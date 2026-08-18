Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Andrés Forero contó cuál fue el “problema” en el que Jaime Andrés Beltrán metió a De la Espriella tras negarse a renunciar: “Nada tiene que ver”

Aunque el ministro de Vivienda confirmó ser el protagonista de las imágenes y no negó la autenticidad, explicó que solo compartió unas horas con su esposa y sus hijos antes de retomar sus labores; una declaración que para el senador del Centro Democrático resulta compleja

Jaime Andrés Beltrán - Andrés Forero
Jaime Andrés Beltrán habría metido en inconvenientes al presidente Abelardo de la Espriella, según el senador Andrés Forero - crédito suministrada a Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, vive horas críticas al interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella tras la difusión de fotos y videos en los que aparece descansando en las playas de Santa Marta durante el domingo 16 de agosto, mientras el país atraviesa una emergencia nacional por el devastador terremoto del lunes 10 de agosto, que en su primera semana se acerca as los 300 muertos.

Las imágenes comenzaron a circular a través de los perfiles de Desigual, en los que ponían en entredicho el compromiso del funcionario con la cartera encargada, justamente, de coordinar la reconstrucción y atención a los damnificados, que se concentran en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, siendo estas las regiones más afectadas por el fenómeno natural, que tuvo como epicentro a San José del Palmar (Chocó).

PUBLICIDAD

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X
Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

En ese orden de ideas, el senador del Centro Democrático Andrés Forero describió el complejo escenario para el Ejecutivo tras la aparición en redes sociales del implicado: que, si bien confirmó ser el protagonista de las postales que desataron la controversia, justificó su accionar al revelar que compartió solo unas horas con su esposa, Paula Ramírez, y sus hijos, todo esto antes de retomar las urgentes actividades ministeriales.

“El ministro de Vivienda confirmó que las polémicas fotos son ciertas, pero también aclara que no renuncia. Al quedarse en el cargo, mete al presidente Abelardo en la resolución de un problema en el que nada tiene que ver y somete al gobierno a un prematuro e innecesario desgaste”, refirió el congresista en su X, en el que se mostró contrariado frente a la posición del jefe de la cartera, conocido como el Bukele colombiano.

PUBLICIDAD

Andrés Forero se pronunció sobre el caso de Jaime Andrés Beltrán
Con este mensaje en su perfil de X, EL senador Andrés Forero se pronunció sobre el caso de Jaime Andrés Beltrán y advirtió un difícil escenario para el ministro - crédito @AForeroM/X

Así se sacudió Jaime Andrés Beltrán de los señalamientos en su contra

Aunque sectores de la oposición han presionado al presidente De la Espriella que aparte del cargo a Beltrán, entre ellos el excandidato presidencial y hoy senador Iván Cepeda, tal parece que el exalcalde de Bucaramanga tendría asegurada su permanencia en el cargo. O al menos hasta que deba surtirse su comparecencia en el Congreso, tras la citación a un debate de moción de censura promovido por el Pacto Histórico.

Ante esto, el propio Beltrán respondió a las críticas a través de sus declaraciones en redes sociales. Explicó que su familia reside en Bucaramanga y que aprovechó un viaje por motivos familiares para compartir “unas horas” con ellos. “Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto”, reiteró el titular de la dependencia, que valoró la articulación frente a la tragedia.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

En ese orden de ideas, Beltrán indicó que desde el inicio de la emergencia ha liderado la coordinación de ayudas, visitando regiones afectadas como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas y agregó que en cuestión de horas se diseñó una metodología para subsidiar arriendos y servicios públicos de los damnificados, y que personalmente conversó con alcaldes y gobernadores para organizar la respuesta estatal.

En su mensaje, puntualizó que no es cierto que estuviera al margen de sus funciones, como lo señalaron algunos de sus contradictores. “Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, precisó.

Por su parte, su pareja, Ramírez, criticó el actuar de los que filtraron las postales. “A quienes grabaron y expusieron un momento de intimidad y disfrute familiar, deseo sinceramente que nunca tengan que atravesar una situación similar y, mucho menos, que sus hijos menores sean expuestos de esta manera”, expresó la esposa de Beltrán, que remarcó que tanto ella como su compañero sentimental “somos padres presentes”.

Temas Relacionados

Andrés ForeroJaime Andrés BeltránGobierno Abelardo de la EspriellaMinistro de ViviendaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

La actriz utilizó el día de la conmemoración de su natalicio para recordar la importancia de priorizar lo esencial tras la emergencia por el fuerte temblor que sacudió al país y confirmó que pasó la fecha acompañada del cariño de su círculo cercano

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

El jugador de Atlético Nacional aún no ha debutado como profesional y ya estará en el fútbol del exterior. Su nombre es en homenaje al ganador del Balón de Oro en 1998

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

La cantante barranquillera reunió un millón de dólares para la reconstrucción de sedes educativas tras el terremoto y reafirmó su compromiso con la región a través de su fundación Pies Descalzos

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Colisión de lanchas en el embalse de Tominé dejó a una mujer desaparecida: restringen acceso y mantienen operativo de búsqueda en Guatavita

La principal hipótesis señala que la ocupante habría quedado atrapada debido al efecto de succión y a una cámara de gas. El operativo de rastreo se reanudará a primeras horas del martes 18 de agosto, debido a las bajas temperaturas de la zona

Colisión de lanchas en el embalse de Tominé dejó a una mujer desaparecida: restringen acceso y mantienen operativo de búsqueda en Guatavita

Abelardo de la Espriella dio a conocer la millonada que costará la reconstrucción de las ciudades impactadas por el terremoto del 10 de agosto

El mandatario detalló la envergadura del desastre al informar que fueron destruidas 26.945 viviendas y se reportaron daños en 285 centros de salud, así como en 2.838 establecimientos educativos

Abelardo de la Espriella dio a conocer la millonada que costará la reconstrucción de las ciudades impactadas por el terremoto del 10 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Shakira prometió abrir 10 colegios en Chocó y llamó a saldar la deuda histórica con el departamento: “No podemos permitir que vuelva a quedar en el olvido”

Shakira anunció que aportará un millón de dólares para reconstruir escuelas en Chocó y pidió ayuda internacional

Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Deportes

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Edwin Cardona prometió que nunca iba a jugar para Millonarios, ni para Independiente Medellín y explicó por qué lo hizo para América

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el duelo de octavos de final por Copa Libertadores 2026

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez