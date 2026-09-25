El departamento de Jutiapa registra el mayor acumulado de lluvia en las últimas 24 horas en Guatemala

Jutiapa acumuló 45,9 milímetros de precipitación y fue el departamento más afectado por las lluvias en Guatemala durante las últimas 24 horas. (DCA)

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El departamento de Jutiapa ha sido el más afectado por las fuertes lluvias ocurridas en las últimas 24 horas, de acuerdo con un informe de las autoridades meteorológicas de Guatemala.

El documento oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) detalla que el departamento ubicado en la región Sur-Oriental, acumuló 45,9 milímetros de precipitación en ese lapso, siendo el mayor registrado en todo el país.

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El organismo técnico confirmó que mantiene la vigilancia meteorológica constante sobre el territorio de Guatemala debido al persistente ingreso de humedad desde ambos litorales.

En el registro diario de acumulados le siguieron la cabecera de Zacapa con 17,3 milímetros y el departamento de Huehuetenango con 17 milímetros.

Las condiciones atmosféricas actuales favorecen la continuidad de las lluvias en distintas regiones durante la tarde y la noche. Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre el riesgo de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa y lahares en las zonas adyacentes a la cadena volcánica.

Zacapa y Huehuetenango registraron los siguientes niveles más altos de acumulados de lluvia en el territorio nacional. (AGN)

Ante este panorama, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Insivumeh articulan acciones de monitoreo y prevención para mitigar los impactos en la red vial y resguardar a las comunidades vulnerables.

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El ingreso de humedad mantendrá las tormentas vespertinas en cinco regiones del país

Las proyecciones del Insivumeh detallan que la inestabilidad del tiempo persistirá en los próximos días debido al paso de ondas del este y la constante entrada de humedad marina. Las previsiones meteorológicas anticipan un patrón de mañanas con nubosidad dispersa y ambiente cálido, que dará paso a nublados con lluvias y actividad eléctrica durante las tardes y noches.

Las áreas geográfica con mayor probabilidad de registrar tormentas severas y precipitaciones intensas son la Bocacosta, el Occidente, los Valles de Oriente, la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central.

En las regiones del centro y sur de Guatemala, la alta saturación de agua en los suelos puede provocar que las precipitaciones se extiendan hasta la noche, lo que aumenta el peligro de deslaves y correntadas en zonas de pendiente.

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El Insivumeh mantiene la vigilancia meteorológica en el país por el constante ingreso de humedad desde ambos litorales. (DCA)

El sistema de gestión de desastres suma más de 1.500 emergencias atendidas en la temporada

El impacto de las precipitaciones en el país ha derivado en severas complicaciones para la población y la infraestructura nacional.

De acuerdo con el consolidado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el sistema oficial ha respondido a más de 1.500 emergencias a lo largo de la actual temporada de lluvias, un escenario que deja un saldo superior a las 195.000 personas afectadas y miles de evacuados a albergues temporales.

El Ministerio de Comunicaciones y el Insivumeh articulan acciones preventivas para resguardar las carreteras y las comunidades vulnerables. (Conred)

Las contingencias de mayor frecuencia atendidas por las cuadrillas de socorro incluyen inundaciones, deslizamientos, colapsos de drenajes, derrumbes en carreteras y caídas de árboles.

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Los reportes estatales contabilizan daños en más de 400 carreteras, afectaciones en puentes y estructuras de uso público.

La Conred instó a la ciudadanía a evitar el cruce de corrientes de agua, mantenerse alejada de laderas inestables y reportar cualquier eventualidad a la línea telefónica 119.