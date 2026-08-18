‘Spider-Man: Brand New Day’ iba a tener a un villano muy diferente, pero otra película de Marvel lo arruinó: “Nos llevó a otro perfecto”

Tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day', la nueva película del superhéroe de Marvel. (Sony Pictures)

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La película Spider-Man: Brand New Day estuvo a punto de presentar a un villano completamente diferente, pero la aparición del Camaleón en otra producción de Marvel alteró el rumbo de la historia. Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de la película, explicaron cómo la planificación inicial se centraba en Dmitri Smerdyakov, conocido como el Camaleón, hasta que la estrategia de Sony con Kraven the Hunter obligó a cambiar de dirección. El resultado llevó a la incorporación de Jean Grey como antagonista, transformando el enfoque narrativo y el destino de Spider-Man: Brand New Day.

La idea de metamorfosis fue el motor conceptual del nuevo filme protagonizado por Tom Holland. Los guionistas detallaron que, tras decidir explorar los cambios en la vida de Peter Parker y su ADN arácnido, surgió la pregunta fundamental: ¿quién sería el villano que encarnaría ese proceso de transformación? McKenna y Sommers revelaron que, al principio, el Camaleón aparecía como una opción fresca dentro de la galería de enemigos del héroe, ya que ningún largometraje del universo Marvel lo había abordado en profundidad. Durante el desarrollo del guion, los creadores se propusieron encontrar un enemigo capaz de desafiar tanto la identidad como la psique de Spider-Man. “Buscamos un villano clásico de Spider-Man que no se hubiera utilizado antes en las películas”, relató McKenna. La opción de Camaleón parecía adecuada para una trama centrada en el cambio y la suplantación, pero la existencia de tramas anteriores sobre los Skrulls y el uso de personajes con habilidades similares en el MCU complicaba la propuesta.

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Según los guionistas, el Camaleón iba a ser reformulado para tener poderes de control mental, adaptándose así a la línea argumental de la metamorfosis. Sin embargo, la llegada de Kraven the Hunter en 2024 modificó el panorama. En la cinta de Sony, el Camaleón, interpretado por Fred Hechinger, aparece como medio hermano del protagonista, lo que supuso un conflicto directo para Marvel Studios. “Fue como, ugh, no se puede usar al Camaleón”, reconoció McKenna sobre el momento en que debieron descartar al personaje. Esta decisión no solo alteró la narrativa prevista, sino que empujó al equipo creativo a buscar alternativas para el rol principal de villano.

Sadie Sink interpreta a Jean Grey en 'Spider-Man: Brand New Day'

Jean Grey: la nueva antagonista

La exclusión del Camaleón llevó al equipo a explorar otras figuras capaces de manipular identidades y ejercer control mental sobre Spider-Man. Fue entonces cuando Jean Grey, la popular telépata de los X-Men, emergió como la opción idónea para el antagonismo. Interpretada por Sadie Sink, Jean Grey se convirtió en la villana central, aportando un nuevo matiz psicológico al enfrentamiento con Peter Parker. La introducción de Jean Grey marcó también la llegada formal de los X-Men al MCU, dando pie a conexiones directas con futuras entregas como Avengers: Secret Wars. Además, la trama abordó el desarrollo de tecnología inhibidora de mutantes, una innovación que, según se plantea en la película, podría tener consecuencias en próximas historias del universo Marvel.

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A lo largo de Spider-Man: Brand New Day, la interacción entre Peter Parker y Jean Grey se centra en la lucha por controlar sus propias naturalezas. El filme expone cómo Spider-Man, orientado por Bruce Banner y advertido por MJ, desarrolla un chip inhibidor para su ADN alterado, lo que accidentalmente pone en manos de Damage Control una tecnología potencialmente peligrosa para los mutantes. La elección de Jean Grey como villana no solo resolvió el hueco dejado por el Camaleón, sino que, según los resultados, impulsó el éxito de la película. Spider-Man: Brand New Day rompió récords en su fin de semana de estreno y alcanzó los 2 mil millones de dólares en taquilla mundial, posicionándose como la entrega más exitosa de la franquicia.

La crítica y el público respondieron positivamente a este giro creativo. IGN le otorgó un 7/10, resaltando su enfoque en los pilares clásicos del personaje y la profundidad de los dilemas internos de Peter Parker. El cambio de antagonista, lejos de ser una solución improvisada, resultó en un relato que revitalizó la saga y abrió nuevas posibilidades para la integración de los X-Men en el MCU. El descarte del Camaleón, motivado por estrategias entre estudios, terminó guiando a los guionistas hacia lo que describieron como “el personaje perfecto” para llevar adelante la historia. Así, Spider-Man: Brand New Day ofreció una versión original del enfrentamiento entre héroe y villano, en un contexto donde la metamorfosis y la identidad fueron los ejes centrales del relato.

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