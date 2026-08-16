El calor extremo agrava la crisis de los peces en los ríos de Alemania

La sequía prolongada, el descenso de los niveles y la baja oxigenación empujan a clubes de pesca y autoridades locales a intervenir en tramos del Danubio y otras cuencas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calor extremo pone en riesgo a los peces en los ríos de Alemania y obliga a desplegar rescates en varios cursos de agua, donde la sequía, la caída del caudal y la falta de oxígeno empujan a numerosas especies a una situación límite. Según informó Euronews, el problema afecta a antiguos brazos del Danubio en la zona de Straubing, en Baviera, y también a canales y afluentes de Friburgo, Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado.

La combinación de temperaturas elevadas y niveles de agua cada vez más bajos altera hábitats claves para la reproducción y la supervivencia de peces, anfibios y otras formas de vida acuática. De acuerdo con el portal de noticias, en varios tramos ya se registran rescates de animales, mortandad en zonas secas y medidas de emergencia para sostener ecosistemas degradados.

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El Danubio, bajo presión por el calor

Operaciones de rescate de peces se despliegan en ríos de Alemania, donde el calor extremo, la sequía y la baja oxigenación del agua, con valores del 30% al 32% en el Danubio, causan una crisis ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuadro más delicado se concentra en los brazos muertos del Danubio, sectores separados del cauce principal que funcionan como refugio y zona de desove. En primavera, muchos peces llegaron allí para reproducirse y ahora quedaron aislados por el descenso del agua.

El presidente del club de pesca de Straubing, Stefan Plendl, describió ese escenario en declaraciones recogidas por Euronews. “Ahora mismo tenemos unos 34℃ en el exterior y, debido a la radiación solar, el agua se calienta hasta temperaturas que dañan gravemente las poblaciones de peces”, explicó.

Señaló que la baja oxigenación agrava el problema. “A partir de un contenido de oxígeno del 30% la situación se vuelve mortal para los peces depredadores y los peces blancos”, afirmó. Según detalló el medio, en algunos antiguos brazos del río la saturación de oxígeno se ubica entre 30% y 32%.

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El dirigente local advirtió además que la reproducción de este año quedó atrapada en sectores frágiles. “Es una catástrofe ecológica si el calor sigue así y el nivel del agua continúa bajando”, sostuvo. También indicó que harían falta varios días o incluso semanas de lluvias para recuperar parte del agua perdida.

Rescates de emergencia en zonas críticas

En sectores separados del cauce principal cerca de Straubing, ejemplares que llegaron en primavera para desovar quedaron atrapados por la bajante, mientras el agua se calienta y pierde oxígeno - REUTERS/Bernadett Szabo

En la zona de Pillmoos/Zeller Wörth, cerca de Straubing, pescadores y la oficina de gestión del agua desplegaron un operativo para sostener uno de los últimos cuerpos de agua de desove de la llanura de inundación del Danubio. Según consignó Euronews, peces de un radio de hasta 30 kilómetros llegan a ese lugar por la falta de otras áreas aptas.

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La respuesta consiste en bombear agua desde el río con tres grandes mangueras hacia un brazo muerto donde se concentran toneladas de peces. La maniobra busca evitar una mortandad masiva, aunque depende de recursos constantes y no puede aplicarse en todos los sectores afectados.

Plendl precisó que la sequía ya lleva “dos o tres meses” y que estas tareas exigen entre 80 y 100 litros de diésel por día. Para una asociación local, dijo, ese gasto representa una carga económica pesada.

En Vogelau, también cerca de Straubing, el club de pesca ya no logra restablecer el agua por bombeo y debe capturar ejemplares para trasladarlos a otros ambientes. Allí, según Plendl, la sequía avanzó tanto que la infraestructura ya no permite recuperar el brazo seco por esa vía.

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La situación se repite en Friburgo, donde integrantes de un club de pesca deportiva rescatan animales de un canal casi sin agua. En algunos tramos quedan apenas cinco o seis centímetros de agua, mientras que en las zonas secas ya murieron miles de ejemplares.

El impacto alcanza a otras especies y regiones

Barcos navegan por el río Rin con niveles bajos de agua cerca de Bendorf, Alemania (REUTERS/Stephane Nitschke)

La presión no golpea solo a los peces. Plendl remarcó que en esos ambientes viven también cangrejos, mejillones y miles de renacuajos. En la zona de Vogelau, en la isla Gstütt de Straubing, pescadores recogieron a mano cientos de tritones crestados, una especie poco frecuente que en Alemania figura como vulnerable y que en Baviera aparece catalogada como gravemente amenazada.

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Ese dato amplía la dimensión del problema, porque los brazos muertos cumplen una función ecológica más amplia. Son hábitats para anfibios, aves y organismos acuáticos que dependen de aguas quietas o de corriente lenta. Cuando esos espacios se secan o pierden oxígeno, el daño alcanza a toda la red biológica del río.

Plendl cuestionó además que la modernización del Danubio no contempló de forma suficiente la preservación de esos ambientes laterales. A su juicio, el deterioro actual se suma a una pérdida de hábitat que ya reducía las opciones de refugio y reproducción para numerosas especies.

Integrantes de un club de pesca deportiva retiraron animales de un curso con apenas cinco o seis centímetros de agua en algunos tramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alarma llegó también a otros estados federados. En Renania del Norte-Westfalia, el Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre las consecuencias del calor y de los bajos niveles de agua para los peces y otras formas de vida acuática. Entre las especies más expuestas aparecen la trucha común y el tímalo.

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En Renania-Palatinado, numerosos arroyos pequeños y afluentes muestran un cuadro similar. Algunos cauces se secan por completo y otros quedan reducidos a charcas aisladas, con poco oxígeno. Entre las cuencas afectadas figuran las del Rin, el Mosela, el Lahn y el Nahe, según la información publicada por Euronews.