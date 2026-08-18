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Trabajadores de Lima Sur tendrán hasta dos horas de tolerancia este martes 18 por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal

Los empleadores públicos y privados deberán flexibilizar el horario de ingreso y no podrán sancionar ni considerar como faltas injustificadas los retrasos ocasionados por problemas de traslado

El Ministerio de Trabajo estableció hasta dos horas de tolerancia en el ingreso laboral para trabajadores que enfrenten dificultades de traslado por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en cuatro distritos de Lima Sur. Composición: Infobae
El Ministerio de Trabajo estableció hasta dos horas de tolerancia en el ingreso laboral para trabajadores que enfrenten dificultades de traslado por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en cuatro distritos de Lima Sur. Composición: Infobae
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso medidas temporales para los trabajadores que enfrenten dificultades de traslado debido a las lluvias relacionadas con la DANA Aníbal. La disposición alcanza a quienes se movilicen desde o hacia cuatro distritos de Lima Sur.

La medida responde a las condiciones registradas en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, zonas donde las precipitaciones generan complicaciones para el desplazamiento hacia los centros de labores.

De acuerdo con el comunicado del MTPE, la disposición corresponde al martes 18 de agosto y establece un margen específico para atender los retrasos derivados de las dificultades de transporte asociadas a este episodio meteorológico.

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El ministerio también señaló que las medidas buscan facilitar la gestión de los horarios laborales frente a una situación considerada de fuerza mayor, con disposiciones dirigidas tanto a empleadores públicos como privados.

MTPE fija hasta dos horas de tolerancia

El comunicado establece que los empleadores públicos y privados deberán conceder hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso de los trabajadores que se desplacen desde o hacia Lima Sur.

El margen de tolerancia está vinculado con las dificultades de traslado ocasionadas por los efectos de la DANA Aníbal.

El MTPE también dispone que los empleadores adopten medidas flexibles frente a las demoras que puedan presentarse durante el desplazamiento de los trabajadores hacia sus centros de labores o durante el retorno a sus domicilios.

Comunicado de MTPE
Comunicado de MTPE

Retrasos no podrán generar sanciones

Según el comunicado, las demoras producidas por esta situación no deberán considerarse como faltas o tardanzas injustificadas. La disposición también impide que estos retrasos generen sanciones disciplinarias para los trabajadores afectados.

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El MTPE pidió a los empleadores actuar con responsabilidad ante las dificultades que pueda provocar este escenario meteorológico sobre los desplazamientos y el cumplimiento de los horarios establecidos.

La medida contempla, de este modo, un tratamiento específico para los retrasos vinculados con las condiciones de traslado señaladas por el ministerio.

Avisos meteorológicos continúan hasta el 19 de agosto

La especialista del Senamhi indicó que el aviso de nivel rojo para la costa sur, correspondiente a Arequipa, Moquegua y Tacna, permanecerá vigente hasta el 19 de agosto. El aviso por lloviznas para Lima Metropolitana también se mantendrá durante ese periodo.

Julca precisó que la DANA es un sistema atmosférico que se desplaza de oeste a este sobre el océano Pacífico. Su interacción con las condiciones cálidas del mar favorece la presencia de humedad y precipitaciones en sectores de la costa.

La especialista también señaló que este episodio es temporal y distinto del fenómeno El Niño. El término “Aníbal” corresponde a una categorización empleada por el Senamhi para identificar este tipo de sistemas atmosféricos.

MTPE mantiene seguimiento de la situación

El comunicado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señala que la entidad continuará con el monitoreo de los efectos de la DANA Aníbal. El seguimiento permitirá evaluar la persistencia de las condiciones que afectan el desplazamiento de los trabajadores.

El MTPE indicó que, según la evolución de la situación, se establecerán de manera oportuna las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos de trabajadores y empleadores.

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