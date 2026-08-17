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El secreto para mejorar la salud en las ciudades podría estar en los árboles más viejos

Durante once años, un análisis observacional estudió cómo cambiaba la cantidad de árboles en distintos barrios de Chicago y comparó esos datos con más de 220.000 muertes. El ensayo tuvo en cuenta factores como las olas de calor, la contaminación, el nivel de ingresos y la segregación residencial

Calle con casas de ladrillo, aceras, coches aparcados y personas caminando con perros bajo grandes árboles con hojas verdes, amarillas y rojas.
Un análisis observacional de once años cruzó imágenes satelitales de cobertura arbórea con más de 220.000 defunciones en barrios de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio realizado en Chicago, Estados Unidos, vinculó la pérdida sostenida de árboles maduros con un aumento de la mortalidad en distintos barrios de la ciudad, en especial en aquellos más expuestos al calor. La investigación siguió durante once años la evolución de la cobertura arbórea y la comparó con más de 220.000 registros de defunciones.

Según informó Live Science, el trabajo fue publicado en la revista científica GeoHealth detectó que el dato más relevante no era la cantidad total de árboles en un barrio, sino la dirección del cambio a lo largo del tiempo: cuando la copa arbórea se reducía año tras año, las tasas de muerte tendían a subir; cuando aumentaba, la mortalidad bajaba.

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Qué analizó el estudio y qué resultados encontró

Infografía sobre árboles maduros y salud urbana. Muestra una ciudad con árboles y edificios, termómetros, números, gráficos de barras e iconos de órganos y mapas.
Una infografía detalla un estudio de Chicago que analiza la relación entre el arbolado urbano y la mortalidad, basado en más de 220.000 registros en 11 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación reunió mediciones satelitales anuales de la cobertura de copa en cada sector censal de Chicago entre 2011 y 2021. Esa información fue cruzada con más de 220.000 registros de mortalidad aportados por organismos de salud estatales y municipales.

De acuerdo con Live Science, los autores aplicaron modelos estadísticos que también tomaron en cuenta la temperatura del verano, la contaminación del aire, los ingresos y la segregación residencial. Con ese ajuste, buscaron aislar mejor la relación entre los cambios en el arbolado urbano y la salud de la población.

Los resultados mostraron que cada aumento interanual de un punto porcentual en la cobertura arbórea se asoció con una baja cercana al 10% en la mortalidad. Las caídas más marcadas aparecieron en defunciones vinculadas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y trastornos de salud mental.

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El estudio ordenó además los barrios según su nivel de cobertura de copa. A partir de esa división, detectó que las zonas con pérdidas persistentes de árboles tendían a presentar peores indicadores, mientras que los sectores con expansión de la cobertura registraban descensos en las tasas de muerte.

El calor urbano profundiza el impacto en las zonas más vulnerables

Un amplio césped verde con muchas personas haciendo pícnic, jugando y caminando. Al fondo, una hilera de árboles frondosos y edificios de apartamentos bajo un cielo azul.
En sectores censales de Chicago, cada suba anual de un punto porcentual en la cobertura de árboles se asoció con una caída cercana al 10% en la mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo no probó una relación causal directa entre la pérdida de árboles y el aumento de las muertes. Aun así, los resultados se suman a otras investigaciones sobre el efecto del calor extremo en las ciudades y sobre la función del arbolado como moderador de la temperatura urbana.

Los árboles aportan sombra sobre calles y edificios, y también ayudan a enfriar el entorno por la liberación de vapor de agua. Esa combinación reduce el calor en superficie y en el aire, un factor que puede incidir en la salud de la población durante los meses más cálidos.

Para Vivek Shandas, profesor de estudios urbanos y planificación de la Universidad Estatal de Portland, uno de los aportes centrales del estudio es el seguimiento anual de los cambios en la cobertura. En declaraciones recogidas por Live Science, el especialista señaló que esa metodología coincide con patrones ya observados en otras ciudades de Estados Unidos.

Shandas recordó que un análisis previo sobre 33 ciudades del país mostró que cerca de tres cuartas partes perdían vegetación y que los barrios más calurosos solían perder más cobertura o sumar menos que los sectores más frescos. Ese patrón volvió a aparecer en Chicago, donde los efectos fueron más notorios en las áreas con veranos más calientes.

La conservación de árboles maduros entra en el centro del debate urbano

Mujer corriendo en calle urbana. Edificios de ladrillo, árboles y luz solar intensa. Sombras largas en el asfalto. Bicicletas estacionadas.
El análisis observacional detectó que estas zonas reunieron mayores reducciones de cobertura, veranos más calurosos y las tasas de mortalidad más altas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución geográfica de los datos también reflejó desigualdades históricas dentro de la ciudad. Las zonas de South Side y el West Side concentraron las mayores pérdidas de copa, los veranos más calurosos y las tasas de mortalidad más altas. En cambio, los barrios ubicados junto al lago se mantuvieron más frescos y registraron niveles más bajos.

El coautor del ensayo Harrison Garcia, estudiante de medicina de Northwestern, explicó en un comunicado que la idea del trabajo surgió durante recorridos por cuadras con escasa presencia de árboles. “Noté cuánto más agotador resultaba caminar por zonas con poca cobertura arbórea en comparación con otras cercanas bordeadas por árboles maduros”, señaló en declaraciones citadas por Live Science.

Los investigadores también proyectaron un escenario hipotético para toda la ciudad con un aumento anual de 0,03% en la cobertura de copa, una cifra similar al ritmo actual de plantación de 14.000 árboles por año. Bajo ese supuesto, estimaron que la expansión del arbolado podría asociarse con la prevención de unas 105 muertes por año.

La especialista aclaró que esa cifra debe leerse como una estimación estadística de escala y no como una promesa exacta. También remarcó que un árbol recién plantado no ofrece en poco tiempo la misma sombra ni la misma cobertura que un ejemplar desarrollado, una diferencia que refuerza el eje principal del estudio sobre el valor de conservar árboles maduros.

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