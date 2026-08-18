Andrés Forero contó cuál fue el “problema” en el que Jaime Andrés Beltrán metió a De la Espriella tras negarse a renunciar: “Nada tiene que ver”

Jaime Andrés Beltrán habría metido en inconvenientes al presidente Abelardo de la Espriella, según el senador Andrés Forero - crédito suministrada a Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa

Guardar

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, vive horas críticas al interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella tras la difusión de fotos y videos en los que aparece descansando en las playas de Santa Marta durante el domingo 16 de agosto, mientras el país atraviesa una emergencia nacional por el devastador terremoto del lunes 10 de agosto, que en su primera semana se acerca as los 300 muertos.

Las imágenes comenzaron a circular a través de los perfiles de Desigual, en los que ponían en entredicho el compromiso del funcionario con la cartera encargada, justamente, de coordinar la reconstrucción y atención a los damnificados, que se concentran en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, siendo estas las regiones más afectadas por el fenómeno natural, que tuvo como epicentro a San José del Palmar (Chocó).

PUBLICIDAD

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

En ese orden de ideas, el senador del Centro Democrático Andrés Forero describió el complejo escenario para el Ejecutivo tras la aparición en redes sociales del implicado: que, si bien confirmó ser el protagonista de las postales que desataron la controversia, justificó su accionar al revelar que compartió solo unas horas con su esposa, Paula Ramírez, y sus hijos, todo esto antes de retomar las urgentes actividades ministeriales.

“El ministro de Vivienda confirmó que las polémicas fotos son ciertas, pero también aclara que no renuncia. Al quedarse en el cargo, mete al presidente Abelardo en la resolución de un problema en el que nada tiene que ver y somete al gobierno a un prematuro e innecesario desgaste”, refirió el congresista en su X, en el que se mostró contrariado frente a la posición del jefe de la cartera, conocido como el Bukele colombiano.

PUBLICIDAD

Con este mensaje en su perfil de X, EL senador Andrés Forero se pronunció sobre el caso de Jaime Andrés Beltrán y advirtió un difícil escenario para el ministro - crédito @AForeroM/X

Así se sacudió Jaime Andrés Beltrán de los señalamientos en su contra

Aunque sectores de la oposición han presionado al presidente De la Espriella que aparte del cargo a Beltrán, entre ellos el excandidato presidencial y hoy senador Iván Cepeda, tal parece que el exalcalde de Bucaramanga tendría asegurada su permanencia en el cargo. O al menos hasta que deba surtirse su comparecencia en el Congreso, tras la citación a un debate de moción de censura promovido por el Pacto Histórico.

Ante esto, el propio Beltrán respondió a las críticas a través de sus declaraciones en redes sociales. Explicó que su familia reside en Bucaramanga y que aprovechó un viaje por motivos familiares para compartir “unas horas” con ellos. “Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto”, reiteró el titular de la dependencia, que valoró la articulación frente a la tragedia.

PUBLICIDAD

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

En ese orden de ideas, Beltrán indicó que desde el inicio de la emergencia ha liderado la coordinación de ayudas, visitando regiones afectadas como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas y agregó que en cuestión de horas se diseñó una metodología para subsidiar arriendos y servicios públicos de los damnificados, y que personalmente conversó con alcaldes y gobernadores para organizar la respuesta estatal.

En su mensaje, puntualizó que no es cierto que estuviera al margen de sus funciones, como lo señalaron algunos de sus contradictores. “Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, precisó.

PUBLICIDAD

Por su parte, su pareja, Ramírez, criticó el actuar de los que filtraron las postales. “A quienes grabaron y expusieron un momento de intimidad y disfrute familiar, deseo sinceramente que nunca tengan que atravesar una situación similar y, mucho menos, que sus hijos menores sean expuestos de esta manera”, expresó la esposa de Beltrán, que remarcó que tanto ella como su compañero sentimental “somos padres presentes”.