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Por qué las autoridades del mar Báltico recomiendan evitar el agua en sectores de Alemania y Polonia

Las recomendaciones se emitieron tras detectar cianobacterias visibles con apoyo de satélites y controles locales, en un fenómeno que varía por el viento y las corrientes

Vista aérea de la costa del mar Báltico con agua azul y manchas verdes, arena, playas delimitadas por cintas rojas, carteles, espigones de madera y un dron.
En Alemania y en Polonia, los organismos costeros emitieron avisos y restricciones tras detectar mantos visibles de algas azules con apoyo satelital (Imagen ilustrativa Infobae)
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Las autoridades de la costa del mar Báltico desaconsejaron el baño en varias playas de Alemania y cerraron al menos cuatro sectores en Polonia tras detectar una proliferación de cianobacterias visible en el agua. El aviso se difundió este 15 de agosto, después de que imágenes satelitales y controles locales confirmaran la presencia de mantos de algas azules en distintos puntos del litoral, según informó Euronews.

El fenómeno afecta sectores de la costa alemana y polaca en plena temporada de playa. De acuerdo con el medio europeo, las autoridades recomendaron evitar el ingreso al agua en las zonas con acumulaciones visibles, ya que algunas especies presentes en el Báltico pueden producir toxinas y generar efectos adversos para la salud.

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Advertencias en la costa alemana

Infografía con ilustraciones de una playa con algas, mapa de Alemania, playa cerrada en Polonia, riesgos para la salud y recomendaciones, logo Infobae.
La proliferación de cianobacterias tóxicas en el mar Báltico provoca advertencias de salud y el cierre de playas en Alemania y Polonia, según Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras detecciones se registraron frente a la costa del noreste de Alemania, en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, entre Rostock y la isla de Hiddensee. Las imágenes satelitales mostraron amplias concentraciones en superficie, mientras que en tierra se reportó presencia de cianobacterias en playas alemanas como Warnemünde, Kühlungsborn y Heiligendamm.

En Warnemünde, las autoridades desaconsejaron de forma preventiva el baño en varios tramos de playa después de verificar un manto de algas azules. También se emitieron advertencias en la costa báltica del estado de Schleswig-Holstein, en áreas próximas a Grömitz y Kellenhusen.

Euronews indicó que no existe un cierre generalizado del mar Báltico. La situación cambia según el tramo costero y puede modificarse en pocas horas por el efecto del viento y de las corrientes, que desplazan o dispersan las manchas detectadas en superficie.

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El Ministerio de Sanidad de Mecklemburgo-Pomerania Occidental pidió evitar las zonas donde se observen acumulaciones visibles y atender la señalización local. Esa recomendación se mantiene como principal criterio preventivo mientras continúa la vigilancia sobre la evolución del fenómeno.

Qué son las cianobacterias y cuáles son los riesgos

Playa con arena clara, agua grisácea con manchas verdosas, dos banderas rojas en postes, una señal de advertencia triangular con nadador y texto, y una señal de prohibido nadar.
En la península de Hel y en la bahía de Gdansk, la respuesta incluyó restricciones amplias ante acumulaciones en superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas algas azules son en realidad cianobacterias, organismos que se encuentran de forma natural en el mar Báltico. Su presencia no implica por sí sola un riesgo inmediato, pero las temperaturas elevadas del agua y ciertas condiciones meteorológicas favorecen una expansión rápida y su acumulación en la superficie.

Cuando esa proliferación se vuelve intensa, el contacto con agua contaminada puede provocar irritaciones en la piel y en las mucosas, además de reacciones alérgicas. Si se ingieren grandes cantidades, pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, de acuerdo con la información publicada por Euronews.

El riesgo no es uniforme en todos los casos. No todas las especies de cianobacterias generan toxinas, pero en el Báltico existen variedades con esa capacidad. Por ese motivo, las autoridades optan por medidas preventivas ante la sola presencia de manchas visibles cerca de la orilla.

En situaciones de exposición más severa, la ingesta elevada de toxinas puede causar daños en el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Los organismos de salud señalaron que los niños y los perros forman parte de los grupos más vulnerables ante este tipo de episodios.

Cierres en Polonia y seguimiento local

Costa arenosa con rocas, mar gris verdoso con medusas transparentes y manchas oscuras, redes de pesca abandonadas en la orilla, cielo con nubes densas.
En el noreste de Alemania, el organismo sanitario recomendó atender la señalización y no ingresar en sectores con acumulaciones detectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la costa báltica de Polonia, la respuesta incluyó restricciones más amplias. Al menos cuatro playas fueron cerradas por una fuerte proliferación de algas azules, entre ellas sectores ubicados en la península de Hel y en la bahía de Gdansk.

La diferencia entre advertencias y cierres responde a la situación concreta de cada playa. Como las manchas pueden cambiar de ubicación en poco tiempo, las medidas se definen a escala local y se actualizan según el estado del agua en cada tramo costero.

Ese comportamiento variable obliga a turistas y residentes a revisar el estado de las playas antes de ingresar al mar. Las autoridades insisten en no bañarse en sectores con agua verdosa, turbidez marcada o concentraciones visibles en la superficie.

Las recomendaciones oficiales también incluyen evitar el contacto de niños y animales domésticos con las zonas afectadas. La posibilidad de ingestión accidental o de exposición directa explica ese llamado a reforzar la precaución en áreas donde se detectaron cianobacterias.

El seguimiento continuará en función de la evolución del tiempo, la temperatura del agua y el desplazamiento de los mantos sobre la costa. Por ahora, la indicación central en los sectores afectados del Báltico es mantenerse fuera del agua cuando existan señales visibles de proliferación de cianobacterias.

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