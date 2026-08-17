Juventus contrató a otro arquero tras la caída del pase del Dibu Martínez: la incómoda situación del argentino en el Aston Villa

Dibu, en la previa de la final del Mundial que España le ganó a la Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La Juventus cerró este lunes el fichaje de Guglielmo Vicario, el arquero italiano del Tottenham Hotspur, y con ese movimiento enterró de forma definitiva cualquier posibilidad de incorporar a Emiliano Martínez en este mercado de pases. El portero de la selección argentina, de 33 años, quedó atrapado en un escenario cada vez más incómodo en el Aston Villa: el club de Birmingham avanza en la contratación del japonés Zion Suzuki, lo que abre interrogantes sobre su lugar en el equipo de cara a la temporada que se avecina.

La operación que durante semanas mantuvo en vilo al mundo del fútbol terminó por derrumbarse el fin de semana, cuando la Vecchia Signora presentó una oferta de 6 millones de euros (aproximadamente 7 millones de dólares) por el arquero argentino y el Aston Villa la rechazó de plano. El club inglés exigía al menos 15 millones de euros (cerca de 17,5 millones de dólares), una brecha que ninguna de las partes estuvo dispuesta a salvar. Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases y referencia global en la materia, fue quien confirmó el fracaso de la negociación a través de su cuenta de X: “Juventus, Aston Villa y el entorno de Emiliano Martínez todos llaman al acuerdo 100% cancelado esta noche”.

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A la distancia económica se sumó otro factor que pesó en la decisión de la Juventus: las dudas sobre el estado físico de Martínez. El arquero marplatense sufrió la fractura de un dedo antes de la final de la última Europa League y, pese a no operarse, disputó de todas formas la Copa del Mundo con Argentina, en la que el equipo llegó hasta la final ante España. Esa decisión de competir sin intervención quirúrgica generó incertidumbre en el club turinés, que terminó por priorizar una alternativa sin ese riesgo médico.

Descartado Martínez, la Juventus giró su atención hacia Guglielmo Vicario, de 29 años, quien había perdido la titularidad en el Tottenham Hotspur a manos del checo Antonín Kinsky tras la llegada de Roberto De Zerbi al banco. Según informó The Guardian, el acuerdo entre ambos clubes contempla una cesión inicial con opción de compra por 8,6 millones de libras (cerca de 11,6 millones de dólares). Vicario, que llegó a Londres en 2023 por 23 millones de dólares y acumuló casi 120 partidos con la camiseta de los Spurs, se convierte así en el último de una serie de salidas del club londinense en este mercado, que ya incluye a Cristian Romero, Yves Bissouma y Djed Spence, entre otros.

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Suzuki, el arquero de Japón que se destacó en la Copa del Mundo (REUTERS/Hannah Mckay)

Para la Juventus, dirigida por Luciano Spalletti, la búsqueda de un arquero de nivel se había extendido durante varias semanas. El club ya había intentado sin éxito incorporar a Ederson antes de orientar sus esfuerzos hacia Martínez. Con la llegada de Vicario, la portería de la Vecchia Signora queda resuelta.

Mientras tanto, el futuro del arquero argentino en Villa Park se presenta lleno de interrogantes. El Aston Villa avanza en paralelo con todos los pasos formales para concretar el fichaje de Zion Suzuki, el portero japonés del Parma, por alrededor de 40 millones de dólares. La operación tomó impulso luego de que el Paris Saint-Germain (PSG) frustrara su propio acuerdo verbal con el club italiano por diferencias en comisiones y exigencias del entorno del jugador. Ante ese vacío, el Aston Villa avanzó con rapidez para quedarse con Suzuki, y ya reservó una revisión médica para el guardameta nipón.

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La llegada del japonés al equipo de Unai Emery plantea una competencia directa por el arco que Martínez ocupó como indiscutido durante años. Marca señaló que el técnico español podría encontrarse ante el dilema de definir quién parte como titular, más allá de que supo describir a Dibu como “el mejor arquero del mundo”. El propio Emery, en rueda de prensa, confirmó que Martínez se reintegrará a los entrenamientos este miércoles junto a Ollie Watkins y Ezri Konsa, futbolistas que también tuvieron participación en el Mundial: “Terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, explicó el orientador.

Guglielmo Vicario, de rendimiento irregular en la última temporada con los Spurs, pasó a la Juventus (Reuters/Paul Childs)

El agente del arquero, Gustavo Goni, había declarado días atrás que su representado “solo se irá con el visto bueno del Aston Villa y con un acuerdo que satisfaga a todas las partes”. Esa condición no se cumplió con la Juventus, y el Chelsea también había descartado previamente una propuesta para incorporarlo, lo que redujo las opciones de Martínez en el mercado inglés. A menos de dos semanas para el cierre del libro de pases en Europa, el campeón del mundo con Argentina enfrenta la perspectiva de quedarse en un club que, de concretar el fichaje de Suzuki, le añadirá fuerte competencia.

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