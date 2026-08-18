El actor con discapacidad que brilla en la serie ‘Furious’ tras ser excluido por la industria: “Soy bastante bueno en esto”

El actor con discapacidad Steve Way, una de las grandes sorpresas de la serie 'Furious', disponible en Disney+

Guardar

El actor Steve Way se ha convertido en una de las figuras más representativas de la serie Furious, disponible en Disney+ y, a través de su papel ha conseguido alzar la voz contra las barreras que siguen cerrando el paso a los intérpretes con discapacidad en Hollywood. Y es que, a sus 35 años, el actor asegura que trabaja sin agente ni mánager en una industria que, a su juicio, excluye a perfiles como el suyo.

Según Variety, Way sostiene que su falta de representación no responde a un vacío de trayectoria, sino a su discapacidad. El actor, diagnosticado de distrofia muscular a los cuatro años, dice que no tiene equipo pese a haber encadenado una participación recurrente en Ramy y un papel secundario destacado en la nueva serie de Hulu.

PUBLICIDAD

El intérprete ha resumido esa frustración con una frase tan cruda como explícita: quiere “una agencia que me prostituya”. Su objetivo, ha dicho al medio, es que esa representación le ayude a ganar dinero y a “cambiar el mundo”, en una entrevista marcada por su tono sin filtros y por sus críticas a las grandes estructuras de poder de la industria.

Way explica que ya tuvo agente, pero aquella etapa no le reportó trabajo. Después firmó con otro representante, que más tarde se marchó a otra agencia sin llevarle consigo.

Hollywood falla a los actores con discapacidad

La oportunidad que ha cambiado su situación reciente llegó con Elizabeth Meriwether, creadora de New Girl y The Dropout. Ambos se conocieron en 2025 en un panel del sindicato de guionistas sobre los cuidados en pantalla y, según ha contado la publicación, dos meses después recibió un correo del equipo de la guionista: había escrito un papel expresamente para él.

PUBLICIDAD

En Furious, Way interpreta a Alden, el interés amoroso de una asesina en serie encarnada por Lola Petticrew. Para el resto de personajes, Catherine es una sociópata; para él, es una asistente sanitaria domiciliaria amable que quizá oculta secretos.

El actor con discapacidad Steve Way, una de las grandes sorpresas de la serie 'Furious', disponible en Disney+

El arco del personaje combina deterioro físico, humor y dependencia. Tras saber por los médicos que su estado de salud ha empeorado de forma grave, Alden decide aprovechar el tiempo que le queda, le pide matrimonio a Catherine con el anillo de compromiso de su madre fallecida y acaba colaborando en sus crímenes.

Way ha elogiado que Meriwether escribiera un personaje con discapacidad cuya identidad no queda reducida a la mortalidad o a la enfermedad. Cuando leyó su primera frase en el guion, “¡Pequeña zorra!”, supo, según sus palabras, que la creadora haría justicia al personaje porque también le había dado sentido del humor.

PUBLICIDAD

Ese planteamiento conecta con la idea central que el actor defiende sobre el amor y los cuidados. En la serie, Alden rechaza la visión de un policía que interpreta su relación como una forma de manipulación, y Way sostiene que esa lógica parte de una comprensión errónea del afecto y de la dependencia mutua.

Entrevistamos a Emmy Rossum, protagonista de la serie Furious.

Para el actor, “todo es transaccional”, y asumirlo puede ser emancipador para una persona con discapacidad. Su argumento es que el cuidado funciona en dos direcciones y que la sociedad ha asentado una falsedad cuando presenta a las personas con discapacidad como una carga.

PUBLICIDAD

La representación y los límites físicos en rodaje

Way extiende esa lectura a la vida cotidiana de cualquiera. Ha explicado que coger el metro, pedir comida a domicilio o recibir cualquier servicio implica una forma de cuidado, y que reconocerlo permite entender mejor la intimidad específica de las relaciones atravesadas por la dependencia.

En ese contexto, recupera una frase de su amigo Danny Kurtzman, también actor y productor con distrofia muscular: “El amor discapacitado es el mejor amor”. La razón, según la desarrolla, está en el grado de proximidad, negociación y establecimiento de límites que exige.

Steve Way en la serie 'Furious' (Disney+)

El rodaje de Furious respondió, a su juicio, a ese mismo principio de cuidado organizado. El medio recoge que la producción contó con una coordinadora de accesibilidad en el set, encargada de comprobar que estaba bien y de defender sus necesidades cuando él estaba concentrado en la escena.

PUBLICIDAD

Way asegura que nunca se sintió inseguro ni desatendido durante el trabajo en la serie. Ese respaldo le permitió centrarse en construir rutinas concretas del personaje, desde cómo se sientan dos personas una frente a otra hasta cómo se resolverían acciones tan delicadas como bañarle o compartir una cama.

Aun así, hubo secuencias físicamente exigentes. Permanecer tumbado durante periodos prolongados le resultó incómodo, aunque sostiene que asumió ese malestar porque lo único que importaba en ese momento era el trabajo artístico y porque esa convicción, dice, es algo que nadie puede quitarle.

Steve Way en la serie 'Furious' (Disney+)

Antes de este proyecto, Way no tenía claro que sus tres temporadas en Ramy bastaran para convencer a la industria de que su talento no era una excepción. Su conclusión tras Furious es más tajante: una primera oportunidad puede considerarse casualidad, pero una segunda confirma que “soy bastante bueno en esto”.

PUBLICIDAD

La siguiente pelea está en sacar adelante proyectos propios. Ha trabajado dos veces con estudios para desarrollar una serie creada y protagonizada por él sobre el funcionamiento interno de un centro para personas con discapacidad, con un reparto íntegramente discapacitado, escasez de cuidadores y una administración incapaz de gestionar el edificio, pero tanto Apple TV como NBCUniversal rechazaron el proyecto.

También quiere llevar su monólogo al siguiente nivel. Aspira a encabezar su propia gira, aunque reconoce que encontrar salas accesibles es difícil; ya tiene escrito y grabado un espectáculo completo, pero todavía no ha encontrado una plataforma dispuesta a convertirlo en un especial.

PUBLICIDAD

El póster promocional de la serie Furia muestra el rostro de Emmy Rossum en primer plano y la silueta de una mujer, anunciando su disponibilidad en Hulu y Disney+. (Disney+)

Way dice que se ha insensibilizado ante las negativas porque nunca han dejado de llegar. Ni siquiera cuando le hablan de posibles reuniones para su serie espera que el interés se traduzca en un acuerdo, y con Furious no creyó del todo que volvería a la televisión hasta su primer día de rodaje.

La perspectiva vital también pesa en esa cautela. Ha recordado a Variety que de joven le dijeron que no viviría mucho tiempo, que estuvo a punto de morir a los 14 años y que no se suponía que fuera a pasar de los 18; después, a los 25, los médicos le dijeron que estaba bien y se encontró ante una pregunta inesperada sobre qué hacer con esa vida que no esperaba tener.

PUBLICIDAD

Desde entonces, sigue contando chistes. Ahora, por primera vez, también tiene una publicista, una ayuda que define como “maravillosa” porque le permite responder correos en lugar de enviar cada día mensajes para perseguir las pocas oportunidades disponibles para actores con discapacidad. “Es agotador”, admite. El café expreso ayuda. El vodka también. Pero dice que no puede vivir de eso para siempre.