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De las uñas XL al minimalismo gótico: las claves de moda que convirtieron a Rosalía en un ícono

Un recorrido por las prendas, los accesorios y los peinados que acompañaron las transformaciones artísticas de la cantante, que celebra sus 34 años

Rosalía convirtió la moda en una extensión de cada una de sus etapas creativas
Rosalía convirtió la moda en una extensión de cada una de sus etapas creativas
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El impacto de Rosalía en la cultura visual trasciende por completo el terreno musical. Este viernes, al cumplir 34 años, la superestrella catalana se ubica en la cúspide de la moda internacional como una figura indomable y transformadora.

Su manera de vestir jamás ha sido un simple ornamento, sino una extensión narrativa de sus eras creativas. Desde el folclore urbano hasta la mística marianista, la artista ha construido un universo estético propio donde conviven en perfecta armonía la tradición, el dramatismo de vanguardia y la pureza minimalista.

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Rosalía posa con el premio a Compositora Internacional del Año en los Ivor Novello Awards, en Londres REUTERS/Jack Taylor
Rosalía posa con el premio a Compositora Internacional del Año en los Ivor Novello Awards, en Londres REUTERS/Jack Taylor

En los inicios de su proyección global, la identidad visual de la cantante estuvo marcada por una reinterpretación radical de la cultura urbana y el flamenco. Los conjuntos deportivos de diseñador, las plataformas voluminosas y la manicura escultórica con uñas kilométricas llevaron el lenguaje del barrio a las alfombras rojas más exclusivas. Aquella estética recargada y enérgica sirvió para afianzar un sello popular inconfundible.

Con el tiempo, su vestuario incorporó siluetas arquitectónicas y prendas de construcción conceptual (Instagram: @rosalia.vt)
Con el tiempo, su vestuario incorporó siluetas arquitectónicas y prendas de construcción conceptual (Instagram: @rosalia.vt)

Con el paso de los años, su armario experimentó una evolución hacia siluetas conceptuales y arquitectónicas, prefiriendo la fuerza de las estructuras sobre el adorno superficial. Este cambio no implicó una renuncia a sus raíces, sino una sofisticación de los conceptos de poder, feminidad y libertad creativa.

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La era LUX: misticismo, pureza y el velo como declaración de arte

En la era LUX, el blanco, el marfil y los velos se volvieron elementos centrales de su imagen (Columbia Records via AP)
En la era LUX, el blanco, el marfil y los velos se volvieron elementos centrales de su imagen (Columbia Records via AP)

En la iconografía visual de su proyecto LUX, Rosalía explora una estética espiritual y casi eclesiástica, elevando el blanco a su máxima expresión simbólica.

rosalía
Los velos y las túnicas de cuello fruncido construyen una estética inspirada en referencias espirituales

El uso de velos marfiles sobre la cabeza, túnicas envolventes de cuellos fruncidos y detalles dorados en los labios o las manos proyecta una imagen que oscila entre lo terrenal y lo divino.

Los detalles dorados en labios y manos aportan contraste a la sobriedad de la propuesta visual de LUX
Los detalles dorados en labios y manos aportan contraste a la sobriedad de la propuesta visual de LUX

Esta etapa se distingue por una sobriedad cargada de significado, donde las telas ceñidas, las texturas orgánicas y el dramatismo sacro reemplazan por completo el artificio urbano. El estilo LUX no solo define una etapa conceptual, sino que consolida su habilidad para transformar referentes religiosos e históricos en alta moda contemporánea.

Entre el minimalismo gótico y el volumen poético

Uno de los rasgos más potentes en la propuesta de la artista es su capacidad para navegar entre extremos visuales opuestos con total soltura.

En los grandes eventos de gala, suele apostar por un minimalismo sobrio y escultural en tonos neutros como el blanco impoluto, el marfil o el negro absoluto. Los vestidos de corte sirena, los monos de hombros descubiertos y los cuellos altos moldean la figura con una precisión arquitectónica.

Rosalía posa para la portada de Vogue, luciendo un vestido blanco de volantes en una playa con acantilados. El logo de Vogue está arriba
La superestrella española Rosalía protagoniza la portada de Vogue, luciendo un espectacular vestido blanco con volantes en un idílico escenario playero al atardecer.

Por otro lado, cuando la ocasión exige teatralidad, recurre al contraste de texturas extremas. Las plumas opulentas en capas, los volantes en relieve que simulan la espuma del mar y los tules superpuestos generan volúmenes cinematográficos. En su guardarropa, la alta costura funciona como un traje de fuerza expresiva.

Rosalía posa en la alfombra roja de los Brit Awards, en el Co-op Live Arena de Manchester Reuters/Temilade Adelaja
Rosalía posa en la alfombra roja de los Brit Awards, en el Co-op Live Arena de Manchester Reuters/Temilade Adelaja

El vestuario de escenario: movimiento, performance y ‘Balletcore’

En sus espectáculos en vivo, el vestuario se adapta a la intensidad de la performance y la coreografía:

El ‘Balletcore’ subversivo: La combinación de corsés claros y faldas de tutú de gran volumen con botas de cuero altas rompe la delicadeza del baile clásico con un matiz de firmeza y actitud.

Rosalía portada
Rosalía impactó con show teatral en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas (Crédito: DF Entertainment/ Vicky Dragonetti)

El movimiento de los flecos: Trajes cubiertos por flecos deshilachados en tonos intensos cobran vida propia con cada movimiento, recordando la vibración del baile flamenco pero en una clave futurista.

Transparencias y ‘Streetwear’ lencero: Las mallas translúcidas, las telas caladas y las capas superpuestas aportan un juego de luces y sombras ideal para la escena.

La cantante española Rosalía reacciona durante una presentación en Bogotá (Colombia). EFE/ Paula Cabaleiro
La cantante española Rosalía reacciona durante una presentación en Bogotá (Colombia). EFE/ Paula Cabaleiro

Fuera del escenario y las galas, la cantante mantiene una coherencia estética impecable. Su estilo cotidiano en capitales de la moda combina vestidos vaporosos con calzado pesado, acabados ‘wet look’ en el peinado y rostros al natural.

A sus 34 años, Rosalía reafirma que la moda es un lenguaje vivo. Su capacidad para reinventarse y transitar desde la mística de LUX hasta la irreverencia de la calle la posiciona como una de las creadoras de tendencias más influyentes de nuestra época.

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