Las redes de pesca siguen como la principal causa de muerte de delfines en Cornualles

El estudio y el Cornwall Wildlife Trust reclamaron medidas para reducir la captura incidental, como cambios en las artes de pesca, pingers y cierres de pesquerías en momentos clave (Rob Wells)

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En la costa de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, las redes de pesca siguen siendo la principal causa de muerte de los delfines comunes de hocico corto que varan en la zona, a partir de una investigación realizada con datos reunidos entre 2018 y 2024.

De acuerdo con la publicación de la revista Diseases of Aquatic Organisms, durante ese período se registraron más de 860 delfines comunes de hocico corto varados, muertos o vivos, alrededor de la costa.

Voluntarios recuperaron 175 ejemplares y esos animales fueron sometidos a necropsias para determinar la causa de muerte. Los resultados mostraron que la causa más habitual fue la captura accidental en artes de pesca, responsable del 39% de las muertes analizadas.

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El estudio también identificó como causas relevantes las enfermedades infecciosas, con el 25%; el varamiento en vida de animales sanos, con el 10%; traumatismos no vinculados al enganche, con el 8%; y la inanición, con el 7% por falta prolongada de alimento.

Un foco de mortalidad

La investigación sobre varamientos en Cornualles registró más de 860 delfines comunes de hocico corto entre 2018 y 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue realizada por una asociación integrada por el Equipo de Patología Marina de Cornualles, el Fideicomiso de Vida Silvestre de Cornualles y la Universidad de Exeter, bajo el Programa de Investigación de Varamientos de Cetáceos.

Cornualles sería un punto de alta incidencia de enganche accidental de esta especie en el Reino Unido, una situación que podría explicarse por la elevada presencia de delfines comunes en las aguas que rodean el territorio y por la cantidad de embarcaciones pesqueras.

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Más de 100 varamientos al año convierten al delfín común de hocico corto en el cetáceo que aparece con mayor frecuencia en la costa de Cornualles, este volumen de casos llevó a los investigadores a considerar al lugar como “el punto caliente” de los accidentes.

“Es probable que las marcas que encontramos en la mayoría de los delfines que murieron por captura incidental provengan de embarcaciones más pequeñas que pescan con redes de branquias o posiblemente con redes de deriva”, afirmó James Barnett, coautor del trabajo, integrante del Cornwall Marine Pathology Team y de la Universidad de Exeter.

Qué revelaron los exámenes realizados

Las redes de pesca siguen siendo la principal causa de muerte de los delfines comunes de hocico corto que varan en la costa de Cornualles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador indicó que las muertes por enganche en artes de pesca bajaron en los últimos 30 años, aunque advirtió que los casos detectados en este análisis siguen como motivo de preocupación por su impacto sobre la conservación de la especie y el bienestar animal.

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“Para evaluar plenamente la magnitud de la captura incidental, necesitamos mejorar la vigilancia de la pesca mediante un programa de observadores que abarque toda la flota pesquera, desde los buques pesqueros más pequeños hasta las pesquerías a escala industrial”, sostuvo Barnett.

Entre las medidas que ya mostraron capacidad para reducir estos incidentes figuran cambios en las artes y en las prácticas del sector pesquero, el uso de pingers y otros dispositivos pasivos de disuasión acústica, la reducción del tiempo que las redes permanecen en el agua y el cierre de pesquerías en lugares y momentos clave para protegerlos.

En los casos asociados con enfermedades infecciosas, los parásitos fueron una causa frecuente, mientras que la inanición afectó principalmente a ejemplares juveniles que se habían independizado recientemente.

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Reclamos por medidas de mayor alcance

El estudio sobre delfines en Cornualles también identificó enfermedades infecciosas, varamiento en vida, traumatismos e inanición como causas de muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta investigación de vital importancia pone de relieve los increíbles esfuerzos de Barnett y el equipo de CMPT, y la apasionada determinación de los cientos de voluntarios de nuestra Red de Varamientos Marinos que salen en cualquier condición climática para documentar a estos animales y garantizar que sus muertes no pasen desapercibidas ni caigan en el olvido”, destacó Rebecca Allen, del Cornwall Wildlife Trust.

En ese marco, reclamó acciones urgentes de alto nivel para mejorar la gestión de la pesquería de redes fijas y para facilitar a la actividad pesquera local el acceso a tecnología adecuada de mitigación.

“Reducir la captura incidental beneficia tanto a los pescadores como a la fauna marina; al disminuir la interacción con los aparejos de pesca, se evitan muertes innecesarias de la fauna marina y se ayuda a proteger las redes y las capturas de los pescadores”, afirmó la representante del Cornwall Wildlife Trust.

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