Kris R y Mr. Stiven protagonizan una guerra de indirectas que salpicó a Karina García, Blessd, Westcol y un bebé en camino: así está la ‘tiradera’

La colaboración entre ambos artistas incluyó una referencia a Mr Stiven y su pareja, María Yulissa, que inició un cruce de declaraciones en redes sociales - crédito @fantarosario/YouTube

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De Medallo Pa Morovis, el más reciente lanzamiento de Fanta Rosario en el que Kris R apareció como invitado, desató un cruce de acusaciones en redes sociales que terminó por involucrar a Karina García, Mr. Stiven, María Julissa y a otras figuras del entretenimiento colombiano, entre ellas Blessd, Westcol y Cris Valencia.

La disputa, que comenzó como un intercambio de referencias en la citada canción, escaló hasta convertirse en un enfrentamiento entre lo que Mr. Stiven describió como el “crew de Cali” y el “crew de Medellín”.

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El origen del conflicto se remonta al lanzamiento del tema, debido a que la letra hizo referencia directa a Mr. Stiven y a su pareja, a quienes se calificó de “guisos”. En la letra, Kris R sugirió una supuesta infidelidad de María Julissa hacia el streamer: “Fronteando a esas guisas [...] La pongo a que le ponga cachos al novio como Stiven a María Julissa”, cantó el artista.

La mención no pasó desapercibida. Mr. Stiven respondió durante una de sus transmisiones en vivo y advirtió que, si Kris R se metía con su pareja, él haría lo mismo con la de él “y con el bebé que están esperando”. Además, el streamer cuestionó la legitimidad moral del cantante para hablar de infidelidades, dada su situación sentimental actual con Karina García, quien atraviesa un embarazo del artista paisa.

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No obstante, el creador de contenido fue más allá de la advertencia inicial, pues aseguró contar con información, proporcionada por una persona que calificó de confiable, sobre un episodio ocurrido durante un viaje que Karina y Kris R realizaron a Cartagena. Según su relato, la empresaria paisa habría mantenido un encuentro privado con Blessd mientras Kris R aguardaba fuera de la habitación.

A partir de esa versión, sin ninguna prueba pública que la respalde, Mr. Stiven cuestionó abiertamente la paternidad del bebé que Karina espera. “Quién sabe realmente si ese hijo sea suyo. Porque cuando estuviste en Cartagena [...] estabas esperando afuera de la habitación mientras Blessd se culeaba a tu mujer en tu cara y tú esperando fuera de la habitación y así cantas de trap”, afirmó.

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Karina García y Maria Julissa también se sumaron al cruce de declaraciones por cuenta de la polémica desatada por la canción - crédito @mariajulissa13 y @karinagarciaoficiall/Instagram

Las acusaciones no se limitaron a Blessd. Durante la misma transmisión, Mr. Stiven mencionó también a Westcol, a Cris Valencia y a una persona vinculada, según sus palabras, al manejo de discotecas, al referirse en forma despectiva al posible “ADN” del bebé.

“Usted cómo se le ocurre decir fronteando esas guisas cuando usted acaba de embarazar a una mujer que tiene leche de medio género y tal vez su hijo tenga ADN de Blessd, Westcol, una persona por allá que maneja discotecas, Cris Valencia, ¿quién más? [...] Usted acaba de volver mamá, aunque quién sabe, quién sabe realmente, no sabemos si ese hijo sea suyo”, afirmó.

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Mr. Stiven planteó que, a su juicio, la canción de Kris R buscaba generar controversia con fines promocionales de cara al lanzamiento del tema. En una historia posterior, explicó que el cantante “no respetó los códigos” al mencionar a otras personas y que él tampoco piensa respetarlos, ni siquiera con el bebé por nacer. Según su versión, estaba tranquilo y lo buscaron para generar vistas, por lo que decidió “darles el gusto y responder con contundencia”.

Karina García rechazó la inclusión de su hijo por nacer en el conflicto entre los creadores de contenido - crédito @kariinagarcia/X

Ante las reacciones que dejó la transmisión de Mr. Stiven de comentarios, Karina García se pronunció a través de su cuenta de X, calificando como una “bajeza” meterse con los niños y señaló que eso demuestra “lo poco hombre” que es Mr. Stiven. Rechazó, además, que se involucrara a su bebé, todavía no nacido, en la disputa entre los creadores de contenido, y cuestionó que el streamer “inventara” ese tipo de acusaciones sin sustento.

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En su mensaje, la paisa señaló que le parecía comprensible que las personas respondieran a situaciones surgidas en redes sociales, pero marcó una diferencia entre eso y exponer a un menor en medio de un conflicto público.

La respuesta de Karina generó, a su vez, una reacción de María Julissa, quien replicó que “poco hombre es Kris R” por meterse con ella en sus canciones, y agregó que si ella permite ese tipo de menciones es porque, con ella, la situación es equivalente.

María Julissa respaldó la postura de Mr. Stiven y criticó la alusión hacia su persona en la canción, además de responder con dureza a Karina García - crédito @Mariajulissa132/X

Consultado nuevamente sobre la polémica, Mr. Stiven reafirmó que sus declaraciones constituyeron una respuesta directa a las referencias que Kris R hizo sobre su relación con María Julissa.

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El streamer insistió en sus cuestionamientos sobre la paternidad del bebé y advirtió que, si el cantante decidió involucrar a su pareja en el conflicto, él continuará respondiendo con señalamientos hacia la pareja de Kris R.

Mr. Stiven acusó a Kris R de intentar hacer promoción de su canción a costa de su pareja - crédito @stive.tc/Instagram

Hasta el momento, Kris R no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Mr. Stiven. Tampoco Blessd ni Cris Valencia han respondido. Westcol, con quien Mr. Stiven mantiene una rivalidad previa, se limitó a expresar que lamentaba la situación principalmente por Karina García, sin mencionar a los otros involucrados.

El streamer se limitó a lamentar la situación por la situación de embarazada de Karina García - crédito @westcol/Kick

“Vivimos en una ciudad de bochinche también. O sea, es el mundo en el que ella se relaciona también al final. Pero vea, de verdad, cuando uno está solo, cuando uno está tranquilo en su esquina, no debería de pasar nada. A veces hay gente, huevón, que ataca y o si tú atacas primero, esos problemas hay que solucionarlos, son problemas personales, huevón. Y lo único que yo veo de todo ese bochinche ese es ‘Ah, que pecado de Karina con ese bebé’. Pues uno ya piensa más por la madre, por el hijo. No siento que, que esté bien, pero bueno, cada quien con su vuelta. Igual uno habla desde afuera”, puntualizó.

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