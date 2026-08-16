Un estudio reconstruye cuántos tiburones perdieron los arrecifes de Panamá

Los científicos compararon restos de entre hace 7.000 y 3.000 años con depósitos del último siglo para medir el impacto de la pesca intensiva en Panamá (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una diferencia sorprendente entre dos costas separadas por el istmo de Panamá quedó registrada durante miles de años en el fondo marino. Un estudio reveló que los arrecifes del Pacífico panameño albergaban hasta 20 veces más tiburones que los del Caribe en tiempos prehistóricos, mucho antes de que la pesca intensiva modificara sus poblaciones.

Para reconstruir ese pasado, los científicos recurrieron a una evidencia poco habitual: diminutas escamas dentales que los tiburones desprenden a lo largo de su vida y que pueden quedar preservadas durante miles o incluso millones de años en los sedimentos de los arrecifes.

La investigación, publicada en la revista Science, fue realizada por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá. El equipo analizó depósitos formados entre hace 7.000 y 3.000 años, correspondientes a un período previo a la explotación pesquera a gran escala, y los comparó con sedimentos acumulados durante el último siglo a ambos lados del istmo panameño.

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Un método basado en “caspa” de tiburón

La investigación del STRI en Panamá utilizó dentículos o escamas dentales de tiburón preservados en sedimentos para reconstruir la abundancia de estos depredadores de arrecife (Gentileza, estudio Los dentículos fósiles revelan cómo la productividad oceánica moldea los niveles de referencia de los tiburones y su potencial de recuperación, publicado en Science)

A partir de 3.497 dentículos recuperados en 157 muestras, los investigadores estimaron la abundancia de tiburones en esos arrecifes. La acumulación de esos restos en el Caribe cayó cerca de 75%, mientras que en el Pacífico no se detectaron diferencias estadísticamente significativas respecto del nivel prehistórico. En la actualidad, las formaciones coralinas de esa costa producen unas 100 veces más dentículos que las caribeñas.

“En Bocas del Toro, en la costa caribeña de Panamá, encontrábamos alrededor de 50 dentículos de tiburón en 10 kilogramos (22 libras) de sedimento de arrecife. Cuando tomamos nuestra primera muestra, mucho más pequeña, de un arrecife del Pacífico, nos sorprendió encontrar 200 dentículos en tan solo un kilogramo (2,2 libras)”, explicó Aaron O’Dea, científico del STRI y coautor corresponsal del estudio.

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Al sumar registros y ajustar los modelos a las variaciones de datación y muestreo, se confirmó que antes de la expansión de la pesca humana, los arrecifes en la costa del Pacífico albergaban unas 20 veces más de estos ejemplares que los del Caribe, aunque ambas zonas están separadas por unos 100 kilómetros y comparten varias especies.

Productividad del océano y presión pesquera

En el Pacífico panameño no hubo diferencias estadísticas frente al nivel prehistórico y hoy sus arrecifes producen unas 100 veces más dentículos que los del Caribe (Gentileza, estudio Los dentículos fósiles revelan cómo la productividad oceánica moldea los niveles de referencia de los tiburones y su potencial de recuperación, publicado en Science)

El estudio plantea que la explicación principal no se limita a la pesca. Erin Dillon, autora principal, indicó que el Golfo de Panamá tiene una productividad muy alta por la surgencia estacional, un fenómeno que lleva nutrientes desde aguas profundas hasta la superficie y favorece la presencia de grandes depredadores.

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En el Caribe, la menor disponibilidad de nutrientes ayuda a explicar la transparencia característica de muchos de sus arrecifes, pero también limita la energía disponible para sostener grandes poblaciones de depredadores. Esta condición se traduce en una menor abundancia de tiburones y en una mayor vulnerabilidad frente a la actividad pesquera.

Los administradores suelen estimar cuántos tiburones debería albergar un arrecife tomando como referencia el ecosistema más saludable de la zona. El estudio advierte que, en Panamá, usar al Pacífico como modelo para el Caribe o asumir que ambas costas sufrieron impactos similares puede llevar a establecer metas de recuperación hasta diez veces alejadas de los niveles adecuados, o incluso más.

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Señales de presión

El trabajo señaló que la sobrepesca y los cambios en las condiciones oceánicas podrían empujar a los tiburones del Pacífico panameño a un estado no observado en milenios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados no implican una evaluación positiva automática para los depredadores del Pacífico. O’Dea señaló que “nuestras muestras de los últimos 100 años podrían no reflejar la realidad completa”.

La pesca dirigida a tiburones en Panamá aumentó en la década de 1980. Si el descenso de sus poblaciones se produjo hacia el final del período analizado, su efecto podría quedar diluido al calcular un promedio correspondiente a 100 años.

Los trabajos de Héctor Guzmán, también científico del STRI, indican que las poblaciones de tiburones del Pacífico panameño enfrentan presión por el aumento de la extracción en la actualidad.

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A eso se suma otro dato citado por los autores: el año pasado falló por primera vez en el registro la surgencia que impulsa agua fría y rica en nutrientes hacia el Golfo de Panamá.

El estudio sostuvo que la historia de la pesca no alcanza por sí sola para definir objetivos de recuperación de tiburones de arrecife (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los investigadores, la combinación entre sobrepesca y cambios en las condiciones oceánicas podría empujar a estos ejemplares hacia un estado que no se había observado en milenios.

Dillon indicó además que el método demoró más de una década en desarrollarse. “Este proyecto comenzó hace 12 años con la audaz idea de buscar escamas de tiburón en los sedimentos de los arrecifes. Encontrar el primer dentículo fue emocionante”, recordó.

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El estudio afirma que la productividad oceánica debe ser tan considerada como la historia de la pesca al fijar metas de recuperación de estos depredadores de arrecife. Panamá fue el escenario ideal por tener dos océanos muy diferentes separados por una franja de tierra.