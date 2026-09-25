Colombia

Kris R y Mr. Stiven protagonizan una guerra de indirectas que salpicó a Karina García, Blessd, Westcol y un bebé en camino: así está la ‘tiradera’

La colaboración incluyó referencias a Mr. Stiven y María Julissa, mientras el streamer respondió en vivo y el cruce sumó a Blessd, Westcol y Cris Valencia en redes sociales

La colaboración entre ambos artistas incluyó una referencia a Mr Stiven y su pareja, María Yulissa, que inició un cruce de declaraciones en redes sociales - crédito @fantarosario/YouTube
Guardar

De Medallo Pa Morovis, el más reciente lanzamiento de Fanta Rosario en el que Kris R apareció como invitado, desató un cruce de acusaciones en redes sociales que terminó por involucrar a Karina García, Mr. Stiven, María Julissa y a otras figuras del entretenimiento colombiano, entre ellas Blessd, Westcol y Cris Valencia.

La disputa, que comenzó como un intercambio de referencias en la citada canción, escaló hasta convertirse en un enfrentamiento entre lo que Mr. Stiven describió como el “crew de Cali” y el “crew de Medellín”.

PUBLICIDAD

El origen del conflicto se remonta al lanzamiento del tema, debido a que la letra hizo referencia directa a Mr. Stiven y a su pareja, a quienes se calificó de “guisos”. En la letra, Kris R sugirió una supuesta infidelidad de María Julissa hacia el streamer: “Fronteando a esas guisas [...] La pongo a que le ponga cachos al novio como Stiven a María Julissa”, cantó el artista.

La mención no pasó desapercibida. Mr. Stiven respondió durante una de sus transmisiones en vivo y advirtió que, si Kris R se metía con su pareja, él haría lo mismo con la de él “y con el bebé que están esperando”. Además, el streamer cuestionó la legitimidad moral del cantante para hablar de infidelidades, dada su situación sentimental actual con Karina García, quien atraviesa un embarazo del artista paisa.

PUBLICIDAD

No obstante, el creador de contenido fue más allá de la advertencia inicial, pues aseguró contar con información, proporcionada por una persona que calificó de confiable, sobre un episodio ocurrido durante un viaje que Karina y Kris R realizaron a Cartagena. Según su relato, la empresaria paisa habría mantenido un encuentro privado con Blessd mientras Kris R aguardaba fuera de la habitación.

A partir de esa versión, sin ninguna prueba pública que la respalde, Mr. Stiven cuestionó abiertamente la paternidad del bebé que Karina espera. “Quién sabe realmente si ese hijo sea suyo. Porque cuando estuviste en Cartagena [...] estabas esperando afuera de la habitación mientras Blessd se culeaba a tu mujer en tu cara y tú esperando fuera de la habitación y así cantas de trap”, afirmó.

Karina García y Maria Julissa también se sumaron al cruce de declaraciones por cuenta de la polémica desatada por la canción - crédito @mariajulissa13 y @karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García y Maria Julissa también se sumaron al cruce de declaraciones por cuenta de la polémica desatada por la canción - crédito @mariajulissa13 y @karinagarciaoficiall/Instagram

Las acusaciones no se limitaron a Blessd. Durante la misma transmisión, Mr. Stiven mencionó también a Westcol, a Cris Valencia y a una persona vinculada, según sus palabras, al manejo de discotecas, al referirse en forma despectiva al posible “ADN” del bebé.

Usted cómo se le ocurre decir fronteando esas guisas cuando usted acaba de embarazar a una mujer que tiene leche de medio género y tal vez su hijo tenga ADN de Blessd, Westcol, una persona por allá que maneja discotecas, Cris Valencia, ¿quién más? [...] Usted acaba de volver mamá, aunque quién sabe, quién sabe realmente, no sabemos si ese hijo sea suyo”, afirmó.

Mr. Stiven planteó que, a su juicio, la canción de Kris R buscaba generar controversia con fines promocionales de cara al lanzamiento del tema. En una historia posterior, explicó que el cantante “no respetó los códigos” al mencionar a otras personas y que él tampoco piensa respetarlos, ni siquiera con el bebé por nacer. Según su versión, estaba tranquilo y lo buscaron para generar vistas, por lo que decidió “darles el gusto y responder con contundencia”.

Karina García rechazó la inclusión de su hijo por nacer en el conflicto entre los creadores de contenido - crédito @kariinagarcia/X
Karina García rechazó la inclusión de su hijo por nacer en el conflicto entre los creadores de contenido - crédito @kariinagarcia/X

Ante las reacciones que dejó la transmisión de Mr. Stiven de comentarios, Karina García se pronunció a través de su cuenta de X, calificando como una “bajeza” meterse con los niños y señaló que eso demuestra “lo poco hombre” que es Mr. Stiven. Rechazó, además, que se involucrara a su bebé, todavía no nacido, en la disputa entre los creadores de contenido, y cuestionó que el streamer “inventara” ese tipo de acusaciones sin sustento.

En su mensaje, la paisa señaló que le parecía comprensible que las personas respondieran a situaciones surgidas en redes sociales, pero marcó una diferencia entre eso y exponer a un menor en medio de un conflicto público.

La respuesta de Karina generó, a su vez, una reacción de María Julissa, quien replicó que “poco hombre es Kris R” por meterse con ella en sus canciones, y agregó que si ella permite ese tipo de menciones es porque, con ella, la situación es equivalente.

