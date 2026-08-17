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La sobrina de Manu Ginóbili llegó a una final con la selección de Bahía Blanca y reveló su principal virtud: “Viene de familia”

Simona Ginóbili, categoría 2011, se estrenó en un torneo oficial de básquet con el combinado femenino de la ciudad

Simona Ginóbili disputó por primera vez una competencia representando a su ciudad y expresó sus sensaciones

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La alegría por el subcampeonato alcanzado por Bahía Blanca en el Provincial U15 femenino llegó con la irrupción de una figura que lleva un apellido ilustre en el básquet argentino. Simona Ginóbili, hija de Leandro y sobrina de Manu, debutó con la selección de la ciudad y vivió por primera vez la experiencia de representar a Bahía en un torneo oficial. La joven se convirtió en una de las protagonistas de la competencia disputada en Chivilcoy.

El equipo bahiense alcanzó la final del torneo después de varios encuentros disputados con intensidad y buen juego colectivo. El desenlace no fue el esperado: Mar del Plata se impuso por 49-42 y se quedó con el título. A pesar de la derrota, para la delegación de Bahía Blanca el balance fue positivo, en especial por el desempeño de sus jugadoras más jóvenes.

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Simona, nacida en enero de 2011, se mostró segura en la cancha y sorprendió a sus rivales con su eficacia en los lanzamientos de tres puntos. Su desempeño dejó buenas sensaciones y recibió el reconocimiento del cuerpo técnico y de sus compañeras. “Me encanta representar a la ciudad. Nunca lo había vivido, es la primera vez que lo vivo y me encanta. La paso muy bien, estoy muy feliz”, relató la escolta en diálogo con Florencia Cordero.

La selección de básquet de Bahía Blanca alcanzó el subcampeonato en el Provincial U15 femenino con Simona Ginóbili en la delegación (Bahiense del Norte/Facebook)
La selección de básquet de Bahía Blanca alcanzó el subcampeonato en el Provincial U15 femenino con Simona Ginóbili en la delegación (Bahiense del Norte/Facebook)

A lo largo del certamen, el seleccionado bahiense mostró solidez defensiva y, en todos los partidos, supo sostener la intensidad. En la final, sin embargo, el equipo encontró obstáculos que limitaron su habitual fluidez ofensiva. Mar del Plata aprovechó mejor sus oportunidades y terminó llevándose la victoria.

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Entre las jugadoras destacadas del plantel se contaron Gherzi, quien sumó 11 puntos y 7 rebotes, Di Yorio, con 10 puntos, 6 rebotes y una asistencia, y Pisani, que cerró su participación con un doble-doble: 10 puntos, 10 rebotes y tres recuperos. Simona Ginóbili, por su parte, se ganó un lugar en las rotaciones principales y fue clave en varios pasajes del torneo gracias a su confianza para tomar tiros de larga distancia.

La actuación de la escolta bahiense resultó especialmente llamativa por su madurez y capacidad para sobreponerse a la presión de debutar en un campeonato provincial. La historia de Simona Ginóbili en el básquetbol está inevitablemente ligada a una familia con fuerte tradición en el deporte. Su padre, Leandro Ginóbili, tuvo una extensa carrera como escolta en la Liga Nacional y Segunda División de Argentina, y fue reconocido por su eficacia en el tiro de tres puntos: durante la temporada 1996-97 lideró la estadística de triples convertidos.

La joven jugadora sumó experiencia en un certamen que culminó con derrota 49-42 frente a Mar del Plata en la final

Consultada sobre si su facilidad para los lanzamientos de larga distancia tenía relación con el legado de los Ginóbili, la joven respondió entre risas: “Sí, viene de familia, pero por parte de padre, de parte del tío no”. De este modo, Simona reivindicó la influencia de Leandro, quien también dejó huella en el club Bahiense del Norte, igual que su abuelo Yuyo y sus tíos, entre ellos el legendario Manu.

La familia Ginóbili mantiene un lazo especial con el club, que ha sido testigo de la formación de varias generaciones. Simona ya había dado muestras de su talento en 2023 cuando integró el equipo masculino U12 de Bahiense del Norte y fue parte del primer triunfo de la institución en la Liga Federal Formativa.

La joven también se refirió al trabajo realizado por el cuerpo técnico y al compromiso de sus compañeras. “Para mí tenemos un técnico muy bueno, nos entrena muy bien, y las chicas siempre dan todo para poder ganar”, expresó, evidenciando el ambiente de camaradería que se vive en el plantel.

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