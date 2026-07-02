Por qué las aves más llamativas del planeta serían las primeras en desaparecer de los ecosistemas

Un estudio de Conservation Biology advirtió que las aves canoras coloridas tienen mayor riesgo de extinción que las especies menos vistosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aves canoras coloridas están en riesgo de extinción, de acuerdo con un estudio liderado por la ecóloga Natalia Ocampo-Peñuela, de la Universidad de California, Santa Cruz, junto a Monte Neate-Clegg de la Universidad de California, Davis.

El análisis de estos investigadores revela que las especies con plumajes más coloridos, como el collared laughingthrush o “Halloween bird” de Vietnam, presentan mayores probabilidades de desaparecer que sus pares menos vistosos.

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La investigación, citada por Popular Science, revista de divulgación científica, sostiene que la apariencia colorida, tan valiosa para la observación y la conservación, puede al mismo tiempo aumentar la vulnerabilidad de estos animales ante amenazas humanas y ambientales.

Los autores indicaron que la extinción de aves canoras coloridas reduce la biodiversidad y también la riqueza visual y sonora de los ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio señalan que la pérdida de estas especies no solo representa una disminución de la biodiversidad, sino que reduce también la riqueza visual y sonora de los ecosistemas. Durante su trabajo de campo, Ocampo-Peñuela y Neate-Clegg constataron la enorme atracción que ejercen estas aves tanto entre observadores como en el mercado de mascotas, lo que incrementa los riesgos para su supervivencia.

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Factores que contribuyen al riesgo de extinción

Las aves canoras con colores brillantes enfrentan amenazas que se entrelazan y varían según la región. Uno de los factores es el comercio ilegal de aves exóticas, que aprovecha la demanda de especies vistosas y de canto distintivo. La destrucción de hábitats por deforestación y urbanización afecta de forma directa a las poblaciones de aves, reduciendo el espacio disponible para su reproducción y alimentación.

El estudio utilizó modelos informáticos que cruzan datos sobre coloración, dieta, forma de las alas, tamaño corporal y rango geográfico, sumando factores económicos humanos y el registro de especies presentes en el comercio de aves canoras.

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La deforestación y la urbanización aceleraron la pérdida de hábitat de las aves canoras al reducir las áreas de reproducción y alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que la relación entre colorido y riesgo de extinción es más fuerte en regiones templadas y en países con menor impacto humano directo. Sin embargo, las amenazas varían: mientras el comercio predomina en el sudeste asiático, la pérdida de hábitat y el cambio climático tienen un papel mayor en África y América Latina.

Impacto de la extinción en la diversidad visual y cultural

La desaparición de estas especies afecta no solo al equilibrio ecológico, sino también a la experiencia cultural y sensorial de las personas. La reducción de aves coloridas implica una pérdida de paisajes visuales y sonoros únicos, que muchas veces forman parte de la identidad de una región y la memoria colectiva de sus habitantes.

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Este fenómeno tiene repercusiones directas sobre la percepción y el aprecio por la naturaleza. Las aves más vistosas suelen ser las embajadoras de los programas de conservación y sirven como símbolo en campañas para proteger el entorno natural. Su ausencia podría disminuir el interés público y el apoyo a iniciativas de protección, alterando la relación entre la sociedad y los ecosistemas locales.

El sudeste asiático concentró la presión del comercio ilegal, mientras África y América Latina registraron mayor peso de la pérdida de hábitat y el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones para la conservación y la biodiversidad

La investigación sugiere que la conservación de las aves canoras coloridas requiere estrategias diferenciadas según la región y las amenazas predominantes. Si bien el comercio ilegal no es el único factor de riesgo, debe abordarse junto a la protección de hábitats y la mitigación del cambio climático.

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Los autores subrayan que la notoriedad de estas especies puede ser un arma de doble filo: su atractivo facilita la concienciación y la financiación, pero también las expone a peligros adicionales.

El equipo de estudio propone que la protección de estas aves debe centrarse en promover la observación y el disfrute a través de medios no invasivos, como la fotografía y el avistamiento, en lugar de la captura y el comercio. La pérdida de las especies más llamativas supondría una merma irremediable para la biodiversidad global y para el patrimonio natural y cultural de numerosas comunidades.

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