Expulsión, tackle del árbitro y gresca: el escandaloso final del partido entre Independiente y Lanús

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Ramiro Carrera fue expulsado al término del partido y protagonizó un violento encontronazo con Kevin Lomónaco en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, donde Independiente venció al Granate por 3 a 1 y cortó su mala racha en la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Además, también se vio involucrado en una especie de toma de judo con el juez del cotejo.

El episodio ocurrió en los instantes finales del encuentro, luego de una pelota aérea en la que el conjunto local intentaba descontar. Carlos Izquierdoz saltó a disputar el balón, chocó con un compañero y perdió sangre. Al mismo tiempo, Kevin Lomónaco, defensor del Rojo con pasado en el Granate, cayó al suelo y quedó tendido unos instantes. Ramiro Carrera, quien había forcejeado con el visitante, se disponía a retirarse tranquilo, pero algo lo alteró y fue directamente a increpar a Lomónaco.

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El árbitro Sebastián Martínez Beligoy intervino para frenarlo con un tackle que terminó con ambos en el suelo. Acto seguido, el juez central le mostró la tarjeta roja al atacante del Granate, quien igualmente logró acercarse al defensor rival y le dijo algo al oído mientras lo señalaba con el dedo. Sus compañeros debieron calmarlo antes de que se retirara al vestuario.

Por la suspensión automática que conlleva la expulsión, Carrera no podrá estar presente en el próximo compromiso de Lanús, ante Argentinos Juniors en La Paternal.

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La secuencia de la expulsión y el tackle al árbitro

El escándalo del final no opacó una actuación del Rojo que tuvo al delantero Lautaro Millán como figura. El atacante abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo, tras una jugada que comenzó con un remate en el travesaño de Mateo Pérez Cursi, una atajada del arquero local Nahuel Losada y un centro atrás de Facundo Zabala que Millán aprovechó con un remate potente.

Al inicio del complemento, el mismo Millán interceptó un pase del arquero a Felipe Peña Biafore dentro del área y decretó el 2-0. Lanús descontó rápido a través de Allan Wlk, que sacó un remate tras un centro atrás del propio Carrera para poner el 2-1 a los cinco minutos de la segunda mitad. Sobre el cierre, el chileno Maximiliano Gutiérrez selló el resultado con una definición mano a mano ante Losada para el 3 a 1 definitivo.

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El primer tiempo había sido dominado por el local. Con Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Agustín Cardozo como figuras ofensivas, el Granate llegó con peligro al arco de Rodrigo Rey. A los 23 minutos, Rey tapó un remate de Carrera en la puerta del área chica, el balón pegó en el travesaño y la defensa visitante despejó el rebote. Minutos después, Aquino reventó el palo superior con una volea desde la medialuna.

La victoria llega en un momento de transición para el club de Avellaneda. Tras la eliminación por 0 a 4 ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina, el club prescindió de Gustavo Quinteros, quien acumuló en sus 328 días de gestión 14 victorias, 8 empates y 10 derrotas. El técnico había llegado con un empate en el clásico ante Racing y se fue con un balance positivo ante los grandes —triunfo ante San Lorenzo, igualdad ante Boca en la Bombonera y victoria en el último clásico ante la Academia—, pero la falta de resultados en instancias decisivas precipitó su salida.

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El banco visitante ante Lanús estuvo a cargo de la dupla interina de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, ya que el club anunció la contratación de Jadson Viera como nuevo entrenador, aunque aún no debutó.