación el próximo 29 de septiembre.

La nueva causa no modifica su situación procesal por el femicidio de Agostina, expediente por el que continúa detenido con prisión preventiva a la espera del juicio oral.

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