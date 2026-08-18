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Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

La actriz utilizó el día de la conmemoración de su natalicio para recordar la importancia de priorizar lo esencial tras la emergencia por el fuerte temblor que sacudió al país y confirmó que pasó la fecha acompañada del cariño de su círculo cercano

Viña Machado en una foto de su Book actoral
Viña Machado cumplió años el 17 de agosto, una semana después del terremoto en Colombia - crédito @vinamachado/Instagram
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Viña Machado es una de las actrices más reconocidas del territorio nacional, por lo que su cumpleaños se ha convertido en una fecha que no solo conmemoran sus seres queridos, sino sus seguidores de las plataformas digitales, que no dudan en felicitarla con emoción cada 17 de agosto.

Lamentablemente su fecha especial en el 2026 estuvo marcada por la tragedia que sacudió al país el 10 de agosto, por el terremoto de 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar en Chocó y que dejó centenares de muertos y miles de damnificados.

Ante la gravedad de la tragedia, la famosa no dudó en publicar un mensaje de gratitud por su vida y duelo por lo ocurrido. Del mismo modo, contó a través de su cuenta de Instagram que recibió el nuevo año de vida con la intención de celebrar estar viva, en medio del dolor por la situación que atraviesa Colombia tras el fuerte temblor que sacudió al país una semana atrás.

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La fotografía sorprendió a sus seguidores, pues la famosa no tiene ningún tabú con la edad - crédito Viña Machado / Instagram
La fotografía sorprendió a sus seguidores, pues la famosa no tiene ningún tabú con la edad - crédito Viña Machado / Instagram

Viña Machado aprovechó la publicación para agradecer que sigue con vida y está acompañada por los suyos, mientras que expresó su preocupación por los damnificados en Colombia. La actriz vinculó esa fecha con una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de agradecer por el tiempo presente.

Además, describió todo lo que ocurrió en el país como algo confuso ante la cantidad de muertes y personas que lo perdieron todo: “Qué tiempos tan extraños y dolorosos estamos viviendo quienes vivimos con el corazón en la mano”.

También dejó claro que no quiso dejar de celebrar pese al clima de preocupación en el país, teniendo en cuenta que esta es una fecha muy especial para ella.

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“Hoy lo que más quiero celebrar y agradecer es estar viva, tener a los míos a mi lado y saber que nos tenemos. Sí, hoy cumplo años. Y no quiero dejar de celebrar la vida, esta vida que, ya sabemos, es apenas un ratico”, escribió la actriz en su publicación.

La famosa recordó todo lo que la hace feliz y no solo pidió deseos, sino que hizo promesas - crédito Viña Machado / Instagram
La famosa recordó todo lo que la hace feliz y no solo pidió deseos, sino que hizo promesas - crédito Viña Machado / Instagram

Viña Machado celebró su cumpleaños con un recuerdo del pasado

Por medio de sus redes sociales oficiales, Viña no solo compartió el emotivo texto, sino una imagen en blanco y negro en la que aparece sentada junto a una versión suya de niña.

La actriz reveló que la tragedia le reafirmó cuáles son sus deseos de cumpleaños: “Así que viviré este ratico deseando que sea un ratico muy largo. Que Dios me permita llegar a viejita, rodeada de los míos, con salud, amor y muchas historias por contar. Ese sería mi deseo. Y, quizás, el gran lujo de mi vida”.

Viña Machado reveló cuál fue su peor beso en televisión
Sus seguidores se desataron en elogios para ella y hasta le dijeron que esperan verla en más producciones - crédito @vinamachado / Instagram

La publicación recibió mensajes de afecto de colegas del medio artístico y de la televisión como Salomón Bustamante, Yuri Vargas, Emmanuel Esparza, Carolina Sabino, Diego Camargo, Carolina Cruz, Laura Tobón, Juliana Galvis, Carolina Cuervo y Marcela Mar.

Sin embargo, sus seguidores no dejaron pasar la fecha y le dejaron mensajes como: “Feliz cumpleaños, Viña. Siempre serás nuestra glamurosa reina latina. Te vuelves más bella con la edad, como el buen vino”, “Eres una mujer que transmite mucha luz... Que sean muchos años para sumarle a este ratico que nos corresponde vivir... Feliz cumpleaños” y “Celebra todo lo que tengas que celebrar, nos dimos cuenta que la vida es un ratico”.

La actriz demostró en el post que más que una fiesta, su deseo de cumpleaños está relacionado con disfrutar del tiempo compartido con los suyos, una aspiración que resume el valor que le da a la vida y a su entorno cercano tras una tragedia como la ocurrida el 10 de agosto que conmovió a todos los habitantes del territorio nacional, que ahora valoran los pequeños momentos, pues la tierra recordó la fragilidad de la vida.

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