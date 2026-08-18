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Se confirma que ‘It: Bienvenidos a Derry’ ha sido renovada: la serie basada en la novela de Stephen King seguirá ampliando su universo

Después del éxito de su primera temporada, HBO ha dado luz verde a la segunda parte de una de las ficciones más terroríficas que ha dado el audiovisual reciente

"IT: Bienvenidos a Derry": episodio 7 de la serie
'IT: Bienvenidos a Derry' y el payaso Pennywise sembrando el terror
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Ya es oficial. HBO ha renovado It: Bienvenidos a Derry por una segunda temporada, una decisión que confirma la continuidad de la ‘precuela’ televisiva del universo de Stephen King desplazando la historia hasta 1935, en plena Gran Depresión, para explorar un nuevo episodio de violencia ligado a Pennywise.

La nueva entrega transcurrirá en 1935 y se centrará en la masacre de la banda Bradley, un grupo de atracadores de bancos que se detiene en Derry para comprar munición y acaba frente a un “horror inimaginable”. En esta ocasión, Brad Caleb Kane asumirá además en solitario las funciones de ‘showrunner’.

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La serie se estrenó en HBO Max el 26 de octubre de 2025 y está basada en la novela It de Stephen King. El proyecto se encargó de ampliar el universo planteado por las películas dirigidas por Andy Muschietti en 2017 y 2019, y funciona como ‘precuela’ de ambas.

La primera temporada estuvo ambientada sobre todo en 1962 en la localidad ficticia de Derry, en Maine, y reconstruyó experiencias previas de sus habitantes con el payaso maligno capaz de cambiar de forma.

Qué contará la segunda temporada

El nuevo bloque narrativo retrocede todavía más en el tiempo. Según la sinopsis la segunda temporada abordará la matanza de la banda Bradley, un pasaje que ya figuraba entre los interludios de la novela original de King.

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Una de las imágenes del primer e impactante capítulo de 'It: Bienvenidos a Derry', dirigido por Andy Muschietti (HBO Max)
Una de las imágenes del primer e impactante capítulo de 'It: Bienvenidos a Derry', dirigido por Andy Muschietti (HBO Max)

La revista Variety había avanzado que ya se había abierto una sala de guionistas para la nueva tanda de episodios, aunque la renovación aún no se había anunciado formalmente. El medio citó entonces a Andy Muschietti, que explicó que la serie incorporaría el clima social de la Depresión: “Habrá mucho de esa lucha propia de la era de la depresión en nuestros personajes. Todo el mundo intenta salir adelante y sobrevivir a las circunstancias. Van a hacer locuras”.

El director añadió que la serie no eludirá el trasfondo histórico del periodo: “Y, por supuesto, también las cosas sociales, culturales y horribles que estaban ocurriendo en esa época. No vamos a saltárnoslas. Son el verdadero centro y el corazón de nuestra historia”.

Ese cambio temporal también modificará la apariencia de la serie. En declaraciones recogidas por la misma publicación, Muschietti describió una ciudad más devastada: “En este caso, en la superficie, Derry es casi un cementerio. Es el cadáver de algo, porque la gente está agotada, es pobre, está cansada, sin trabajo y sin hogar”.

It: Bienvenidos A Derry presenta un nuevo tráiler.

El cineasta detalló además que los niños de esta etapa vivirán en un contexto mucho más duro que el de la primera temporada: “No tienen una vida suburbana y confortable. Están en una situación muy distinta. Algunos son huérfanos o fugitivos, así que el entorno es bastante sombrío”.

Cambios en el equipo y planes a largo plazo

Uno de los cambios relevantes estará detrás de las cámaras. Brad Caleb Kane, que en la primera temporada compartió la supervisión creativa con Jason Fuchs, ejercerá ahora como único ‘showrunner’.

La serie fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y el propio Fuchs, todos ellos vinculados a las películas recientes de It. Andy Muschietti dirigió varios episodios de la primera temporada y sigue como productor ejecutivo a través de Double Dream junto a Kane, Roy Lee, Dan Lin, Jamie Travis y Dhana Gilbert. La producción corre a cargo de HBO y Warner Bros. Television.

Madeleine Stowe en 'It: Bienvenidos a Derry' (HBO Max)
Madeleine Stowe en 'It: Bienvenidos a Derry' (HBO Max)

Por ahora no se ha anunciado el reparto de la segunda temporada. La primera contó con Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, además del regreso de Bill Skarsgård como Pennywise.

The Hollywood Reporter añade que la renovación ha llegado casi un año después del estreno de la serie y atribuye parte de esa demora al tiempo necesario para reiniciar la historia desde cero en el plano creativo. El mismo medio señala que la primera temporada obtuvo alrededor de un 80 % tanto entre la crítica como entre el público en Rotten Tomatoes y que también funcionó bien en audiencia.

Desde HBO Max Original Programming, Sarah Aubrey ha celebrado el regreso a Derry y ha afirmado, citada por el medio estadounidense, que el equipo “abrirá nuevos caminos en la segunda temporada, profundizando en el terror, el misterio y la inolvidable mitología de Pennywise que tanto apasiona a los fans”.

IT: Bienvenidos a Derry (Captura de tráiler oficial)
'IT: Bienvenidos a Derry'

El proyecto, además, encaja en un diseño más amplio. Variety recordó que Muschietti ya había hablado antes de un plan de tres temporadas para Welcome to Derry, con una tercera situada en otro de los interludios de la novela, ambientado en 1908. Por el momento, no hay fecha de estreno para la segunda temporada.

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