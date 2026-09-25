México

La canción de Aleks Syntek que se volvió más exitosa tras su presunto “brote psicótico”: el artista ganó millones de reproducciones

Los números del cantante se incrementaron a raíz de sus polémicas

Aleks Syntek con sombrero y gafas de sol sostiene un billete rodeado de múltiples logotipos verdes de Spotify sobre un fondo negro
Aumentan los oyentes mensuales de Aleks Syntek tras sus polémicas. (Especial Infobae México)
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Aleks Syntek registra un incremento del 630% en su audiencia diaria de Spotify tras la ola de polémicas que protagonizó durante septiembre, según datos de Chartmetric y SpotifyTracked. El cantante mexicano superó los 6.9 millones de oyentes mensuales, en medio de declaraciones que él mismo calificó como propias de alguien “desequilibrado mental” y comentarios que dividieron a las redes sociales.

El repunte más alto se registró el 22 de septiembre, cuando “Duele el Amor”, interpretada junto a la española Ana Torroja, alcanzó 950,711 reproducciones en un solo día en Spotify México, según el registro de Kworb citado por Luz Noticias. La cifra ubicó al tema en el puesto 80 del listado nacional de esa jornada.

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El origen de la controversia: un concierto gratuito en Benito Juárez

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

La secuencia de polémicas arrancó el 15 de septiembre, cuando Syntek ofreció un concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez como parte de los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia. Durante la presentación, interrumpió su repertorio para dirigirse al público y criticó géneros musicales, entre ellos el reguetón, además de referirse a Bad Bunny y a quienes escuchan su música.

La tensión escaló cuando un asistente pidió una canción relacionada con Juan Gabriel, que no formaba parte de su repertorio. Syntek respondió con la frase “entre más me digas eso, menos voy a cantar”. El público reaccionó con abucheos y videos del momento se viralizaron de inmediato en redes sociales.

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En una de las grabaciones más comentadas, Syntek llegó a invitar al público a que lo “mentara la madre” antes que seguir con el espectáculo. Usuarios describieron el episodio con frases como “me dio lástima, siento que está al borde del colapso” y “el peor enemigo de Aleks Syntek es Aleks Syntek”.

“México, pronto te dejaré en paz”: la respuesta del cantante

aleks syntek
(IG)

Tras las críticas, Syntek publicó un mensaje en Instagram el 18 de septiembre en el que anunció que se alejaría del país. “México, pronto te dejaré en paz”, escribió en redes. El músico prometió regresar con “excelentes noticias”, sin precisar si cancelaría compromisos de trabajo.

En mensajes previos, el cantante pidió a sus seguidores no preocuparse por la controversia. “El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. Los amo”, escribió en Instagram.

Syntek también acusó a la industria musical y a los periodistas de manipular la información y de premiar a “gente malandra”. Durante una transmisión en vivo posterior, agregó declaraciones que se volvieron a viralizar, entre ellas: “sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco”.

El efecto inesperado en las plataformas de streaming

Aleks Syntek
(Captura de pantalla @alekssyntek.oficial)

Mientras la controversia crecía en redes sociales, las cifras de reproducción del catálogo de Syntek mostraron una tendencia distinta. La audiencia diaria del intérprete creció 630% en las semanas posteriores al concierto del Grito de Independencia, sin que mediara ninguna campaña de publicidad pagada.

“Intocable” superó las 225,000 reproducciones en una sola jornada. Otros temas del catálogo, como “Corazones Invencibles”, “Sexo, Pudor y Lágrimas” y “Por Volverte a Ver”, también registraron aumentos en su consumo digital durante el mismo periodo.

El catálogo histórico de Syntek ya acumulaba cifras considerables antes del repunte. “Duele el Amor” supera los 311 millones de reproducciones totales, “Corazones Invencibles” rebasa los 130 millones y “Sexo, Pudor y Lágrimas” se ubica en 129 millones.

Una coincidencia temporal que no prueba causalidad directa

EFE/Live Nation
EFE/Live Nation

Las métricas disponibles muestran una coincidencia temporal entre la viralidad del cantante y el aumento de reproducciones, pero no demuestran por sí mismas que la polémica sea la única causa del crecimiento. La exposición generada por las controversias parece haber llevado a más usuarios a buscar el nombre del cantante.

SpotifyTracked reportaba al 24 de septiembre alrededor de 6.9 millones de oyentes mensuales para Syntek, además de aproximadamente 1.8 millones de seguidores en la plataforma. La cifra representa un salto frente a los niveles previos a la controversia del 15 de septiembre.

El fenómeno funcionó como una especie de campaña de promoción involuntaria, al poner nuevamente el catálogo del cantante frente a una audiencia que quizá no lo escuchaba con la misma frecuencia. Hasta el 25 de septiembre, Syntek no ofreció declaraciones adicionales sobre su posible salida del país ni sobre el impacto de la controversia en sus compromisos de trabajo.

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