María Julissa respaldó la postura de Mr. Stiven y criticó la alusión hacia su persona en la canción, además de responder con dureza a Karina García - crédito @Mariajulissa132/X
María Julissa respaldó la postura de Mr. Stiven y criticó la alusión hacia su persona en la canción, además de responder con dureza a Karina García - crédito @Mariajulissa132/X

Consultado nuevamente sobre la polémica, Mr. Stiven reafirmó que sus declaraciones constituyeron una respuesta directa a las referencias que Kris R hizo sobre su relación con María Julissa.

El streamer insistió en sus cuestionamientos sobre la paternidad del bebé y advirtió que, si el cantante decidió involucrar a su pareja en el conflicto, él continuará respondiendo con señalamientos hacia la pareja de Kris R.

Mr. Stiven acusó a Kris R de intentar hacer promoción de su canción a costa de su pareja - crédito @stive.tc/Instagram
Mr. Stiven acusó a Kris R de intentar hacer promoción de su canción a costa de su pareja - crédito @stive.tc/Instagram

Hasta el momento, Kris R no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Mr. Stiven. Tampoco Blessd ni Cris Valencia han respondido. Westcol, con quien Mr. Stiven mantiene una rivalidad previa, se limitó a expresar que lamentaba la situación principalmente por Karina García, sin mencionar a los otros involucrados.

El streamer se limitó a lamentar la situación por la situación de embarazada de Karina García - crédito @westcol/Kick

Vivimos en una ciudad de bochinche también. O sea, es el mundo en el que ella se relaciona también al final. Pero vea, de verdad, cuando uno está solo, cuando uno está tranquilo en su esquina, no debería de pasar nada. A veces hay gente, huevón, que ataca y o si tú atacas primero, esos problemas hay que solucionarlos, son problemas personales, huevón. Y lo único que yo veo de todo ese bochinche ese es ‘Ah, que pecado de Karina con ese bebé’. Pues uno ya piensa más por la madre, por el hijo. No siento que, que esté bien, pero bueno, cada quien con su vuelta. Igual uno habla desde afuera”, puntualizó.

Temas Relacionados

Kris RMr. StivenKarina GarcíaMaria JulissaWestcolColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Pinocho’, cabecilla de las Acsn, presentó tutela contra el Gobierno por presunta vulneración a sus derechos: el Consejo de Estado se pronunció

Fredy Castillo Carrillo, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, pidió la protección de varios derechos fundamentales junto con su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca

‘Pinocho’, cabecilla de las Acsn, presentó tutela contra el Gobierno por presunta vulneración a sus derechos: el Consejo de Estado se pronunció

Abelardo de la Espriella anunció contundente ofensiva contra alias Iván Márquez: “Vamos a darlo de baja o a extraditar”

El mandatario hizo el anuncio durante su intervención relacionada con la extradición de alias Araña a Estados Unidos y señaló que el antiguo jefe de la Segunda Marquetalia es requerido por ese país por varios delitos

Abelardo de la Espriella anunció contundente ofensiva contra alias Iván Márquez: “Vamos a darlo de baja o a extraditar”

Abelardo de la Espriella entregó balance sobre la extradición de alias Araña y envió fuerte mensaje: el operativo quedó en imágenes

El jefe de Estado aseguró a los criminales que el Estado “los va a perseguir, los va a capturar”, y que se realizarán extradiciones “cuando corresponda conforme a la ley”

Abelardo de la Espriella entregó balance sobre la extradición de alias Araña y envió fuerte mensaje: el operativo quedó en imágenes

María Fernanda Herazo calificó de fracaso la gestión de la Federación Colombiana de Tenis y pidió cambios: “Acumulamos ocho años de atraso”

La tenista, en diálogo con Infobae Colombia, criticó con fuerza los resultados en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, pues Colombia solo llevó una representante a la rama de sencillos y cayó en segunda ronda

María Fernanda Herazo calificó de fracaso la gestión de la Federación Colombiana de Tenis y pidió cambios: “Acumulamos ocho años de atraso”

Resultados Super Astro Sol hoy 25 de septiembre: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 25 de septiembre: verifique el signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruiz ‘paralizó’ las redes sociales al revelar su embarazo: así fue el anuncio

Yuli Ruiz ‘paralizó’ las redes sociales al revelar su embarazo: así fue el anuncio

Hija de Yeison Jiménez alertó por presuntas estafas con el nombre del Criadero La Cumbre: “Otras ratas”

El creador de contenido Carlos Feria denunció millonario robo en Medellín y pidió ayuda al alcalde ‘Fico’ Gutiérrez: “Nos acabaron de asaltar en el carro”

“El agropecuario” aseguró que Aida Victoria le debe dinero, contrario a lo que ha dicho la barranquillera: “Somos caballeros y nos quedamos callados”

⁠La Jessu le respondió a Yina Calderón y desmintió que hubiera perdido su casa por una deuda: “Estaba ocupada cumpliéndole un sueño a mi mamá”

Deportes

María Fernanda Herazo calificó de fracaso la gestión de la Federación Colombiana de Tenis y pidió cambios: “Acumulamos ocho años de atraso”

María Fernanda Herazo calificó de fracaso la gestión de la Federación Colombiana de Tenis y pidió cambios: “Acumulamos ocho años de atraso”

Independiente Medellín perderá por un buen tiempo a Juan Fernando Quintero: esta es la lesión del volante

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo por tv la gran final de vuelta de la Liga Femenina BetPlay

Alberto Gamero respondió acusaciones de Lucas González sobre juego fuerte de Millonarios en el clásico contra Nacional: “No vinimos a pegar”

Esta sería la camiseta que usará la selección Colombia femenina en el mundial de 2027 en Brasil: diseño causó revuelo en las redes sociales