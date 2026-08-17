Cómo la NASA monitorea la contaminación atmosférica global y qué alertan sus últimos datos

La NASA monitorea la calidad del aire con satélites, aviones y estaciones terrestres para rastrear contaminantes en la atmósfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La contaminación atmosférica es una amenaza grave para la salud humana y el medio ambiente, y la NASA monitorea la calidad del aire con instrumentos instalados en satélites, aviones y estaciones terrestres.

De acuerdo con la agencia espacial, esos datos permiten a científicos financiados por la NASA rastrear las fuentes, las concentraciones y el desplazamiento de los principales contaminantes a través de la atmósfera.

La información se entrega a gestores y responsables políticos como observaciones de la Tierra para respaldar decisiones sobre calidad del aire con impacto económico y en la salud.

En ese sentido, una red financiada por la NASA documentó en Adís Abeba, capital de Etiopía, niveles de partículas finas llamadas PM2.5 y carbono negro que trazan una de las series más detalladas a largo plazo sobre contaminación atmosférica en el país.

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Según la agencia espacial, el estudio analizó datos reunidos entre 2022 y 2025 por 10 estaciones de monitoreo desplegadas por el proyecto MAIA. La investigación también registró cómo la polución cambia a lo largo del día y del año, con picos vinculados al tráfico en hora punta y a celebraciones festivas con hogueras.

El estudio en Etiopía registró picos de contaminación atmosférica ligados al tráfico en hora punta y a festividades con hogueras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, publicado en ES&T: Air, se concentra en partículas de 2,5 micrómetros o menos. El documento cita el Informe sobre el Estado del Aire Global de 2025, que asocia la exposición a PM2.5 con cerca de 4,9 millones de muertes al año en todo el mundo.

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La concentración promedio de PM2.5 en la capital etíope durante tres años fue de 30 microgramos por metro cúbico, más de tres veces por encima del estándar anual basado en la salud de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los sensores terrestres de MAIA también detectaron niveles medios de carbono negro entre cuatro y nueve veces superiores a los medidos en las tres áreas metropolitanas de Estados Unidos que observa la misión.

Picos de contaminación por tráfico, combustibles y festividades

“Hasta donde sabemos, este es el primer estudio a largo plazo y en múltiples ubicaciones que realiza mediciones continuas de PM2.5 y carbono negro en Etiopía”, dijo Sina Hasheminassab, investigador principal adjunto de MAIA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. “Muchas ciudades de rápido crecimiento tienen un monitoreo a largo plazo limitado, por lo que estas mediciones proporcionan una base importante para comprender cómo cambia la contaminación en el espacio y el tiempo”.

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La publicación explica que la composición y las fuentes de PM2.5 varían de una ciudad a otra según la geografía, el tránsito, la actividad industrial y otros factores. En ese marco, las mediciones de superficie sostenidas en el tiempo siguen siendo escasas en muchas regiones del mundo.

La misión MAIA de la NASA combinará sensores terrestres y observaciones satelitales para mapear aerosoles PM2.5 y estudiar sus efectos en la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área metropolitana de Adís Abeba tiene casi 6 millones de habitantes y, de acuerdo con proyecciones de las Naciones Unidas citadas en el texto, superará los 10 millones en 2050. Esa expansión convierte a la capital etíope en un caso de interés para estudiar cómo evoluciona la calidad del aire en ciudades de rápido crecimiento.

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“Es una ciudad cosmopolita con muchas comunidades internacionales”, afirmó Araya Asfaw de la Universidad de Addis Abeba, coautor del artículo y principal colaborador etíope del proyecto. “Piensen en ello como la versión africana de Bruselas, donde tiene su sede la Unión Europea”.

Asfaw añadió que la contaminación no desaparece cuando baja la circulación vehicular. “Incluso de noche, cuando disminuye el tráfico, se observan altas emisiones procedentes de la quema de carbón vegetal y otros combustibles”.

La red de sensores detectó además aumentos de carbono negro durante dos festividades importantes de la ciudad que incluyen hogueras. Las mediciones permitieron diferenciar las partículas originadas en esas fogatas de las emitidas por la combustión de combustibles fósiles.

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La investigación llega cuando Etiopía comenzó a aplicar medidas para mejorar la calidad del aire. La agencia sostiene que esos registros pueden servir a gestores públicos y responsables políticos para fundamentar decisiones con efectos sanitarios y económicos.

Los datos de la NASA sobre contaminación atmosférica respaldan decisiones de gestores y responsables políticos con impacto en la salud y la economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA respalda la investigación de MAIA en una docena de áreas metropolitanas del mundo, incluidas Los Ángeles, Atlanta y Boston en Estados Unidos. La misión combina una red terrestre de sensores ya operativa con un observatorio espacial equipado con una cámara construida por el JPL.

Esa cámara será lanzada por la Agencia Espacial Italiana a bordo de un satélite de la ASI no antes de finales de 2027. Su diseño busca identificar distintos tipos de aerosoles PM2.5 a partir de la forma en que reflejan la luz, para mapear la concentración de partículas en cada ciudad estudiada.

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Montada sobre un cardán, la cámara captará datos desde múltiples ángulos con tecnologías desarrolladas por el JPL que resaltan las partículas sobre el fondo de la superficie. Esa información permitirá obtener más detalles sobre la forma y el tamaño de los aerosoles.

La misión MAIA es el primer proyecto de la NASA que incorpora investigadores de salud pública en su equipo. Esos especialistas usarán los mapas de concentración de PM2.5 junto con datos sanitarios para estudiar posibles relaciones entre distintos tipos de partículas y los resultados en salud.

“Este artículo demuestra lo valiosos que son los datos de los sensores atmosféricos por sí solos, pero la combinación de la red de sensores y las observaciones satelitales supondrá un cambio radical”, dijo Kyan Shlipak, autor principal del artículo, que participó en la investigación durante una pasantía en el JPL.

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