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Cómo el cambio climático afecta la supervivencia y migración de las mariposas, según un nuevo estudio

Un análisis realizado en los Alpes mostró que distintas especies buscan refugio en zonas más elevadas para enfrentar el calentamiento global. La investigación observó patrones de desplazamiento, diferencias en tolerancia térmica y cambios en la composición de las comunidades

El calentamiento en los Alpes bávaros impulsa un corrimiento de especies hacia áreas más frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calentamiento en los Alpes bávaros impulsa un corrimiento de especies hacia áreas más frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los Alpes alemanes, el aumento de las temperaturas está obligando a las mariposas a tomar decisiones que definirán su futuro.

Un nuevo estudio liderado por la Dra. Esme Ashe-Jepson, catedrática de Ecología del Cambio Global en la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (JMU), revela que las mariposas no están adaptándose al calor, sino cambiando de hábitat y desplazándose hacia altitudes más elevadas para sobrevivir.

Esta investigación, publicada en la revista Communications Biology, marca un punto de inflexión en la comprensión de cómo el cambio climático afecta a estos insectos en Europa.

Cambios en la distribución de las mariposas alpinas ante el calentamiento global

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Parque Nacional de Berchtesgaden registra movimientos hacia cotas altas durante la última década analizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informaron los expertos, las mariposas de los Alpes alemanes, identificadas como ectotermos, dependen completamente del entorno para regular su temperatura corporal.

Esta condición las hace especialmente vulnerables frente a las variaciones climáticas. La Dra. Esme Ashe-Jepson se propuso descubrir hasta qué punto las diferentes especies de mariposas pueden soportar el calor y cómo responden a la transformación de sus hábitats. Para ello, evaluó variables como el tamaño, la coloración y la distribución altitudinal registrada durante la última década.

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En palabras de Ashe-Jepson, “las especies no son objetos estáticos. En principio, pueden responder a su entorno mediante la adaptación o el cambio evolutivo”. Sin embargo, su estudio encontró pocas evidencias de que las mariposas hayan desarrollado una mayor tolerancia al calor o mejorado su capacidad para regular la temperatura corporal en respuesta al calentamiento de su entorno. De acuerdo con el trabajo, esta conclusión sugiere que la principal estrategia de supervivencia de estos insectos ante el cambio climático consiste en modificar su distribución geográfica, en lugar de adaptarse fisiológicamente.

Un globo terráqueo con el océano Pacífico en colores de mapa de calor, indicando temperaturas, y masas continentales en gris sobre un fondo negro.
El calentamiento en los Alpes bávaros empuja a varias especies de mariposas hacia altitudes más frías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desplazamiento hacia zonas más elevadas y frías fue especialmente evidente en las especies con menor capacidad de termorregulación. Las mariposas que no logran controlar eficientemente su temperatura corporal tienden a buscar refugio en altitudes superiores, donde las condiciones resultan más favorables. De este modo, el cambio climático está redefiniendo la presencia y la composición de comunidades enteras de mariposas en los Alpes.

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El tamaño y la coloración de estos insectos también influyen en su capacidad de respuesta. Las especies de mayor tamaño logran evitar picos elevados de temperatura con más facilidad que las pequeñas, mientras que las de colores más claros suelen soportar mejor el calor que las de tonalidades oscuras. Según documentó el estudio, “en altitudes bajas y cálidas predominan las especies grandes y pálidas, mientras que en cotas más altas se hacen frecuentes las pequeñas y oscuras”.

“No son necesariamente las especies individuales las que cambian en respuesta al clima local. En cambio, lo que cambia es qué especies se encuentran en un lugar determinado”, explicó Ashe-Jepson. Este hallazgo refuerza la idea de que el cambio climático podría transformar la composición completa de las comunidades de mariposas en los Alpes, sometiendo a unas especies a una mayor presión que a otras, dependiendo de su tolerancia y capacidad de desplazamiento.

Mariposa monarca de alas anaranjadas y negras posada sobre una flor silvestre de pétalos lilas, con fondo desenfocado.
Las pruebas de laboratorio establecen rangos de tolerancia máxima al calor para distintas especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las implicaciones para la conservación resultan evidentes. Para la Dra. Ashe-Jepson, “en materia de conservación, no debemos centrarnos únicamente en mantener las poblaciones en los lugares donde se encuentran actualmente. Es igualmente importante conectar los hábitats de forma que las especies puedan responder a los cambios y desplazarse por el paisaje”. Esta visión apunta a la necesidad de crear corredores ecológicos que garanticen la movilidad y la supervivencia de las mariposas frente a escenarios climáticos cada vez más impredecibles.

Otro de los aportes clave de la investigación radica en el uso potencial de la capacidad termorreguladora como herramienta para anticipar qué especies modificarán su distribución con mayor intensidad. Según la Dra. Ashe-Jepson, “las especies con poca capacidad para regular su temperatura corporal tienen más probabilidades de verse obligadas a modificar su distribución geográfica”. Esta observación podría servir para diseñar estrategias de conservación más precisas y adaptadas a las necesidades de cada especie.

El trabajo de Ashe-Jepson no concluye aquí. El siguiente paso es analizar si patrones similares se presentan en otros grupos de insectos. Ya se están recopilando datos sobre saltamontes y grillos, con el objetivo de determinar si las respuestas observadas en las mariposas de los Alpes alemanes se repiten en otros órdenes.

La transformación de los hábitats alpinos, el desplazamiento de las mariposas y la urgencia de repensar las estrategias de conservación evidencian el impacto real y tangible del cambio climático sobre la biodiversidad europea. La movilidad se convierte en la clave para la supervivencia, y el reto ahora consiste en garantizar que los paisajes del futuro sigan siendo accesibles para todas las especies que los habitan.

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