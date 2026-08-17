La advertencia del DT de Recoleta a Boca antes de la revancha por la Sudamericana en Asunción

Jorge González, DT de Recoleta, palpita la revancha ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Jorge González, el entrenador paraguayo de 51 años que dirige a Recoleta FC, aseguró que la serie ante Boca Juniors todavía está abierta y que su equipo lleva días practicando penales con la vista puesta en una posible definición desde los doce pasos. El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputará este martes desde las 19 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, con el Xeneize en ventaja por el 3-1 obtenido en la ida.

“Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción”, declaró González en diálogo con TyC Sports. El técnico necesita que su equipo gane por dos goles para forzar los penales, y por tres para clasificar sin llegar a esa instancia. Lejos de esquivar ese escenario, lo incorporó a la preparación: “Los chicos ya vienen practicando desde el día siguiente al partido”, confirmó al mismo medio.

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El plan de Recoleta tiene un punto de partida claro. “Esperamos estar a la altura del compromiso y poder tener un buen juego para poder pasar de fase. No será fácil, hay que ganar por dos goles y después intentar la hazaña de conseguir más y, si no, irnos a penales”, precisó González. El técnico también apuntó que el plantel tiene la madurez para sostener la presión: “En el plano internacional ya arrancamos con goles en contra y tenemos la madurez necesaria, sabemos que once contra once ganábamos 1-0 y creamos ocasiones que no pudimos aprovechar”.

Esa lectura del partido de ida tiene sustento en los hechos. Recoleta abrió el marcador con un gol de Pedro Ríos a los cinco minutos, pero las expulsiones de Wilfredo Báez —por un codazo a Leonel Flores en el cierre del primer tiempo— y de Dairon Mosquera en el segundo tiempo dejaron al equipo paraguayo con nueve jugadores. Con superioridad numérica, Boca Juniors lo dio vuelta con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y el propio Flores.

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Boca Juniors se quedó con el triunfo 3-1 ante Recoleta por la ida de los octavos de final de la Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)

La baja de Leandro Paredes, confirmada por el propio capitán a través de sus redes sociales tras sufrir una inflamación en el isquiotibial durante el empate 1-1 ante Platense por el Torneo Clausura, fue otro elemento que González analizó con atención. “Para mí es una ventaja que Paredes no pueda jugar. Es uno de los mejores de Boca, si no el líder del equipo. Cualquiera que pueda suplirlo puede jugar igual, pero nunca va a ser el líder, el técnico dentro de la cancha que organiza el equipo”, afirmó el DT en diálogo con TyC Sports.

La baja del capitán se suma a las de Marco Pellegrino y Leandro Lozano, también descartados por lesión, más las ausencias previas de Adam Bareiro, Agustín Marchesín y Rodrigo Battaglia. Ante ese panorama, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, resolvió llevar a todo el plantel profesional a Asunción, con la primera convocatoria de Enner Valencia, flamante refuerzo, entre las novedades. El posible once del Xeneize incluiría a Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

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González también abordó la presencia de cerca de 20.000 hinchas visitantes en las tribunas del Defensores del Chaco. Lejos de verlo como un problema, lo reencuadró como un estímulo: “Para nosotros es importante jugar con estadio lleno porque es una motivación extra para los chicos, ya mostraron que están capacitados para superar cualquier tipo de presión”, dijo el técnico. También recordó que Recoleta ya jugó con mayoría visitante en Brasil, ante San Lorenzo y ante Santos, sin que esa condición alterara el rendimiento del equipo.

La revancha se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, propiedad de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya que el estadio de Recoleta no cumple con las dimensiones exigidas por la CONMEBOL. Así, la serie de octavos se jugará íntegramente fuera de los estadios de ambos equipos.

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